«Vox es un peligro para la democracia y de retroceso en avances sociales» Guirao Cabrera, ministro y candidato al Congreso, responde desde Almería a las preguntas de este diario. José Guirao Cabrera, candidato socialista al Congreso de los Diputados MIGUEL CÁRCELES Viernes, 26 abril 2019, 00:26

José Guirao (Pulpí, 1959), lo ha sido prácticamente todo en el ámbito de la gestión cultural. Desde concejal y diputado del ramo hasta llevar asida la cartera del Ministerio. Ahora aspira, como cabeza de lista del PSOE, al escaño en el Congreso. Serio, de verbo tranquilo y reflexivo, se sienta en la silla de IDEAL y responde a sus preguntas.

-Le aviso, soy aguileño. Y usted es de Pulpí. ¿Nos vamos a llevar bien o nos vamos a pelear por la Cala de los Cocedores?

-No, hombre, los de Águilas y los de Pulpí siempre nos hemos llevado bien. Y nos tenemos que seguir llevando bien siempre.

-¿Cómo se ve Almería desde Madrid?

-Yo siempre la he visto desde Almería, nunca he cortado el vínculo, vengo mucho. La gente de Madrid, no yo, la tienen como una gran desconocida. Por un lado, lo que más se conoce es el Parque Natural de Cabo de Gata y la producción hortofrutícola. Pero no se conoce muy bien lo que es el milagro de la economía almeriense, cómo hemos conseguido pasar en 40 años de exportar mano de obra fuera, de salir gente fuera a trabajar, a tener ahora mismo una de las zonas agrícolas más ricas de Europa y con una tecnología y una capacidad de producción y de distribución a nivel internacional. Yo creo que Almería es aún muy desconocida fuera de aquí.

-¿No hemos salido del armario?

-No, es que el cambio ha sido tan radical y en tan poco tiempo que luchar contra los tópicos lleva años. En general hay una buena imagen, pero lo que no se conoce con profundidad son las raíces de esa buena imagen: nuestra capacidad para darle la vuelta a la economía con esfuerzo y también con tecnología, teniendo una agricultura punta y de calidad en Europa. No se conoce en profundidad ese milagro, pongámoslo así.

-¿Va a ser usted partícipe de la ruptura de España?

-No, no lo voy a ser en ningún caso.

-Y qué le dice a quienes le acusan de ir camino de ese desenlace.

-Hay gente que en la exageración y en la mentira piensa que tiene un rédito electoral. Yo creo que esos réditos electorales, si es que los hay, son réditos a corto plazo. Pero quien quiera estar en política en medio y largo plazo, la mentira, la exageración y la tergiversación son malas armas.

-Va, señale. ¿Quiénes son los que exageran, mienten o tergiversan?

-Vox, desde luego, desde su discurso tremendista y ultranacionalista. El PP, curiosamente, también se ha sumado a ese discurso. Y Ciudadanos, también, sorprendentemente. Creo que ese tripartito de la derecha ha perdido el sentido común en este tema. Y en lugar de colaborar para solucionar los problemas de convivencia que hay en Cataluña, se dedican a echar leña al fuego pensando que tienen rédito electoral fuera de Cataluña. Las políticas de dividir a los españoles son muy malas para el propio concepto de España pero, desde luego, para el avance y el progreso democráticos.

-Sobre la crisis de convivencia. Hemos visto imágenes con candidatos de Ciudadanos sufriendo escraches. Y hay quienes les han acusado, lo ha hecho la izquierda abertzale o Esquerra, de provocar, de dividir. ¿Qué opina usted?

-Yo jamás diría eso, estoy siempre con la víctima del acoso. Sin prejuzgar quién anda buscando qué, lo que tengo que decir es que ese acoso que han sufrido los candidatos de Ciudadanos es absolutamente intolerable, eso no es democrático. Todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas y sus opiniones en todos los rincones de nuestra nación. Así que no voy a prejuzgar las intenciones, sí condeno taxativamente que a candidatos de Ciudadanos se les haya acosado en algunos lugares.

-¿Es Vox un peligro?

-Sí, es un peligro para la democracia, es un peligro de retroceso en todos los avances sociales, y también en algunos casos económicos, que hemos logrado, todos juntos, los españoles en la democracia. Espero que la gente sensata, los españoles sensatos, no permita que Vox tenga un resultado importante en estas elecciones.

-En Almería tuvieron muy buenos resultados en autonómicas y las encuestas han augurado también un buen dato en las Generales. ¿Por qué cala su mensaje?

-Esto viene de antiguo en Almería, es una escisión del Partido Popular cuyo foco original es El Ejido con los líos internos que tuvo el Partido Popular con aquel alcalde, con Enciso, y es la consecuencia de una mala resolución de problemas internos. Creo, no obstante, que lo que le dan las encuestas es un exceso. Ojalá que las encuestas estén equivocadas.

-Siempre vinculado a la cultura, de la que ha sido responsable estos diez meses... ¿Cuál es el lugar que ocupa Almería?

-Almería tiene muchísimas posibilidades de desarrollo, pero poco apoyo e infraestructura para los creadores de Almería, muy pocas oportunidades de mostrar su trabajo y confrontarlo con el público. Hay una base de creadores, técnicos y gestores culturales estupenda. Pero le falta apoyo y oportunidades.

-Decir que tiene «muchísimas posibilidades de desarrollo» es lo mismo que decir que queda mucho por hacer...

-Efectivamente. El desarrollo se hace trabajando. Si tienes una buena base y trabajas, te desarrollas de forma natural. Y ahí está la clave.

-¿Alguna vez ha venido a Almería en tren?

-Sí, hijo, sí... Bastantes veces...

-¿Le recomendaría a alguien esa experiencia tortuosa?

-Si le gusta leer y trabajar en el tren, sí, porque desde luego tiempo hay de sobra. Si es una persona impaciente o que no le guste la lectura, no se lo recomendaría.