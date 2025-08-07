Abierto el plazo, hasta el 11 de septiembre, para la Jura de Bandera civil

C. C. Jueves, 7 de agosto 2025, 19:01 Comenta Compartir

El Ayuntamiento informa que ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la Jura de Bandera para personal civil que se celebrará el próximo 27 de septiembre, a las 12:00 horas, en la plaza de Santa María. Un acto organizado por la Brigada 'Guzmán el Bueno' X en colaboración con el consistorio. Podrán participar en la Jura de Bandera todas aquellas personas que posean la nacionalidad española, sean mayores de 18 años y no hayan jurado bandera en los últimos 25 años.

Las solicitudes deben presentarse antes del 11 de septiembre de la siguiente forma:

- Si dispone de certificado digital (DNI-e, Cl@ve, etc.): Puede tramitar su solicitud a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa, en el apartado Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa: https://sede.defensa.gob.es/acceda/procedimientos

- También puede rellenar el formulario, firmarlo electrónicamente o imprimirlo y firmarlo en papel, y remitirlo a través del Registro Electrónico General: https://reg.redsara.es

- Si no dispone de certificado digital: Puede descargar el formulario y entregarlo en cualquier Oficina de Asistencia en Materia de Registro. Puede localizar la más cercana en: https://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentraOficina.htm

- También puede solicitar el formulario en el Registro del Ayuntamiento de Jaén y en la propia Subdelegación de Defensa en Jaén, ubicada la calle Pintor Zabaleta nº 2 de Jaén, y entregarlo una vez relleno en ambos lugares.

Dudas

Para cualquier duda o información adicional, se puede contactar con la Subdelegación de Defensa en Jaén en el número de teléfono 953 22 18 33 o consultar los canales oficiales del Ministerio de Defensa. Asimismo, se informa que la unidad organizadora se pondrá en contacto con los solicitantes en fechas próximas al acto para coordinar los detalles de participación.

La Jura de Bandera se enmarca dentro del amplio programa conmemorativo del 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén, una efeméride que está dando lugar a lo largo de todo el año a una gran variedad de convocatorias sociales, culturales o institucionales muy participativas; muchas de ellas, de ámbito castrense.

Este solemne acto cívico-militar, individual y voluntario, representa una oportunidad para que los ciudadanos y ciudadanas manifiesten públicamente su compromiso con España y los valores constitucionales, rindiendo homenaje a la enseña nacional.