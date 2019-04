«La fragmentación es una maldita derrota para el centroderecha» El expresidente José María Aznar, ayer, en El Ejido. / EFE Aznar insta a los votantes conservadores a unirse en la «fuerza mayoritaria» del centroderecha ante la amenaza de que gobierne el bloque de la izquierda | El expresidente conmina a votar con responsabilidad y no «para darse una alegría» o para «cobrarse una factura» en clara alusión sin citarlo a Vox MIGUEL CÁRCELES Martes, 23 abril 2019, 23:57

El expresidente del Gobierno José María Aznar expuso ayer sin cortapisas su preocupación por la fragmentación del voto del centroderecha en tres formaciones políticas distintas (PP, Cs y Vox) y los efectos colaterales en la representatividad parlamentaria, algo que, a su juicio, está «cruelmente» castigado por la Ley electoral española. En un acto de partido en la ciudad de El Ejido, y ante medio millar de simpatizantes llegados de la comarca del Poniente el expresidente reclamaba una reflexión a los votantes: votar con la cabeza, no con las emociones. «En el centroderecha, desgraciadamente, lo que antes era uno ahora es tres. Si se va unido a las elecciones, se tienen muchas posibilidades de ganarlas. Si se acude desunido, muchas de perderlas. Y el centroderecha tiene muchas posibilidades de perderlas si no reacciona. Que nadie se lleve a engaño. La fragmentación, la división, en la ley electoral española es castigada cruelmente. Y no ser el más votado lleva claramente perder las elecciones», aseveró el expresidente .

El que fuera líder del PP y residente en La Moncloa entre los años 1996 y 2004 conminó, por ello, a los votantes conservadores a efectuar una reflexión responsable antes de acudir a los colegios electorales y votar al PP. «El domingo vamos a definir el rumbo histórico de España para el futuro. No estamos decidiendo cualquier cosa, no estamos yendo una tarde al cine, ni dándonos un homenaje o una alegría, ni mirando atrás para ver qué se hizo o qué no», aseveraba. Por ello, insistió a los electores a que acudan a la urnas con una idea de cómo quieren «el futuro de España».

Y en una clarísima apelación al voto útil para su partido y Pablo Casado, clamó por que los votantes del centroderecha se junten en contra de un potencial gobierno de Pedro Sánchez en pacto con «secesionistas, independentistas, Podemos y batasunos». Y que lo hagan en torno a la fuerza mayoritaria del bloque. «Piensen en el ejercicio de responsabilidad que deben hacer, en el ejercicio de su voto. O hay una concentración masiva del voto en torno al PP o corremos serios riesgos». «Este es un momento clave, crucial», insistió el expresidente Aznar. «El que nos juntemos otra vez aquellos que construimos una mayoría social es esencial», subrayó.

El expresidente (que participará durante la campaña en tres actos en territorios en los que Vox está obteniendo buenos datos en las encuestas: Almería, Albacete y Burgos) insistió en la excepcionalidad del momento actual y de la cita electoral del domingo reclamando a los electores que se responsabilicen el 29 del resultado de lo votado el día 28. Y más allá, afeó que haya fuerzas políticas que prometan «propuestas que no se pueden cumplir» o «propuestas desde las emociones». «Se necesitan propuestas realizables, que mejoren España», abundó.

Se refería sin mencionarle a Vox, su amenaza más certera por el flanco derecho en territorios como el Poniente almeriense. Aznar se ha erigido como el arma de Casado para intentar rebajar las expectativas de los derechistas de Santiago Abascal. El mitin de ayer -de hecho- tuvo lugar en un restaurante situado en el Polígono Industrial La Redonda, en El Ejido, una zona vinculada a la agricultura bajo plástico en la que Vox echó raíces en diciembre. Hace escasos dos meses en ese mismo emplazamiento el número dos de Vox, Javier Ortega Smith, organizó un acto de simpatizantes. También llenó.

«Sánchez tiene un pacto»

Aznar sigue teniendo 'punch' entre un electorado de cierta edad. Y ayer llenó en un emplazamiento con unos 250 sillas en el que los pasillos completaron el aforo. Muchos de los asistentes llegaron en transportes organizados por el propio partido, que después convidó a un aperitivo. Y allí el PP copió el mensaje de sus adversarios por el lado derecho. Por un lado, inmigración -tanto Aznar como Gabriel Amat, que le precedió, insistieron en un supuesto efecto llamada migratorio por parte del Gobierno socialista-. Por el otro, Cataluña. Aznar acusó a Sánchez tener «un pacto» para un Gobierno de «coalición de izquierda, secesionistas, independentistas, Podemos y batasunos». Y por eso planteó que hay una alternativa con sólo dos opciones. La de este pacto o «una fórmula constitucional encabezada por el PP que asegure la estabilidad, la prosperidad y el orden para el futuro». «Tiene un pacto. Y eso significa que primero si son condenados los golpistas, Sánchez y sus socios les van a indultar. Y segundo ya han pactado una consulta para la autodeterminación en Cataluña», aseveró Aznar. «Y si dicen que no, mienten», añadió.

Aznar puso estas supuestas alianzas como base para valorar la importancia de esta cita con las urnas, que va a su juicio más allá de los próximos cuatro años. «Estas elecciones no son unas en las que se van a decidir qué pasa en España en la próxima legislatura, en los próximos cuatro años. Tampoco en los próximos ocho o diez. Van a definir el rumbo histórico de España para el futuro», alegó el expresidente.