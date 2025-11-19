Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Actividad en la feria. Ifeja

En busca de oportunidades para más de mil personas en la III Feria de Empleo de la Cruz Roja

El edificio Activa Jaén de Ifeja acoge el evento en el que participan 75 empresas y 90 estands

Enara López de la Peña

Jaén

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:26

Había inscritas 1.300 personas, pero las colas de primera hora y el ir y venir continuo de gente durante la jornada han demostrado que ... se han superado las cifras previstas con creces. El edificio Activa Jaén de Ifeja ha acogido la III Feria de Empleo de Cruz Roja en Jaén 'Creando oportunidades para el empleo', que cuenta con un total de 90 estands y 75 empresas.

