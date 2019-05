La limpieza de la ciudad, el caballo de batalla en cada programa La capital almeriense se encuentra, según un reciente estudio de la OCU, entre las ciudades con peor limpieza de España. Todos y cada uno de los partidos hace hincapié en que la ciudad muestre su mejor cara y, para ello, algunos proponen rescatar el servicio M. C. CALLEJÓN Lunes, 13 mayo 2019, 00:41

'Almería es tu casa. No la cagues'. Así de contundente y visual es la última campaña de concienciación del Ayuntamiento de Almería. Es la última pero no la primera ni tampoco será la definitiva.

La limpieza es el caballo de batalla de cualquier municipio. Por eso, en mayor o menor medida, con mayor dedicación y ahínco o, casi pasando de puntillas, en todos los programas electorales de los principales partidos que se presentan en la ciudad de Almería hacen referencia a la limpieza de sus barrios, calles y espacios públicos.

La imagen es, en definitiva, la carta de presentación de cualquier localidad y habla mucho de su desarrollo y de sus gentes.

No es, sin embargo, una tarea fácil. En la página web municipal hay incluso pequeños grandes mensajes tales como «usa los contenedores y papeleras; usa bolsas reciclables, las bolsas de plástico tardan 150 años en desintegrarse; cuida los espacios verdes; separa los residuos; no dejes el agua corriendo; ahorra energía; no tires desperdicios en la vía pública; utiliza siempre las papeleras públicas y de establecimientos comerciales, así como los contenedores; no arrojes chicles, excrementos de mascotas ni esputos, entre otros, a la vía pública ya que representan un foco de contaminación microbiológica que puede acarrear enfermedades y atraen a insectos como las moscas y mosquitos».

Consejos estos que parecen una obviedad, ¿verdad? Aunque en realidad no lo son tanto. De hecho, faltan todavía muchos granitos de arena de todos y cada uno de quienes residimos en la capital para que Almería luzca como debe. Y no es una cuestión subjetiva...

Almería se encuentra, otra vez, entre las ciudades con peor limpieza de España, según un estudio de la OCU dado a conocer a finales del pasado mes de abril.

Y es que, tal y como publicada el periodista de IDEAL Sergio González Hueso el 28 de ese mes, la percepción que tienen sobre la limpieza de su ciudad los vecinos de la capital sigue siendo mala y este estudio le da la razón.

El informe sitúa a la capital almeriense en el grupo de ciudades con una valoración más baja de sus servicios de limpieza, y todo a pesar de que es una de las 60 capitales analizadas que más dinero gasta por número de habitantes.

Concretamente, Almería ocupa el puesto 12 en el ranking de ciudades más sucias de España elaborado por esta organización de consumidores. Cuestión esta que arroja dos interrogantes: ¿son los almerienses más sucios que en otras ciudades? ¿Se hace bien el trabajo encomendado a la concesionaria de limpieza?

Y es aquí donde aparece otro de los caballos de batalla de la Administración local, la fiscalización y control de los servicios encargados a empresas, que se llevan un buen pellizco el presupuesto municipal cada año. Una cuestión que es de todos y en la que todos los partidos tienen algo que decir.

C'S | Fiscalizará todos los servicios básicos para corregir defectos y lograr más pagando menos

Desde Ciudadanos, anuncian que auditará toda la gestión municipal «para detectar gastos innecesarios en la prestación de servicios básicos, así como posibles deficiencias o carencias en los mismos» al objeto de prestar el mejor servicio con el mismo o menor coste para el ciudadano.

Pretende, así, además, colaborar con los municipios del área metropolitana para reducir el coste de los servicios. «Queremos unificar estructuras, servicios y protocolos entre municipios colindantes con idea de equilibrar y mejorar el servicio prestado a la vez que se reducen costes asociados a ellos».

En cuanto a la limpieza en sí de la ciudad, pretende mejorar los sistemas de recogida, eliminación de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria optimizando todos los recursos públicos disponibles «para asegurarnos de que la recogida de residuos sólidos urbanos es eficiente y rápida, sin molestias, y que la limpieza de las calles es por fin una realidad apreciable en todos los barrios». La idea de la formación es reducir los tiempos de permanencia en el espacio público almeriense de los residuos mediante la utilización de nuevas tecnologías como sensorización de contenedores y reorganización de rutas de camiones.

Cs quiere ampliar la recogida selectiva de residuos, potenciar los puntos limpios y dar máxima prioridad al reciclaje de plásticos «para no verlos en vertederos, suelos o mar». Persigue, en este sentido, promover la eliminación gradual de los plásticos de un solo uso, sustituyéndolos por productos realizados con materiales biocompostables.

Pretende garantizar que el 100% del residuo generado tenga un tratamiento previo, además de acabar «con cualquier vertedero incontrolado» para cumplir con la UE.

Aprobará, además, un Plan de Calidad del Aire que conlleve medidas y apoyos desde todas las Administraciones Públicas, con una coordinación interadministrativa y planificaciones a corto, medio y largo plazo de las políticas para luchar contra la contaminación. Incluye en su programa protocolos y planes de choque contra la contaminación acústica. «El ruido no puede impedir el descanso de los vecinos y las familias almerienses», afirma.

