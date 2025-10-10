Granada - Las Palmas
El recreativista Iker García sustituirá a los internacionales Luca y Astralaga ante la visita de un rival recién descendido
José Ignacio Cejudo y Ángel Mengíbar
Granada
Viernes, 10 de octubre 2025, 19:16
20:27
Suena el himno del Granada
Los aficionados del Granada reciben a los equipos con las bufandas al aire.
20:25
Las palabras de Luis García
Esta fue la comparecencia del entrenador de la UD Las Palmas antes de viajar.
20:24
Las palabras de Pacheta
Esta fue la comparecencia previa del entrenador del Granada.
20:21
Equipos a vestuarios
Tanto los futbolistas del Granada como los de Las Palmas se retiran ya a vestuarios para escuchar las últimas indicaciones de sus entrenadores, Pacheta y Luis García.
20:17
Rodelas, titular con la sub-21
Sergio Rodelas debutará como titular con la selección española sub-21 durante el amistoso contra el combinado de Noruega que arranca a las 21 horas en Guadalajara. Se queda en el banquillo Ander Astralaga.
20:15
¡Saltamos a calentar! ❤️🔥⏳ pic.twitter.com/Q99xodYhrx— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 10, 2025
20:05
En abierto por TV
El partido entre el Granada y Las Palmas en Los Cármenes será televisado gratuitamente por varios canales.
20:02
La concesión de Los Cármenes
En la antesala del partido se produjo el anuncio de que el pliego para la concesión de Los Cármenes quedó finalmente desierto, según difundió Gegsa tres meses después, al haber entregado fuera de plazo su documentación el Granada.
20:00
Calentamiento
Los jugadores de campo titulares de ambos equipos ya tocan balón sobre el césped de Los Cármenes.
19:56
Contenidos de la semana
Comenzamos el repaso a las noticias más relevantes de la previa al partido. Esto es lo fundamental que debes saber en lo futbolístico.
19:52
En el #GranadaLasPalmas rendimos homenaje a Dori Parejo Hidalgo, abonada número 3556 del Granada Club de Fútbol que nos dejó la semana pasado con solo 28 años.— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 10, 2025
Sabemos que nos apoyarás desde arriba, Dori.
Descansa en paz. pic.twitter.com/SxTkET1fDx
19:45
Ya calienta Iker García
El portero del Granada contra la UD Las Palmas arranca su preparación con Bohdan Isachenko como compañero. También se ejercitan ya por el rival Horkas y Caro.
19:40
Alineación del Granada
¡Ya tenemos a los once elegidos por Pacheta!
Los rojiblancos salen con los mismos diez jugadores de campo que en las dos victorias ante Huesca y Real Sociedad B pero con Iker García bajo palos por Luca Zidane. Lo demás: Pau Casadesús, Oscar Naasei, Manu Lama y Baïla Diallo en defensa; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz y Pedro Alemañ en la medular; y Álex Sola, Souleymane Faye y Jorge Pascual en ataque.
19:34
Detalle con Kirian por su linfoma
Orgullosos de ti, Kirian 🖼️❤️💛@UDLP_Oficialpic.twitter.com/YMQVqUQRDt— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 10, 2025
19:34
Un exrojiblanco en Las Palmas
La defensa rival contará con el central Sergio Barcia, que pasó por el Granada entre 2020 y 2022. Fue firmado del filial del Celta para el Recreativo y debutó en aquella visita a la Real Sociedad con más de media plantilla confinada al decretar LaLiga un brote de coronavirus en los rojiblancos, con otra aparición fugaz precisamente contra el club en cuya cantera se formó al curso siguiente.
19:22
📍 Llegamos a Los Cármenes pic.twitter.com/Y47CdWcfHu— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 10, 2025
19:22
Alineación de Las Palmas
¡Ya conocemos los once elegidos de inicio en el rival por Luis García!
Horkas, Marvin, Herzog, Sergio Barcia, Clemente, Amatucci, Loiodice, Iván Gil, Manu Fuster, Viti Rozada y Ale García.
19:21
Convocatoria del Granada
Los rojiblancos perdieron finalmente a José Arnaiz por la molestia que sufrió durante el entrenamiento martes. Pacheta sí incluye en la lista al central Juanjo Flores, también desde el Recreativo como Iker García, más allá del también portero Bohdan Isachenko.
19:19
Vestuario listo en el templo 🫡👕 pic.twitter.com/Si3HwwfmwZ— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 10, 2025
19:19
Bienvenida
¡Buenas tardes a todos!
Bienvenidos al seguimiento en directo de un nuevo partido del Granada, por segunda jornada consecutiva en Los Cármenes, esta vez con la UD Las Palmas como rival. Los rojiblancos reciben a un equipo recién descendido de Primera división con una portería de circunstancias por las convocatorias de Luca Zidane y Ander Astralaga con Argelia y la española sub-21. Jugará Iker García, titular del Recreativo, a sus 19 años.
¡Comenzamos!
