En busca de oportunidades para más de mil personas en la III Feria de Empleo de la Cruz Roja

Había inscritas 1.300 personas, pero las colas de primera hora y el ir y venir continuo de gente durante la jornada han demostrado que ... se han superado las cifras previstas con creces. El edificio Activa Jaén de Ifeja ha acogido la III Feria de Empleo de Cruz Roja en Jaén 'Creando oportunidades para el empleo', que cuenta con un total de 90 estands y 75 empresas.

Además de facilitar el contacto entre empresas y personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo, la III Feria de Formación y Empleo de Cruz Roja contaba con la realización de distintas actividades cuyas temáticas abarcarán desde la realidad virtual, hasta el voluntariado, los primeros auxilios, el diseño de uñas, la realización de tatuajes o el márketing, entre muchas otras.

Ampliar Ifeja

Miguel Ángel Maldonado, presidente de Cruz Roja en Jaén, ha remarcado la importancia de esta feria que «permite poner en contacto a empleadores y gente con ganas de trabajar, que quiere tener un futuro y salir, en algunos casos, de zonas de vulnerabilidad» además de dar a conocer «las distintas ofertas de empleo que pueda haber en la provincia y contribuir a desarrollar la responsabilidad social corporativa de las empresas».

Antonio Hernández, responsable del área de Empleo de Cruz Roja en Jaén, subrayaba la importancia del evento, «para nosotros es fundamental dentro del Plan de Empleo», pues en este encuentro es «cuando de forma más directa ponemos en contacto a todas las personas que buscan empleo a nivel provincial con todas las entidades que ayudan, a través de oferta de empleo directo o entidades de formación o del tercer sector, que sirven para mejorar la empleabilidad de las personas», explicaba.

IMEFE y el Patronato Municipal de Asuntos Sociales también participan El concejal de Empleo y presidente del IMEFE, Luis García Millán, ha señalado que alrededor de 60 personas se han acercado al estand del instituto municipal, que también ha participado en la jornada, donde han sido atendidas por su equipo técnico y han recibido información sobre su oferta formativa. «Es una feria con mucho potencial y que ofrece numerosas oportunidades. De hecho, 20 personas han solicitado ya alguno de los cursos actualmente abiertos dentro del programa ATENEA», ha destacado. Asimismo, el concejal ha explicado que los técnicos del IMEFE han aprovechado la jornada para realizar «prospección laboral», estableciendo contacto con unas 50 empresas interesadas en acoger a alumnado en prácticas. El edil ha apuntado que estas ferias son un éxito porque «conectan a empleadores con organizaciones y con personas que buscan formación y empleo. Por eso, el IMEFE no podía faltar.

Es la tercera vez que se celebra la feria y se observa un crecimiento que «da cierta responsabilidad», pues «nos empezamos a convertir en una feria de empleo de referencia a nivel provincia por la capacidad de convocatoria», apuntaba. De hecho, esperan seguir creciendo en la próxima edición. «Nuestro objetivo es dar oportunidades a las personas, que se acerquen y se hagan visibles», afirmaba, ya sea con empleo o formación, pues las empresas demandan, sobre todo, «talento», y hay puestos que «no logran cubrir» al faltar formación o un perfil concreto, que con una oportunidad se puede obtener.

Colaboración

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, acompañado por el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha participado en la inauguración de esta actividad que cuenta con el patrocinio de la Administración provincial.

La colaboración de la Administración provincial en esta feria se enmarca en las distintas líneas de cooperación que mantiene con Cruz Roja. «Desde la Diputación Provincial venimos colaborando de manera estrecha con esta entidad, no solamente en todas aquellas cuestiones de emergencia o de catástrofe, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, o proyectos de cooperación internacional, sino también en temas de empleo» por lo que «aplaudimos esa labor que viene haciendo en la gran mayoría de los municipios de la provincia de Jaén en los que se ve a Cruz Roja como una puerta para incorporarse al mundo laboral», ha recordado Reyes.

La celebración de esta feria cuenta con el patrocinio de la Diputación de Jaén y del Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de la iniciativa «Reto Social Empresarial+Plus» cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la pobreza.