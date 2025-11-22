Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Congreso de Diabetes de Andalucía. Junta

Bombas de insulina para todos los niños jienenses diabéticos para 2027

La Junta invierte 19 millones de euros en garantizar el acceso al sistema automatizado de insulina

E. L.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:33

Mayor y mejor control y acceso a insulina para los diabéticos jienenses. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio ... Sanz, ha anunciado una inversión adicional de 19 millones de euros para garantizar el acceso universal a sistemas automatizados de infusión de insulina a todos los menores de 18 años y embarazadas con diabetes tipo 1, así como para ampliar las indicaciones de monitorización de glucosa en diabetes tipo 2 a partir de 2026.

