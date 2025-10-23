Cáritas atendió a 528 personas sin hogar en Jaén en 2024 'Sin hogar, pero con sueños' es el lema de la campaña que visibiliza el derecho a una vivienda y un nivel de vida digno

Cáritas atendió a 528 personas sin hogar en Jaén durante el año 2024 a través de su programa específico para este ámbito de la exclusión social. En concreto, recibieron apoyo a través del hogar y centro de día Santa Clara, la casa de acogida Nuestra Buena Madre y el dispositivo de calle, proyectos gestionados por Cáritas.

La responsable del Programa de Personas Sin Hogar, Sonia Quirós, ha dado estos datos con motivo de la celebración, el próximo 26 de octubre, del Día de las Personas Sin Hogar. «Este año el lema escogido es 'Sin hogar, pero con sueños', con el que queremos poner de manifiesto que las personas sin hogar no tienen una casa o un lugar para vivir propio; sin embargo, tienen una vida, una historia, y también tienen sueños», ha dicho.

Quirós ha lamentado que «sigue en aumento la vulnerabilidad en muchas personas y familias que no pueden acceder a su derecho a una vivienda digna y adecuada», según ha informado Cáritas Jaén en una nota. Por ello, ha considerado «necesario y urgente» continuar «interpelando a las administraciones públicas, garantes de los derechos humanos, y al resto de la sociedad acerca de la realidad que están viviendo estas personas».

Dentro de los actos programados en Jaén, la plaza de la Constitución ha acogido este jueves el ya tradicional gesto reivindicativo, que se celebra a la misma hora en numerosas ciudades españolas, con el propósito de visibilizar las demandas de este colectivo.

Después de una dinámica que ha girado en torno a los sueños de las personas sin hogar, el acto, en el que ha participado más de medio centenar de personas, ha concluido con la lectura del manifiesto de la campaña 'Nadie sin hogar'.

Reivindicaciones

En él se reivindica «que toda persona tenga garantizado su derecho a un nivel de vida digno». «Un derecho básico, pero aún inalcanzable para muchas personas: un hogar, un lugar donde una persona o grupo de personas habita, creando entre ellas la sensación de seguridad y calma».

Desde Cáritas, se pone el acento en que ellas y ellos «también sueñan». «Porque sin hogar no significa sin vida, ni sin derechos, ni sin sueños. Por ello, hoy reivindicamos que las administraciones y los poderes públicos garanticen derechos en un compromiso real, la oportunidad de crear un futuro para todas y todos», demanda.

Además, con motivo de la celebración, el domingo próximo, del Día de las Personas Sin Hogar, el monasterio de Santa Clara acogerá un Jubileo extraordinario. Comenzará a las 18:00 horas en el centro de día Santa Clara, desde el que se peregrinará a la iglesia del monasterio, donde se celebrará una eucaristía presidida por el obispo de Jaén, Sebastián Chico.