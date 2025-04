Más de 2.300 personas saldrán a correr por el bienestar físico y mental en Jaén

Jesús Jiménez Jaén Sábado, 5 de abril 2025, 17:06 Comenta Compartir

Correr (o andar) kilómetros para estar sano. Este domingo 6 de abril Jaén capital acogerá la XXVI Carrera Popular por la Salud junto con la segunda Caminata Inclusiva, iniciativas para conmemorar el Día de la Salud. Por el momento ya hay más de 2.300 personas inscritas en ambas competiciones, cifra similar a la registrada en el año 2024.

La delegada de Salud y Consumo, Elena González, ha reivindicado la importancia de esta cita, tradicional ya en el calendario de la capital, con el objetivo de promover los hábitos saludables tanto entre las nuevas generaciones como en los mayores. Esta meta está representada en el lema de este año: 'Cada paso cuenta. Jaén por tu salud'.

La elección de este lema se ha realizado entre las propuestas de varios alumnos de centros educativos de la provincia, siendo la elegida la de una chica de Andújar. Lo mismo ha ocurrido con el diseño del logo de la camiseta, que ha sido elaborado por una joven de la capital.

Además, se entregarán más de 80 trofeos, todos ellos elaborados en los talleres de La Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), con el doble objetivo de aportar en la promoción de la vida saludable y a la vez visibilizar a este colectivo.

Ambas pruebas comenzarán a las 10 de la mañana y tendrán su salida en el centro de Salud de la Alameda. En el caso de la carrera, con una distancia de unos 5,5 kilómetros aproximadamente, discurrirá por las siguientes calles: Alameda, c/ Puerta del Ángel, c/ Vergara, c/ Virgen de la Capilla, c/ Rastro, c/ Madre Soledad Torres Acosta, Pl. de los Jardinillos, c/ Millán de Priego, Avda. Ejército Español, c/ Juanito Valderrama, c/ Puerta de Martos, c/ Magdalena Baja, Pl. de la Magdalena, c/ Santo Domingo, c/ Empedrada de la Magdalena, c/ Juanito el Practicante, c/ Llana de San Juan, Pl. de San Juan c/ Almendros Aguilar, Pl. de la Merced, c/ Merced Baja, Pl. Cruz Rueda, c/ Conde, c/ Carrera de Jesús, Pl. de Santa María, c/ Campanas, Pl. San Francisco, c/ Bernabé Soriano, c/ Ignacio Figueroa, Pl. de la Constitución, c/ Virgen de la Capilla, c/ Tablerón, c/ Portillo de San Jerónimo, c/ Sixto Cámara, Avda. de Granada (descendente), c/ Plaza de Toros, subida Alameda por calle Plaza Obispo García y entrada a Meta.

En el caso de la Caminata, Alameda, c/ Plaza de Toros (bajada por Plaza Obispo García de Castro), vuelta Alameda en sentido de las agujas del reloj, paso por Meta, c/ Puerta del Angel, c/ Salsipuedes, c/ Melchor Cobo Medina, c/ Chinchilla, c/ Cuatro Torres, Plaza de San Ildefonso, c/ Hurtado c/ Ramón y Cajal, c/ Mesa, Obispo Aguilar, c/Muñoz Garnica, Plaza de San Ildefonso, c/ Virgen de la Reja, c/ Reja de la Capilla, c/ Capitán Aranda Baja, Teodoro Calvache c/ Melchor Cobo Medina, c/ Bernardas, c/ Adarves Bajos, entrada Alameda y meta.