En la última semana desde la redacción de IDEAL se ha requerido a los líderes de Vox, a través de su gabinete de comunicación, la remisión de su programa electoral para las elecciones municipales del 26 de mayo, sin que se haya realizado, a pesar de que la campaña electoral dio comienzo a las 00 horas del 10 de mayo. Por esta razón, la redacción de IDEAL se ve obligada a dejar fuera del análisis de los programas electorales a esta formación política lamentando la falta de respuesta que impedirá a sus militantes y simpatizantes conocer en esta sección las propuestas de la formación que encabeza Joaquín Pérez de la Blanca.

PODEMOS | Auditoría y recuperación de los servicios privatizados, a financiar con «impuestos progresivos»

Podemos tiene claro en su programa electoral que, tras realizar una auditoría, recuperará los servicios públicos que han sido privatizados y que están, por tanto, en manos de las concesionarias, por una «eficiencia y transparencia en la gestión de servicios». «Se abocarán a la gestión municipal directa todos aquellos servicios públicos esenciales que se hayan privatizado directa o indirectamente y cuyas concesiones se vayan cumpliendo», dice.

Pretende, en este sentido, realizar un seguimiento y control de los servicios públicos, corrigiendo sus carencias, funcionamiento o desarrollo e igualando la prestación de los mismos en todos los barrios. Su objetivo es apoyar de manera activa «las políticas orientadas a garantizar la calidad de los servicios públicos en todos estos ámbitos, promoviendo una vida digna y libre y el pleno desarrollo de las personas en condiciones de autonomía, libertad e igualdad».

Y es que, a su juicio, los servicios públicos han de ser protegidos como derechos esenciales de la ciudadanía y, como tales, «han de ser protegidos de la especulación privada». Servicios públicos que se financiarán con un sistema de «impuestos progresivos», con criterios de «justicia y bienestar social, recogido y protegido constitucionalmente».

Implantará, además, un sistema de evaluación que permita corregir las deficiencias, mejorar el funcionamiento y proponer cambios en el modelo de ciudad existente.

PSOE | Servicio de calidad y control a las empresas concesionarias

Los socialistas de la capital incluyen en el apartado 'Almería de barrios' varias iniciativas relativas a la limpieza que hace extensivas a toda la ciudad. Entre ellas, servicios de calidad en limpieza, mantenimiento y parques y jardines; adecuación de solares abandonados como equipamiento público; y adecuación y dotación de inmuebles municipales sin uso o infrautilizados para colectivos.

'Almería con unos servicios públicos de calidad', incluye también, por otra parte, aciones de fiscalización a las adjudicatarias de los servicios públicos municipales. El objetivo del PSOE de Almería es exigir y velar por que las empresas concesionarias cumplan los servicios contratados.

Pero, además, para un crecimiento sostenible de la ciudad, hace hincapié en la higiene rural y el tratamiento de residuos, además de la mejora de caminos rurales.

IU EQUO | Más contenedores y puntos limpios fijos y móviles, además de la limpieza acústica y del aire

Izquierda Unida y Equo han elaborado un amplio programa en el que desgranan cuál debe ser la gestión municipal en la limpieza y recogida de residuos.

Apuesta, de hecho, esta candidatura por desarrollar una Política de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y un Plan de Recuperación y Reciclaje de RSU, basados en aumentar el número de contenedores, de fácil acceso para los vecinos, en los puntos de mayor producción de basuras (empresas, centros educativos, zonas de marcha), así como potenciar el compromiso de la Administración municipal para la utilización de papel ecológico.

Ambas formaciones abogan por incrementar los puntos limpios fijos e itinerantes para garantizar el reciclaje de aparatos eléctricos, material sanitario y derivados y garantizar la recogida de aceites vegetales e industriales.

Defienden, asimismo, una adecuada tutela en materia de disciplina urbanística para garantizar la limpieza y ornato público de los solares según lo establecido en la normativa urbana aplicable.

IU-Equo crearía una planta pública de recogida de restos vegetales para su mejora a través de un adecuado plan de higiene rural y un censo local de restos vegetales e industriales, además de establecer un convenio con la Agencia Andaluza del Agua para garantizar una adecuada limpieza de las ramblas, respetando su ribera y cauce natural. «Es necesario impulsar desde la Administración local la gestión del compost y por los propios agricultores mediante una ordenanza y bonificaciones fiscales», defienden en su programa.

Acciones que pasan, todas ellas, por incrementar la educación ambiental para fomentar el reciclaje y reutilización a través de campañas escolares, vecinales y fomentar experiencias como los mercadillos de utensilios usados y otras iniciativas de intercambio y trueque de elementos de segunda mano.

Ambas formaciones atienden también a la limpieza sonora, abogando por la reducción de sonidos con programas de sensibilización y educación ambiental, con una nueva ordenanza de lucha contra la contaminación acústica, sin olvidar un Plan Local de Calidad del Aire, entre otras medidas.

PP | Impulso a la eficiencia en la gestión de residuos

El Partido Popular apuesta por seguir en la línea iniciada desde que, en 2011, se hiciese con la Alcaldía de Almería.

En su programa electoral para la convocatoria del próximo 26 de mayo, recoge en el apartado destinado al medio ambiente una serie de medidas que pueden resumirse en el impulso del programa de eficiencia en la gestión de residuos.

Eso sí, como viene realizando en los últimos meses, anuncia la ampliación del número de contenedores soterrados que se han instalado ya en algunas de las principales calles de la ciudad, incluida la avenida Federico García Lorca.

El Partido Popular de la capital anuncia no en vano que se mejorarán los sistemas de reciclado. Y, para ello, se incorporarán, según dice, equipamientos para aceites usados y otras tipologías.

