Cs critica la «incompetencia» del PP y del PSOE en la anulación del PGOU

María Cantos en una comparecencia ante los medios de comunicación. María Cantos anuncia una «revolución» con un nuevo plan urbanístico hecho por los técnicos y los ciudadanos para sacar adelante la ciudad

La candidata por Cs al Ayuntamiento de Jaén, María Cantos, volvió ayer a poner de manifiesto la «tremenda incompetencia, tanto del PP como del PSOE, que ha provocado la definitiva anulación judicial del PGOU de Jaén», acusando a ambos alcaldables de «primar sus intereses partidistas sobre los generales de la ciudad».

«Los dirigentes socialistas que hasta hace poco estuvieron al frente del Gobierno autonómico, concretamente el también alcaldable, Julio Millán, tendrían que ser valientes y asumir públicamente su responsabilidad. El PGOU de Jaén ha muerto porque la Junta de Andalucía no hizo bien sus deberes, no cumplió con su obligación y no actualizó su normativa con la europea, teniendo un plazo de varios años para ello. En vez de prometer machaconamente un cambio para Jaén deberían de entonar el 'mea culpa' y asumir el coste de su irresponsabilidad», criticó Cantos.

Para la candidata naranja, «lo peor de todo es la inseguridad jurídica que se ha provocado para los posibles inversores. El PP y el PSOE han vuelto a demostrar en Jaén que se mueven por intereses partidistas. Ambos, de mutuo acuerdo, han mantenido engañada a toda una ciudad durante más de un año con la promesa de que estaban trabajando por el bien del municipio, cuando, en realidad, lo que estaban haciendo era esforzarse por salvar solo sus proyectos abanderados, uno, el Olivo Arena y el otro, el Jaén Plaza», lamentó.

Por ello, María Cantos se comprometió a «convertir este escollo en una oportunidad para la ciudad de Jaén. Nunca más un interés partidista volverá a eclipsar el bien común. Vamos a redactar un PGOU contando con los técnicos, con las demandas de los ciudadanos y pensando que Jaén es una capital de provincia. Un PGOU que atraiga a los inversores, a la industria; que ningún jienense tenga que salir de su tierra por obligación. Un PGOU para Jaén hecho por los ciudadanos de Jaén. Esto supondría una revolución, necesaria y vital para sacar nuestra ciudad adelante», dijo.