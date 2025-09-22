Directo | Burgos - Granada

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 6 L22/09 · Árbitro: Rafael Sánchez López
Burgos
20:30h.
0
-
0
Granada
Min. 15
BUR
GRA
José Ignacio Cejudo, Ángel Mengíbar y Rafael Lamelas
Granada
Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:14
15'
Mano de Jorge Pascual (Granada).
11'
Corner,Burgos. Corner cometido por Pau Casadesús.
10'
Se reanuda el partido.
9'
El juego está detenido debido a una lesión Pedro Alemañ (Granada).
8'
Se reanuda el partido.
7'
El juego está detenido debido a una lesión Alex Sola (Granada).
5'
Kévin Appin (Burgos) ha recibido una falta en campo contrario.
5'
Falta de Manu Lama (Granada).
2'
Fer Niño (Burgos) ha recibido una falta en campo contrario.
2'
Falta de Pau Casadesús (Granada).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Luis Miguel Ramis
4-2-3-1
Ander Cantero
portero
Álex Lizancos
defensa
Aitor Córdoba
defensa
Grego Sierra
defensa
Florian Miguel
defensa
Iván Morante
centrocampista
Miguel Atienza
centrocampista
Mateo Mejía
centrocampista
David González
centrocampista
Kévin Appin
centrocampista
Fer Niño
Delantero
José Rojo Martin
4-3-3
Luca Zidane
portero
Pau Casadesús
defensa
Oscar Naasei Oppong
defensa
Manu Lama
defensa
Diego Hormigo
defensa
Pedro Alemañ
centrocampista
Rubén Alcaraz
centrocampista
Martin Hongla
centrocampista
Alex Sola
Delantero
Jorge Pascual
Delantero
Souleymane Faye
Delantero
51,5%
BUR
48,5%
GRA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|3
