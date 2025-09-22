Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LaLiga Hypermotion Jornada 6 L22/09 · Árbitro: Rafael Sánchez López

Escudo Burgos Club de Fútbol

Burgos

20:30h.

0

-

0

Granada

Escudo Granada Club de Fútbol

Min. 15

BUR

GRA

Jugadores del Granada, en Burgos. GCF

Directo | Burgos - Granada

Los rojiblancos buscan fuera de casa la primera victoria de la temporada

Minuto a minuto

José Ignacio Cejudo
Ángel Mengíbar
Rafael Lamelas

José Ignacio Cejudo, Ángel Mengíbar y Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:14

Alineación y estadísticas

Luis Miguel Ramis

4-2-3-1

Alineación

Ander Cantero

portero

Álex Lizancos

defensa

Aitor Córdoba

defensa

Grego Sierra

defensa

Florian Miguel

defensa

Iván Morante

centrocampista

Miguel Atienza

centrocampista

Mateo Mejía

centrocampista

David González

centrocampista

Kévin Appin

centrocampista

Fer Niño

Delantero

José Rojo Martin

4-3-3

Alineación

Luca Zidane

portero

Pau Casadesús

defensa

Oscar Naasei Oppong

defensa

Manu Lama

defensa

Diego Hormigo

defensa

Pedro Alemañ

centrocampista

Rubén Alcaraz

centrocampista

Martin Hongla

centrocampista

Alex Sola

Delantero

Jorge Pascual

Delantero

Souleymane Faye

Delantero

Estadísticas

51,5%

GRA

BUR

48,5%

GRA

GRA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 3

