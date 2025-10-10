Granada - Las Palmas

19:34

Un exrojiblanco en Las Palmas

La defensa rival contará con el central Sergio Barcia, que pasó por el Granada entre 2020 y 2022. Fue firmado del filial del Celta para el Recreativo y debutó en aquella visita a la Real Sociedad con más de media plantilla confinada al decretar LaLiga un brote de coronavirus en los rojiblancos, con otra aparición fugaz precisamente contra el club en cuya cantera se formó al curso siguiente.