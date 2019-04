«Nunca he venido en tren, no quiero dejarme la vida por ahí» José Manuel Villegas, mano derecha de Albert Rivera en Ciudadanos, posa para IDEAL en uno de los pantalanes del Club de Mar. / M. C. José Manuel Villegas, candidato de Ciudadanos al Congreso MIGUEL CÁRCELES Viernes, 26 abril 2019, 00:25

José Manuel Villegas (Barcelona, 1968) opta al Congreso por la tierra de su padre, un daliense retornado que nunca acabó de desatarse de su pueblo de origen. Responde aquí a las preguntas de IDEAL.

-Se implicó en política en su juventud, militó en las Juventudes Socialistas. Esto de pasar del rojo al naranja... ¿Le destiñó?

-(Ríe) No, hace muchos años que yo militaba en las Juventudes Socialistas allí en Barcelona, con 14 años. El que se ha desteñido es el PSOE, que ha dejado de pelear por la igualdad. Hemos visto como el PSOE y el PP han llegado a acuerdos para gobernar con partidos nacionalistas que han hecho que las posibilidades de éxito en los estudios o la calidad sanitaria dependan del territorio. A esa idea de igualdad ha renunciado el PSOE, pero yo no.

-Cs nace como una reacción al nacionalismo extendido a todas las fuerzas políticas en Cataluña. ¿Sigue siendo así?

-Hay un nacionalismo imperante. Pero ahora los que no son nacionalistas tienen visibilidad, voz e incluso ganamos elecciones, algo que no había pasado nunca en Cataluña. El PSC de Maragall se vendió a los separatistas. Ahora estamos como estamos en parte debido a esa actitud del PSC.

-¿El PSC [el partido confederado del PSOE en Cataluña] es, entonces, a su juicio, un partido nacionalista?

-El PSC está contagiado por el nacionalismo, está claro. Las declaraciones de [Miquel] Iceta pidiendo el indulto para los que dieron el golpe en Cataluña o poniéndole fecha a una posible independencia de Cataluña es haber caído de cuatro patas en los marcos mentales del separatismo.

-Repiten, insistentemente, que no pactarán con Sánchez. ¿Cuál es su pecado original?

-Claudicar, pactar con aquellos que quieren romper España. Junqueras, Torra o los representantes de Bildu dicen que prefieren que Pedro Sánchez gane las elecciones a que las gane Albert Rivera. Solo por eso los que queremos una España de libres e iguales no queremos a Pedro Sánchez de presidente del Gobierno.

-La ultraderecha fijo que prefiere que gobierne Cs a Podemos, y no por eso ustedes son ultraderecha.

-Lo que está claro es que Cs va a defender sus posiciones liberales y centradas sin llegar a acuerdos o firmar documentos con populistas y sin tener que negociar con ellos. Y Sánchez ha firmado la política económica de este país con Pablo Iglesias, populista, y se ha estado paseando por los jardines de Moncloa con Torra. Ha claudicado. Y eso le inhabilita.

-¿Dónde está la cesión al independentismo?

-Hay unas cuantas. Primero, decir que habrá indulto.

-¿Sánchez ha dicho «va ha haber indultos»?

-El señor Iceta, que es del PSOE, o la delegada del Gobierno en Cataluña, que la nombra el PSOE...

-Pueden ser sus opiniones personales y no las de Sánchez.

-La delegada del Gobierno no expresa opiniones personales, y el dirigente del PSC tampoco. Le hemos preguntado insistentemente a Sánchez, le hemos dado la oportunidad de desmentirlo y no lo ha desmentido nunca expresamente. Pero es que además hemos tenido a ministros haciendo de abogados defensores de los golpistas diciendo que no había rebelión y al abogado del Estado que firmaba la petición de rebelión lo expulsan y lo purgan.

-¿Es exportable el modelo Andalucía para el Gobierno de España?

-Veremos. Es urgente sacar a Sánchez de La Moncloa. Pero la alternativa no puede ser el viejo PP.

-¿Aunque requiera de Vox?

-Vox no va a marcar en ningún caso las políticas de un gobierno encabezado por Albert Rivera.

-Convendrá conmigo en que parte del debate sí que viene marcado a diario por Vox.

-Sí, la posesión de armas y otras ideas felices de quien no tiene proyecto de país. Parece estar ocultando su programa con ocurrencias.

-Hablando de ocurrencias ¿Se le ha ocurrido venir alguna vez a Almería en tren?

-No porque no quiero dejarme la vida por ahí. Desde Barcelona son 13 horas y desde Madrid por ahí va la cosa. Hay una deficiencia clara de infraestructuras. Los que venimos a Almería desde hace años recordamos esos largos viajes en coche. En carreteras ha mejorado. Pero las alternativas no han mejorado demasiado. El tren es fundamental, tanto el AVE como en tren convencional con Andalucía.

-Entonces, ¿somos los almerienses como el Santo Job?

-Es que en este país se han hecho demasiadas políticas a cambio de votos de partidos nacionalistas. E infraestructuras es un ejemplo de ello. Aquellos territorios sin partido nacionalista que pudiera condicionar al gobierno de turno se han visto como olvidadas. El proyecto de igualdad de Cs va a sentar mejor a esas provincias perjudicadas. Almería no pide privilegios, sino igualdad de trato.