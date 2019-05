Diez alcaldes de Almería a los que nadie les hace sombra Una decena de candidatos logra el no va más en las urnas y absorbe la totalidad de los escaños en juego en su pueblo MIGUEL CÁRCELES Almería Martes, 28 mayo 2019, 00:10

Son a la política local lo que Messi al fútbol o lo que Carolina Marín al bádminton: gente capar de soltar un «échame otro que puedo» si hay alguien capaz de intentar retarle a un duelo a urna abierta. Los diez 'superalcaldes' de Almería que gobernarán los próximos cuatro años sin nadie que les dé la réplica, sin un duelo dialéctico, sin un «hazte para allá» más lejano que el de los propios compañeros de partido. Los dueños de un consenso que se fragua más allá de las marcas y que permite que todos los concejales del Consistorio -todos, lo han leído bien- sean de un mismo partido.

«A nosotros es la tercera vez que nos ocurre. Somos aceptados por el pueblo. Pero no es una cuestión ideológica o de partidos», alega Francisco Javier Pérez Sola. Es el alcalde de Senés. Lo ha sido en los últimos 16 años y ha revalidado por cuatro años más con el apoyo del 90,13% de los votos de sus vecinos. «Es una situación menos conflictiva para el pueblo, porque no hay confrontación entre vecinos. Y eso les gusta mucho a quienes viven aquí, igual que les gusta tener contacto directo con quien es el alcalde.

Con una valoración tan positiva por parte de sus vecinos, en muchas ocasiones los partidos tienen difícil para conformar una lista alternativa. Sin ir más lejos, esto ha ocurrido en Senés en una ocasión. «Hicieron una lista de gente que no era del pueblo». También es lo que ha ocurrido en esta cita con las urnas en Terque. Y eso los vecinos lo penalizan. «La gente te lo dice, que no conocen a ninguno de los que se ha presentado del PP. Así que independientemente de ideología, confían en ti. En mi caso no he colgado ni un solo cartel. Sólo uno pequeño anunciando el único mitin que he dado», alega José Nicolás Ayala. Se convirtió el domingo en el alcalde más votado de toda la provincia de Almería: el 93,82% de los votos. Su único competidor, el PP, no llegó a alcanzar el 5% que la Ley Electoral impone como mínimo a los partidos para el acceso al reparto de escaños en las municipales. «Aquí saben quién soy, me conocen desde que nací», subraya Ayala.

Subrayan, los 'superalcaldes', que su tarea es de 24 horas seguidas. El teléfono, la puerta de la casa... El vecino llama cuando necesita. «No es para nada una molestia, cuando te llaman es porque realmente te necesitan. Y para eso estamos». Ayala ha tenido un ayuntamiento con oposición -un regidor del PP- y dice que fue, igualmente una experiencia grata. «Nunca hubo ningún problema, siempre expliqué a todos los regidores lo que había en el Ayuntamiento. Y todo, absolutamente todo, incluido los presupuestos, lo sacamos por unanimidad». El alcalde de Senés le advierte de lo que es gobernar sin oposición. «A veces es más complicado, porque cuando hay dos partidos hay dos portavoces. Pero un Pleno sin oposición es como una asamblea del partido. Todos hablan, todos tienen opinión». Aunque claro, siempre es más fácil entenderse con quien piensa como tú.

Alcudia de Monteagud Juan Blas Martínez Sánchez | PP

El abogado que encara el tercer mandato local Voto 2019: 78,20%. Habitantes: 135. Juan Blas Martínez Sánchez lleva ocho años al frente del ayuntamiento de Alcudia de Monteagud. Sus cinco regidores han salido gracias a que han sido los más votados en las listas abiertas.

Almócita Francisco García García | PSOE

Un cuarto de siglo con el mismo edil y sin oposición Voto 2019: 86,09%. Habitantes: 176. Entró como concejal en 1991. Y desde 1995, hace 24 años, es alcalde de un pueblo sin oposición. Ni uno sólo de los ediles del Consistorio ha sido de otro partido que no fuera el PSOE en un cuarto de siglo.

Alsodux Manuel Nicolás Cuadra González | PSOE

Un nuevo mandato con el Ayuntamiento para el PSOE Voto 2019. 85,87%. Habitantes: 133. Desde 2015, en Alsodux no hay ni un concejal que no sea socialista. Los cinco regidores, elegidos por listas abiertas, pertenecen a la lista que encabeza Manuel Nicolás Cuadra González.

Benitagla Juan Padilla Padilla | PP

Un candidato sin nadie que le plante cara en el pueblo Voto 2019: 90,91%. Habitantes: 68. El pueblo más pequeño de Almería –que fuera concejo abierto– sigue dando a Padilla su plena confianza. De hecho, nadie de allí, de Benitagla, opta a competir contra el regidor popular aunque el PSOE hace lista.

Benizalón Emilio Cid Alonso | PP

Siete mandatos de alcalde, primero solo en el timón Voto 2019: 74,19%. Habitantes: 248. La caída en habitantes del municipio (ha bajado de los 250 residentes) ha permitido celebrar elecciones con listas abiertas. Y eso le ha acabado dando al PP los cinco asientos en el Ayuntamiento.

Castro de Filabres Francisco Martínez Sola | PSOE

Paco, el alcalde de Castro, repite de nuevo en solitario Voto 2019: 84,04%. Habitantes: 121. Desde 1991, el PSOEgobierna con la totalidad de los concejales del Ayuntamiento de Castro de Filabres, cinco. Son 28 años de gobierno sin oposición que tienen en Francisco Martínez Sola (Paco), un referente.

Laroya Dolores Moreno Sobrino | PP

Desde 2003 con la mayoría del pueblo en el bolsillo Voto 2019: 68,32%. Habitantes: 169. Dolores Sobrino repite con un ayuntamiento íntegramente popular después de conseguir esta difícil cuestión hace cuatro años en la localidad de Laroya, en el Almanzora.

Senés Francisco. J. Sola Golbano | PP

El alcalde popular al que no hay quien le tosa en Senés Voto 2019: 90,13%. Habitantes: 300. Francisco Javier Sola estrenará el día 15 de junio una nueva corporación –la tercera– con todos los regidores de Senés bajo un mismo color. Es una situación más difícil, ya que se vota en listas cerradas.

Suflí Raúl Guirao Liria | PP

Del rojo intenso al azul monolítico en 12 años Voto 2019: 70,78%. Habitantes: 217. En el segundo mandato en el que Suflí cuenta con un ayuntamiento de 5 ediles, Guirao ha logrado que todos sean del color azul popular. En 2007, este municipio estaba gobernado con mayoría absoluta del PSOE.

Terque José Nicolás Ayala Amate | PSOE