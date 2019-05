Una mejora naranja que sabe a gloria Abrazos y sonrisas ante los cuatro escaños conseguidos por Ciudadanos Jaén en el Ayuntamiento. / L. V. Ciudadanos celebró por todo lo alto sus cuatro concejales en la capital, uno más que en las Municipales de 2015 | Satisfacción en el partido con el resultado, con un concejal más; la mayoría celebró con euforia el 'robo' de última hora de Vox a Adelante Jaén LAURA VELASCO Jaén Lunes, 27 mayo 2019, 03:13

Desde el comienzo del recuento, allá con el 11% del voto escrutado, se plantó Ciudadanos en cuatro concejales en la capital jienense. Por ello, en la sede de la formación naranja, situada en la Avenida de Andalucía, el ambiente podía describirse con una palabra: contención. Como se suele decir en todas las elecciones, aunque suene a tópico, prudencia. Una prudencia que se prolongó hasta bastante después de medianoche, ya que la número uno de la lista en Jaén, María Cantos, ofreció declaraciones siendo ya la madrugada del lunes.

María Cantos permaneció en una habitación junto con sus compañeros de partido prácticamente todo el tiempo. Al 95% escrutado, los periodistas pudimos acceder. A medida que transcurría la noche, el jolgorio se sentía cada vez más. No podían disimularlo: había alegría. Y en los últimos minutos... gritos. Vox le acababa de arrebatar un concejal a Adelante Jaén, por lo que la izquierda ya no sumaba mayoría absoluta en la capital. No todos se alegraban. Algunos murmuraban «no entiendo cómo se alegran de que haya que pactar con Vox». En todas las familias hay disparidades.

Aún quedaba un 0,04% de escrutinio. Paciencia, dicen. Pero no pueden contener la alegría. «Está Julio Millán dándose cabezazos», bromean. Es la noche de las sumas. Esperan con ansia el 100%, hasta que llega. Y la sede estalla en gritos, abrazos y 'enhorabuenas'. Para entonces, María Cantos se había apartado a otra habitación con compañeros del partido, alejada del bullicio de la sala principal.

Las últimas Elecciones Municipales, las de 2015, ofrecieron un resultado similar. Aquel 24 de mayo la sede de Ciudadanos se convirtió en una fiesta: la formación irrumpía en el Ayuntamiento con tres concejales. Fueron las últimas Elecciones Municipales, y por aquel entonces, Víctor Santiago (candidato de Libres Jaén) ya había echado unas lágrimas; mientras que Salud Anguita (cabeza de lista ahora por Vox Jaén) destacaba la felicidad que les invadía. El tercero en discordia, Iván Martínez, ahora próximo al PP, no está incluido en las listas actuales.

La formación naranja en Jaén afrontaba estos comicios tras vivir dos elecciones con resultados, a su juicio, positivos. Las últimas celebradas, las generales de hace un mes, le otorgaron un diputado, ocupado por Marián Adán. Subían así en votos, del 10,4% al 15,9%. La número uno de la formación naranja al Congreso insistió entonces en que «Ciudadanos ha hecho historia en Jaén». «Por fin, después de tanto esfuerzo y trabajo, Jaén tendrá voz naranja en el Parlamento nacional, y ha sido con más de 60.000 votos naranjas, casi 11.000 más que hace tan solo cuatro meses», dijo Adán. En esta ocasión han sido 8.323 los votos obtenidos en la capital.

Las siguientes elecciones, las andaluzas del pasado 2 de diciembre, fueron un revulsivo para la formación naranja. Obtenían 21 escaños, más del doble que las anteriores, agregando 12 escaños, configurándose como auténticos triunfadores de los comicios. Juan Marín logró así entrar en el juego como vicepresidente de la Junta de Andalucía.