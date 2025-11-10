Los calendarios de Franco llegan a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Jaén

Los calendarios de Franco promovidos por el alcalde de Puente de Génave, de los que se siente muy orgulloso, llegan a la Fiscalía. La Asociación ... para la Recuperación de la Memoria Democrática de la provincia de Jaén denuncia al alcalde de Puente de Génave, Francisco García Avilés (Vox), por difundir símbolos contrarios a la memoria democrática en relación a la publicación en la que informaba de que ya están preparados los calendarios navideños en honor a Franco.

Según confirman a este periódico, se ha trasladado a la Subdelegación del Gobierno para que a su vez la denunci se eleve al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y también a la Fiscalía de Memoria Democrática de la Audiencia Provincial de Jaén.

En concreto, Miguel Ángel Valdivia, presidente de la Asociación para la Recuperación de la memoria Histórica de la provincia de Jaén, en nombre de la junta directiva de la misma y de muchos familiares de las víctimas democráticas represaliadas por la dictadura franquista consideran «una vergüenza y bochorno nacional la barbaridad de esta difusión, que exalta la dictadura franquista, que tanta muerte violencia, represión, pobreza y atraso llevó al pueblo español con duras represalias hacia las víctimas democrática y al colectivo homosexual».

«Es un insulto y ofensa a ellas y a sus familiares. En la provincia de Jaén hay más de 3.000 víctimas democráticas fusiladas por la dictadura franquista. Mancha el buen nombre del pueblo de Puente Génave e insulta a los partidos políticos democráticos y memorialistas», añaden en un comunicado. Además, señalan que «esperan que las instituciones públicas responsables de aplicar la Ley 20/22 de Memoria Democrática actúen contra este individuo».

El alcalde, orgulloso

Sin embargo, y a pesar del revuelo causado por promocionar unos calendarios en honor al dictador, el alcalde del municipio no solo no se retracta si no que muestra su convencimiento a esta iniciativa en sus redes sociales. Además, relata que «son muchos los años en los que se han promovido por lo que no entiende la polémica».

También hace, en lo que él denomina su libertad de expresión, una defensa acérrima de Franco, y tacha de «traumados» a quienes «no superan haber perdido la guerra en 1939».

Del mismo modo, insulta al presidente de la Asociación de Memoria Democrática de la provincia, así como al PSOE.