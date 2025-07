Apuñalamiento en Andújar: «Cuando abrí los ojos, vi que tenía las manos ensangrentadas»

Enara López de la Peña Jaén Lunes, 7 de julio 2025, 15:46 Comenta Compartir

«Ha ocurrido algo que no quería que ocurriera; yo iba a ser feliz y ahora tengo una mierda de vida, en Andújar he quedado ... marcado, si pudiera me cambiaría por él, estoy muerto por dentro, me ha destrozado literalmente la vida». Emocionado y lastimero, así ha relatado el acusado de haber matado a puñaladas a un hombre lo ocurrido el día de los hechos, aquel fatídico 23 de junio de 2022.

Hacía meses que la Audiencia Provincial no celebraba una vista con jurado popular, y el lugar estaba a rebosar de gente para las once de la mañana. Hasta la una no ha podido empezar el juicio en sí, mientras se seleccionaba a las personas que decidirían sobre la culpabilidad o no del acusado, de 31 años, de haber acabado con la vida de un hombre de 22. Son seis mujeres y cinco hombres lo que han tomado nota y escuchado con atención su relato, seguido del de policías que acudieron a la llamada aquel día. El acusado ha asegurado haber sufrido «acoso y amenazas» por parte de la víctima, que era pareja de la madre de su exnovia. «Desde que denuncié a mi exnovia empezó todo», ha contado. Al parecer, él lo habría dejado con ella porque «la pillé haciendo cosas que no eran de mi agrado». Después vino la denuncia y, con ella, el presunto acoso, en el que habrían llegado a, según sus palabras, buscarlo en su puesto de trabajo, una pizzería del municipio jienense. «Sufría ansiedad y depresión», declaraba el acusado ante el jurado esta mañana en la sala de vistas de la Audiencia Provincial, por lo que aquella mañana se tomó «un Cola Cao y la medicación», tratándose de Lorazepam y Fluoxetina, un antidepresivo. Con la intención de «evitar más problemas y una situación de confrontación», se dirigió a la vivienda del padre de su exnovia, «para pedirle que esto terminara». Eso sí, al tratarse de «una zona poco segura», se llevó consigo un cuchillo de cocina. «Sabía que el padre solía llevar un destornillador, mi exnovia me lo dijo muchas veces». No obstante, ha dicho que no era con intención de hacer daño. «Soy cocinero titulado, si hubiera querido habría sacado mi manta de cuchillos y llevado uno más largo y duro». Cuenta que la conversación habría sido amistosa, el acusado lloró y «nos abrazamos», asegurándole, al parecer, que las supuestas amenazas cesarían. «Yo me sentí aliviado, pensando que todo había terminado, pero no era así». Según se ha destacado en el juicio, la exnovia habría estado presente en la casa de su padre y, mientras ellos hablaban, ella se comunicaba con su madre por el móvil, que habría enviado al que era su pareja. Este apareció en una bicicleta. «Vino directamente hacia mí, me dio una patada en la rodilla y me dijo 'por fin te encontré, voy a matarte'». Entonces comenzó una pelea, donde se engancharon y salió una navaja de manos de la víctima, que habría rajado la camiseta del acusado. Este, «temiendo por mi vida», respondió con su cuchillo. «Le dije que parara», relata, y explica que cerró los ojos. «Cuando los abrí, vi que tenía las manos ensangrentadas y tiré el cuchillo al suelo», donde se habría partido. «No sé cómo ocurrió, sufro ansiedad crónica y depresión, cerré los ojos del miedo que tenía, tuve que defenderme, no sabía a dónde apuntaba, ni miré», recordaba. Así, destaca que «no tenía conciencia de lo que pasaba», hasta que llegó a casa de sus padres y narró lo ocurrido. «Salí corriendo, necesitaba el apoyo familiar, no sabía lo que estaba pasando», destaca, y añade que la víctima «no se había desplomado en el suelo» cuando se marchó. Petición de cárcel Este martes continuará el juicio con la declaración de testigos y peritos, con la intención de que para el miércoles esté prácticamente concluido. Por esta causa, la Fiscalía reclama inicialmente 14 años de cárcel como presunto autor de un delito de homicidio, acusación particular lo asciende a 25 años, mientras que la defensa alega defensa personal. El acusado permaneció en situación de prisión provisional desde el día 24 de junio de 2022 hasta el día 23 de diciembre de 2022. Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal reclama que el acusado indemnice a cada progenitor del fallecido en la cantidad de 180.000 euros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión