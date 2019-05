Mar Rodríguez (Jaén SyC) destaca que «hoy los importantes son los vecinos de los barrios de Jaén» La candidata a la alcaldía de la ciudad ha ejercido su derecho al voto en el Colegio Muñoz Garnica de la capital LAURA VELASCO Domingo, 26 mayo 2019, 13:22

La candidata a la alcaldía de la ciudad por Jaén Sentido y Común, Mar Rodríguez, ha ejercido su derecho al voto en el Colegio Muñoz Garnica de la capital, donde ha recalcado que «hoy los importantes son los vecinos y vecinas de los barrios de Jaén, que son los que tienen que decidir».

«Quiero saludar a los vecinos y vecinas del Barrio de Santa Isabel, me siento como en casa, porque me he criado en este barrio, aquí está mi colegio», ha señalado la candidata.