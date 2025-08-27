El aparcamiento de los Goya en la capital tendrá 53 plazas más

Manuela Millán Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:12 Comenta Compartir

Más aparcamiento en la capital. El Ayuntamiento de Jaén habilitará a través de la Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios (Epassa) 52 nuevas plazas en el aparcamiento de los Goya que se liberan con el traslado del depósito de vehículos a la Avenida de Granada. El concejal responsable de Epassa, Francisco Lechuga, junto con el gerente de la empresa, Manuel Pérez, y la concejala de Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, han visitado este aparcamiento donde comenzarán los trabajos de adecuación para disponer este otoño de esta oferta de plazas para la zona de los Goya y la Avenida de Barcelona.

El aparcamiento de los Goya, situado en la calle Profesor Sancho Sáez, tiene un total de 267 plazas. De ellas, para residentes cesionarios, que se entregaron en el momento en el que se inauguró el parking, hay un total de 166, en alquiler hay 49 y destinadas al depósito de vehículos tanto siniestrados como retirados por la grúa municipal tras la intervención de la Policía Local, quedaban 52 plazas, las que ahora se van a liberar.

Mil plazas

Esta medida forma parte del plan de dotación con mil nuevas plazas de estacionamiento que el equipo de Gobierno presentó hace unos meses y quiere poner en servicio tanto en rotación como en alquiler este mandato para los vecinos de zonas con «importantes necesidades de aparcamiento, tanto en rotación como en alquiler». A estas 50 plazas se suman ya las 26 del anejo del Ruiz Jiménez, en el casco antiguo, que ya disfrutan sus usuarios tras el sorteo realizado entre las solicitudes la pasada primavera. El régimen de alquiler se realiza además a «precio ventajoso» con respecto al de mercado. Otros barrios que se beneficiarán de medidas de mejora del aparcamiento serán los de la zona Sur; Santa Isabel y el Bulevar, entre otros.

Lechuga señala que una vez que Epassa ha puesto en marcha su plan de inversiones y cuenta con la cesión de un nuevo espacio por parte del área de Patrimonio del Ayuntamiento de Jaén para el depósito de vehículos y grúa municipal junto a las instalaciones de la Policía Local, en breve estará disponible esta oferta para la zona de los Goya y Avenida de Barcelona. El depósito de vehículos también dispondrá de plazas de estacionamiento que servirán suplementariamente a las disponibles en el entorno del recinto ferial de forma que puedan ser usadas cuando se produzcan eventos.

En marcha

Entre las mil plazas, se incluye el caso del Emplaza que se recupera un espacio en desuso con 62 plazas; en La Glorieta se impulsa un aparcamiento público con una nueva planta que será en régimen de alquiler con 102 plazas. Para Santa Isabel se impulsarán 62 plazas; en el depósito municipal 133; Dr Azpitarte serían 60, y en Caridad y Consolación unas 330 plazas en el Bulevar.