Publicación donde se promociona los calendarios de Franco por parte del alcalde. REDES
Polémica

Los calendarios de Franco llegan a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Jaén

La Asociación de Memoria Histórica de la provincia denuncia al alcalde de Puente de Génave, por difundir símbolos franquistas, de los que él se muestra «orgulloso»

Manuela Millán

Manuela Millán

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:43

Los calendarios de Franco promovidos por el alcalde de Puente de Génave, de los que se siente muy orgulloso, llegan a la Fiscalía. La Asociación ... para la Recuperación de la Memoria Democrática de la provincia de Jaén denuncia al alcalde de Puente de Génave, Francisco García Avilés (Vox), por difundir símbolos contrarios a la memoria democrática en relación a la publicación en la que informaba de que ya están preparados los calendarios navideños en honor a Franco.

