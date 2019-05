Javier Márquez (PP) invita a votar en Jaén por ser «el proyecto más cercano que tenemos» Cree que los que se hagan cargo del Ayuntamiento van a tener que tomarse «grandes dosis de tila», como ha hecho él LAURA VELASCO Domingo, 26 mayo 2019, 13:01

El candidato a la alcaldía de Jaén por el PP, Javier Márquez, ha votado hoy a las 10:00 horas, «sonriente», ha bromeado, porque no se ha «equivocado de papeleta». «Espero es que sea un día tranquilo, que todo el mundo disfrute y que vayan a votar, porque aquí no se presenta ni Pablo Casado, ni Pedro Sánchez, ni Albert Rivera, nos presentamos los que nos presentamos, con nuestras virtudes y defectos, pero Jaén es el proyecto más cercano que tenemos y nos tiene que importar mucho», ha indicado. «La ciudad avanza pero el Ayuntamiento sigue estando delicado porque los milagros no existen. Los que se hagan cargo del Ayuntamiento van a tener que tomarse como yo grandes dosis de tila, pero sacándola adelante es lo mejor para la ciudad», ha apostillado.

Lo mismo ha deseado para las Elecciones Europeas, «que voten al mejor proyecto para España y Europa y que luego disfruten con su familia y amigos, que hace un día maravilloso». Y que, a pesar de las comuniones, los jienenes encuentren un hueco para acudir a las urnas.