La movilidad urbana en la ciudad del tranvía

Vox | Tranvía y autobuses urbanos

El tranvía es un proyecto más a largo plazo. «Nosotros hemos encargado a un técnico un estudio. Ahora parece que todos están decididos a ponerlo en marcha, nosotros también pero no en las condiciones que dicen el resto. Aunque sabemos que no es viable y que en su día no lo era y aun así se hizo, tendría que ser con un proyecto que lleguen los visitantes a la estación y suban al tranvía con el billete de transbordo y conectado también con los autobuses urbanos. Todo bajo el visto bueno de los técnicos que son los que entienden», defienden. En cuanto a los autobuses urbanos «es verdad que hay contratos que hay que revisar, como el firmado con Castillo. Los contratos están para cumplirlos y exigir su cumplimiento». Hay que arreglar un problema que tenemos con los autobuses, el tiempo; líneas que no llegan, líneas que pasan tarde, los autobuses tipo gusanos grandes cómo funcionan, barrios donde no llegan que hay que llevar autobuses pequeños redistribuyendo las líneas».