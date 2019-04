«Irene Montero estuvo en Stop Desahucios, seguro que no le han engañado con la hipoteca» Raquel Martínez Aguilera se sienta en la silla de jardín de IDEAL en la Rambla de Almería. / M. C. Raquel Martínez, candidata de Unidas Podemos al Congreso MIGUEL CÁRCELES Viernes, 26 abril 2019, 00:25

Raquel Martínez, 41 años, limpiadora de día y política en las horas libres, llegó a esto por accidente (hipotecario, para más señas). Sueña con cambiarle la vida a gente como ella. Pero especialmente a su hijo, su mayor crítico.

-¿Qué hace una mujer como usted en un sitio como este?

-Pues porque tuve un problema con mi hipoteca. Es cuando tuve conciencia de que o cambias tu las cosas o nadie las cambia por ti.

-Un problema... ¿resuelto?

-Resuelto porque le di al banco mi casa en dación en pago. Eso me quitó la deuda, que muchas familias tienen que seguir pagando. Tenía todas las cláusulas abusivas del mundo, pero no tenía dinero para meterme en abogados. Ahora vivo en mi casa con un alquiler social. He podido empezar de cero. Pero no quiero que nadie más tenga que pasar por eso. Es muy duro, cuando tienes hijos más.

-¿De qué casta eres?

-¿En qué sentido?

-Es un término muy de Podemos...

-Para mí, la casta es, en política, la gente que toda su vida se ha dedicado a vivir de la política y ya no forma parte de la sociedad normal. Es el por qué de que mucha gente considere a sus políticos ajenos. Que no sepas lo que cuesta un café es casta.

-Y dónde está la frontera.

-Para mí la frontera estaría en que de repente me olvidara, tras ser diputada, de ser una persona normal.

-¿Y un chalé en la sierra?

-Ser de izquierdas no significa vivir debajo de un puente o hacer voto de pobreza. Mientras te ganes las cosas con tu trabajo, todos queremos vivir bien. Yo sueño todavía con tener una casa con patio para que mis perros puedan correr. Si te lo permites con tu trabajo sin que nadie te lo regale...

-A De Guindos le criticaron que comprara una casa cara. El discurso de Podemos en esto ha cambiado. ¿Es cuestión de partidos lo de ser casta o no?

-Cuando nació Podemos pusimos limitación de mandatos. Eso también es una diferencia. Ya te estás diciendo: «No vas a vivir toda la vida de esto». Pablo e Irene pagan 900 euros cada uno. Yo no vivo en Madrid, pero tengo compañeros en Madrid que pagan eso de alquiler. Pablo Iglesias ya tenía un sueldo digno cuando entró en esto. Habrán hecho sus cálculos y habrán visto que pueden. Irene [Montero] estuvo activamente en Stop Desahucios. Seguro que no le han engañado con la hipoteca y conoce todas las cláusulas abusivas.

-Usted tiene un hijo. ¿Qué le ha dicho ahora que opta a ser diputada?

-Yo ya le comenté que me iba a presentar a las primarias. Le pregunté. Y me dijo: «Tienes todo mi apoyo». Es muy maduro para su edad y es mi mayor crítico. Quizá porque siempre tenemos la tele con la política.

-¿Qué cadena se ve en casa?

-Antena 3, La Sexta... Y series como CSI o Mentes Criminales, que me encanta y me despeja.

-¿Tiene la política algo de retorcidamente criminal?

-Aunque yo no he estado en movidas internas... sí que tiene su parte (ríe).

-¿Y reconoce a quien lleva el machete escondido?

-Al final somos seres humanos. Pero mira, un ejemplo de cómo soy yo: en la confluencia no ha habido problemas con IU o con Equo. No ha habido machetes.

-Imagínese que está en la dicotomía: o usted es diputada o gobierna la izquierda. Pero las dos cosas no pueden ser. ¿Con qué se queda?

-Prefiero un Gobierno de izquierdas. Estoy aquí porque tengo ilusión por trabajar. Pero lo que quiero es que cambie la vida de la gente. Y mía también: quiero un futuro bueno para mi hijo.

-Qué tres medidas le gustaría poder hacer de un plumazo.

-La primera, la vivienda, por supuesto. Otro tema, la precariedad. Soy limpiadora. Me gustaría que los trabajadores débiles estuvieran más protegidos. Que se pueda ganar un sueldo digno y tener tiempo para la familia.

-A qué adversario de Almería le tiene más ganas.

-Nos han engañado tanto que ya les contesto a muchos hasta cuando hablan por la tele.

-¿Le gusta la Semana Santa?

-Mucho. He ido a Los Ángeles, la de mi barrio. Y al Perdón, a la salida de la Iglesia. Voy siempre. Fui costalera durante siete años en El Encuentro. Los estereotipos que tiene la gente sobre religión y la izquierda...

-Haga una porra. En Almería hay seis diputados, reparta.

-Uf... Yo no creo ni en las encuestas. Pero bueno: PSOE 2, PP uno, Ciudadanos, uno. Vox... Espero que no entre. Y nosotros, entramos. Vamos a conseguirlo.