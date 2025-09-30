La bolsa de suelo asequible permitirá construir 569 viviendas protegidas en Jaén La Junta de Andalucía localiza parcelas y las incluye en un listado que servirá de herramienta para mitigar el problema de la falta de hogares

Jesús Jiménez Jaén Martes, 30 de septiembre 2025, 13:52

La Junta de Andalucía ha publicado la bolsa de suelo para vivienda asequible, que cuenta con parcelas para la construcción de 40.937 viviendas protegidas en la comunidad autónoma, 569 de ellas en la ciudad de Jaén.

Por municipios, además de Jaén capital, se han localizado parcelas para 1.558 viviendas en Almería, 1.065 en Roquetas de Mar, 252 en Cádiz, 486 en Algeciras, 1.888 en Jerez de la Frontera, 4.225 en Córdoba; 6.314 en Granada, 1.633 en Huelva, 8.511 en Málaga, 172 en Marbella, 7.469 en Sevilla y 6.805 en Dos Hermanas.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha presentado este martes esta bolsa de suelo, que será una «herramienta fundamental para dar respuesta a la escasez de vivienda» e «impulsar la colaboración público-privada, esencial si queremos actuar con agilidad y eficacia».

«Sabíamos que el suelo existía y únicamente faltaba visibilizarlo, ordenarlo y ponerlo a disposición con criterios claros y transparencia», ha manifestado la consejera en su intervención en una jornada de presentación de la bolsa en la que han asistido y también participado promotores, colegios profesionales y agentes sociales y económicos.

Rocío Díaz ha indicado que lo esencial de esta bolsa de suelo para vivienda asequible es que «detrás de cada parcela, hay una posibilidad real de hogar». Asimismo, ha destacado que «no solo es el resultado de meses de trabajo técnico; sino el punto de partida para cambiar, de forma real, el acceso a una vivienda en Andalucía».

Bolsa de suelo

La bolsa de suelo es una de las medidas puestas en marcha dentro del Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por la Junta de Andalucía en febrero y ha contado con la colaboración de los 13 municipios de más de 100.000 habitantes (Algeciras, Almería, Cádiz, Córdoba, Dos Hermanas, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga, Marbella, Roquetas de Mar y Sevilla).

Este inventario, que se puede consultar desde este martes en la web de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda (https://lajunta.es/5yb7f), dispone de 659 parcelas con capacidad para 40.937 viviendas protegidas y una superficie de casi un millón y medio de metros cuadrados (1.482.074).

Estas parcelas se pueden identificar de manera fácil e intuitiva en la web ideada por técnicos de la Consejería y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) a través de un mapa con leyendas en cada suelo. Así, se distinguen las parcelas de uso residencial, con capacidad para más de 32.800 viviendas, que ha contado con un incremento del número de viviendas del 15,07%.

También hay recopiladas parcelas para 6.796 viviendas en suelos dotacionales y otras para 1.319 en suelos terciarios. Unos suelos que, gracias al Decreto-ley de medidas urgentes, se podrán utilizar también para vivienda protegida.

La bolsa de suelo para vivienda protegida se ha presentado en una jornada que ha contado con la participación, además de la consejera, con el presidente de Fadeco, Ignacio Peinado; la decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Nuria Canivell; el gerente del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, José María Cerezo; el gerente de Emvisesa, Manuel Morillo, y la presidenta del Colegio de Arquitectura Técnica de Sevilla, Helena Ruiz.

Además, han asistido el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez; la secretaria general Técnica, María del Rosario de Santiago; el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, José Andrés Moreno; y el director general de Vivienda y Regeneración Urbana, Juan Cristóbal Jurado, así como los delegados territoriales de Fomento de las provincias andaluzas.