«Aposté en el Amalia que sacaría 14, pero con pocas esperanzas de ganar el bote» El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, en la sede de la Alcaldía de Almería. / SERGIO G. HUESO Ramón Fernández-Pacheco, alcalde en funciones de Almería | Su candidatura fue el 26M la más votada de todo el PP en las capitales de provincia SERGIO GONZÁLEZ HUESO Martes, 28 mayo 2019, 00:52

La sensación que tiene Ramón Fernández-Pacheco la mañana después del 26M le recuerda un poco a la que tuvo tras la Selectividad. Ya han pasado unos añitos, pero los nervios, el esfuerzo y los resultados han sido parecidos. En su despacho recibe a IDEAL con una camisa que no sabe si vale para la fotografía, ojeras importantes y con un móvil que no para de sonar. A pesar de ello mantiene su sonrisa, quizás la clave de bóveda de un resultado que le ha sorprendido incluso a él, un optimista irredento.

-¿Cuánto durmió el lunes?

-Tres horas y pico. Terminé la noche electoral prácticamente a las 3 de la madrugada devolviendo mensajes de felicitación y a las 7.30 horas estaban ya mis niños tocando la corneta. Los niños no conocen de resacas electorales (ríe).

-El domingo lo recibieron en la sede como una 'rock star'.

-(Ríe) Tenía claro que quería seguir el recuento en la intimidad con mi familia. Vinieron mis primos, mis tíos, mi madre, mi mujer, hermano y estuve aislado. Una vez que el escrutinio fue avanzando y los resultados se consolidaban, me sentí muy feliz. Y cuando bajé, la verdad es que fue abrumador. La gran mayoría de los que han formado parte de este proyecto son personas que tampoco tenían ninguna aspiración y que eran perfectamente conscientes de que hoy lunes [por ayer] su vida iba a seguir completamente igual. Gente que ha estado en la sede mañana, tarde y noche de forma voluntaria. Es normal que estuvieran muy contentos. El éxito es tan suyo como mío.

-¿Se esperaba esta victoria tan amplia? Sea sincero.

-El pasado viernes te dije cuando me preguntaste que no firmaba el concejal número 11 porque yo era muy optimista. Me moriré optimista. Y siempre dije que el resultado iba a ser bueno y que sabía discernir lo que eran unas elecciones autonómicas y generales. Y la prueba más clara es que el mismo día que se celebraban europeas y municipales, el resultado no ha tenido nada que ver. El PSOE ganó las europeas en Almería. Eso habla muy a las claras de que la gente no es tonta y sabe qué vota. La gestión había sido buena y habíamos hecho una gran campaña, por lo que esperaba un buen resultado. Ahora, si te digo que yo sabía que íbamos a ser la mejor capital del PP o que superaríamos lo de 2015, pues te mentiría. El resultado ha sido sorprendentemente bueno para todos.

-¿Llegó a apostar algo antes?

-En el Quiosco Amalia

-¿Y qué?

-Había puesto 14 concejales.

-Ya veo que fue es usted a lo grande

-Sí, pero con pocas esperanzas de ganar el bote, la verdad (ríe).

-Es que podrá hasta elegir socio, qué color le gusta más: el naranja o el verde.

-He repetido hasta la saciedad a lo largo de la campaña que el Ayuntamiento necesita estabilidad y yo no me siento representado por ningún bloque. Me molesta bastante que me encasillen en uno. No por los compañeros del mismo espectro sino sobre todo porque me enfrenten a otra gente. Las 27 personas que están ocupando un escaño en el Pleno son para mí personas valientes y comprometidas. Que deciden dar un paso al frente y presentarse bajo las siglas de un partido por el interés general. Así que ni le pongo cordones sanitarios a nadie ni tengo predilecciones. Yo dije que iba a hablar con absolutamente todo el mundo y lo pienso cumplir. La estabilidad es aritmética, no tiene por qué ser ideológica.

-Los almerienses le han dado más crédito, ¿a qué le dará tiempo?

-Van a ser cuatro años muy importantes para Almería. Tenemos proyectos que están en el ecuador o al principio de su ejecución. Y lo más importante tiene que ser ratificar los compromisos que habíamos arrancado al resto de administraciones. Ahora que no hay más elecciones en el horizonte, llega el tiempo de hablar y ratificar acuerdos. Y si siguen en pie como hasta ahora, esta Corporación debe ser la del soterramiento, la del Puerto-Ciudad, la del paseo marítimo, el entorno de la Alcazaba...

-Ahora que ya ha acabado la campaña, cuál ha sido su asignatura pendiente tras sus primeros tres años.

-Ha habido algunos proyectos que deberían haber salido. Como por ejemplo el alquiler de bicicletas, que es algo que tendría que estar hecho ya pero que por avatares administrativos no hemos sido capaces. Creo también que en la nueva Corporación hay que dar una visión más profunda sobre algunos temas. Te digo uno: la sostenibilidad medio ambiental.

-Explíquese.

-Soy un firme convencido de que este es uno de los grandes valores que tiene Almería. Siempre digo que una ciudad con mucho dinero puede comprar museos o infraestructuras, pero el entorno natural que tiene Almería, el sol, la calidad del aire... eso no se puede comprar y nosotros lo tenemos. Lejos de que sea un legado que dejemos a los que vienen, debe ser un activo importante. Le vamos a dar una vuelta a la gestión municipal en algunos asuntos.

