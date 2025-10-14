Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Menores en la atracción de los coches de choque. FOTOS: M. MILLÁN
San Lucas

'Cacharricos' más económicos y sin ruidos unas horas

El Día de la Infancia, que se volverá a celebrar el 19 de octubre, con atracciones a 2,50 euros, dejó un ferial repleto de familias

Manuela Millán

Martes, 14 de octubre 2025, 20:43

Día para la Infancia sin hacer mucho daño al bolsillo. San Lucas tiene dos días con unos protagonistas claros, los pequeños y pequeñas de cada casa con la celebración del renombrado Día de la Infancia, que esta edición se celebró este martes y que tendrá una segunda entrega el último día de la feria, el 19 de octubre. Un día que las familias agradecen puesto que las atracciones rebajan sus precios, reducidos a 2,50 euros, excepto las de menos de 16 plazas con un recorrido único de tres euros. El resto de días oscilan entre cuatro y cinco euros.

Es por ello que, a partir de las 17:00 horas, el recinto ferial se fue ambientando con menores de diferentes edades dispuestos a disfrutar de uno de los atractivos más importantes de toda feria, sus 'cacharricos'. Los más valientes optaron por la barca o el martillo, no apto para propensos al mareo, o el mítico Sapito. Tampoco faltan los clásicos, como el Gusano o el Látigo, siempre muy demandados.

Junto a ellos, los incansables coches de choque, tiovivos o la montaña rusa hicieron las delicias de los niños y niñas mientras sus padres aguantaban pacientes o los acompañaban en sus aventuras. Atracciones que se combinaron con quienes disfrutaban en las casetas desde mediodía.

Sin ruido

Además, todos los carruseles de feria compartieron algo en común, de 16:00 a 18:00 horas, con el apagado de la música en todo el recinto ferial 'Alfonso Sánchez Herrera'. El objetivo es que todos los menores, también los que tengan alguna patología, puedan disfrutar de su feria con todas garantías.

También ayer, aunque fuera del ferial, en concreto en el Teatro Darymelia, se desarrolló el Musical 'La Cenicienta' de la Sala La Paca. En el resto de la ciudad, se realizaron otras actividades, como los bailes, también de grupos de baile infantiles, que tuvieron lugar en la plaza de la Constitución.

Te puede interesar