-¿Cuáles? ¿a qué le meterá mano de forma inmediata?

- En cuanto Pedro Sánchez conforme Gobierno creo que es fundamental cerrar una agenda de reuniones en Madrid. Porque son muchísimas cosas las que dependen del Ejecutivo y como ahora hay ministros en funciones y no sabemos si seguirán es difícil que se materialicen los compromisos. Eso, por tanto, es lo primero. Y lo segundo también son obras muy relevantes que hay en la ciudad y que tenemos que terminar como la calle Santiago, comenzar en Artés de Arcos; empezar con las demoliciones de la nueva sede periférica de La Cañada o abrir la biblioteca al 100%.

-Ha mencionado obras, pero ¿qué pasa con los servicios, se les va a dar una vuelta?

-Son muchos los ciudadanos que nos han dicho que hay que mejorar la limpieza y es algo que tenemos que hacer. Nos sentaremos con la empresa y los técnicos para verlo. Yo nunca he dicho que Almería estuviera perfectamente limpia, es verdad que tampoco es el caos absoluto que algunos pintan. Para mí nunca la ciudad va a estar lo suficientemente limpia y si tenemos margen de mejora creo que debe ser una de nuestras prioridades. Las playas, los chiringuitos, la próxima feria, la verdad es tenemos que trabajar desde ya.

-En sus agradecimientos particularizó uno en su predecesor, Luis Rogelio Rodríguez. Le recuerdo que se ha quedado fuera del Senado.

-Es verdad que a la única personas que nombré fue a Luis Rogelio [Rodríguez-Comendador], porque ha sido un magnífico alcalde. A lo largo de sus años al frente del Ayuntamiento se ha producido la mayor transformación que Almería ha tenido. La Almería de 2003 no tiene nada que ver con la de 2015. En las últimas elecciones él no obtuvo escaño en Madrid y a mí me hubiera gustado muchísimo que lo obtuviera porque creo que se lo merecía. Cuando todo eran felicitaciones para mí creí que era de justicia también acordarnos de quien inició este camino y gracias a quien la inmensa mayoría de los que nos subimos al escenario estamos en política.

- Sé que es pronto pero ¿tiene ya en su cabeza la composición del Gobierno? tiene un cantante en sus filas, entiendo que en Cultura no habrá emoción... ¿y en el resto?

-(Ríe) No tengo aún nada claro. Eso sí, vamos a hacer algunas modificaciones estructurales en el Ayuntamiento. Al principio de una Corporación con nuevos concejales creo que es el momento de ser valiente. Aunque es verdad que a lo largo de estos años hemos hecho algunos cambios importantes, por ejemplo activar el Plan Estratégico. Y creo que esta puede ser la línea. Aún es pronto para empezar a asignar funciones concretas, pero ya digo que toca ser valientes y modernizar la estructura del Consistorio para hacerla más ejecutiva y eficaz. Y luego hacer una apuesta decidida por las nuevas tecnologías, dar el salto definitivo a la digitalización.

-¿Si no he entendido mal, podría haber una concejalía exclusiva de Plan Estratégico?

-Podría haberla, sí.

-Ha sido el alcalde del PP de una capital de provincia con más apoyo, lo mismo le llaman a filas en Génova.

-No creo. Precisamente ese logro lo que me hace es tener un compromiso muy grande con mi capital y con la gente que ha confiado en mí. Si yo utilizara este resultado para obtener algún rédito personal diferente al de ser el alcalde defraudaría a muchísima gente. Además, sobre todo el resultado lo que refleja es que a esta candidatura la ha apoyado gente del PP de toda la vida y gente que probablemente no había votado al PP nunca. El hecho de que hayamos tenido 11.000 votos más en municipales que en europeas siendo el mismo día, 11.000 personas que cogieron nuestra papeleta en municipales y no en europeas es una enorme responsabilidad que no se me va de la cabeza. A esa gente no la podemos fallar.

-Ha buscado trascender las siglas, aparcar la ideología en contra de la estrategia que llevó su partido en las generales. En vista de ambos resultados, está claro que usted no se ha equivocado.

-Los grandes alcaldes de España, los que todos recordamos, siempre nombro a tres: Paco de la Torre (PP) en Málaga, Iñaki Azkuna (PNV) en Bilbao y Enrique Tierno Galván (PSP) en Madrid, tienen un denominador común, han sido alcaldes que han trascendido las siglas de su partido. Creo que la figura del alcalde tiene que unir, y si tú sales a jugar el partido pensando solo en la mitad de los ciudadanos, estás despreciando a la otra mitad. Yo no digo que la estrategia a nivel nacional haya sido equivocada. Ellos sabrán. Yo sí tenía claro lo que quería. Este proyecto era el de Almería y en él cabía absolutamente todo el mundo. Mí única bandera es la de mi ciudad, la del partido o la de la ideología hay que dejarla para los actos internos, que también son importantes.

-Entiendo entonces que el logo del PP seguirá pequeñito.

-A mí el único logo que me interesa es el de Almería, no tengo más logo que ese mientras sea alcalde. Evidentemente pertenezco a un partido político y me siento orgulloso de él. Y en los actos del PP yo soy el primero que aplaudo pero cuando uno es alcalde, lo es de todos.

-Última, ¿Va a recuperar el apellido ahora que ya acabó la campaña?

-(Ríe) Sí, ahora vuelvo a bautizarme no te preocupes.