Xerez CDy Linares tiran de orgullo para despedir el curso liguero en Chapín

Hoy se acaba una temporada 2024/25 en Segunda Federación que ha estado llena de sobresaltos para el Linares Deportivo, se enderezó a tiempo con ... la llegada de Pedro Díaz, pero el déficit de puntos de la primera vuelta le impidió llegar con más opciones de ascenso. Se preveía hace un mes que Chapín dictaminaría sentencia para la quinta plaza de ambos, pero no.

El Linares debía ganar los últimos tres partidos y empezó sumando dos empates contra Linense y Villanovense, mientras que el Xerez CD perdió contra los de Villanueva y el derbi del pasado fin de semana ante el Xerez DFC. Así que se han quedado matemáticamente fuera y la quinta plaza será para el Estepona, que le vale con un empate en casa ante el colista Don Benito. El pescado está vendido.

Para los jerezanos, esta es la despedida ante su afición y esa es la motivación que tienen, cerrar bien un curso donde la grada se va con la desilusión de haberse visto fuera de la fase de ascenso porque su equipo solo fue capaz de sacar un punto de los últimos nueve en juego.

Para los linarenses es un poco más difícil encontrar la motivación para afrontar este encuentro con la máxima intensidad, aunque Pedro Díaz comentó que «la semana ha sido atípica, porque preparas un partido donde no nos jugamos nada ninguno de los dos. Creo que hay que ser honestos, honrados y defender el escudo que llevamos en el pecho. Por esta camiseta, hay que ir a Jerez a intentar ganar. Yo no me tomo ningún partido de broma».

Así las cosas y con esa opción en el aire, todavía, de si Pedro Díaz es el elegido para renovar en el banquillo, habrá jugadores que intenten mostrar su profesionalidad para que le tenga en sus planes de la próxima temporada. No es ningún secreto que, a estas alturas y sin nada en juego, hay futbolistas que ya han recibido ofertas para la temporada que viene y podrían tener atado su futuro, por lo que deben cuidarse de lesiones.

Pedro Díaz ha hecho esta semana lo mismo que otras, dinámica de prepartido, estudio del Xerez CD y de las fortalezas de un equipo que tiene en sus filas jugadores tan interesantes como los delanteros Mané y Santisteban, que se reparten casi a partes iguales 15 goles.

También puede ser un buen momento para que hombres como Josan, Óscar, Del Valle, Pepote o Yerai, que han tenido pocos minutos con la azulilla, puedan formar en el once inicial y tengan una recompensa por el trabajo realizado, aunque anteriormente no pudiesen quitarle el puesto a sus compañeros que han sido más titulares fijos.

«Preparamos el partido como se merece, estudiando al rival y preparando un plan de partido para salir a ganar en Chapín. Es lo que hemos hecho desde que cogí al equipo», añadió Pedro Díaz en la previa a la salida para tierras gaditanas.

Bonito ambiente

Por tierras jerezanas viven el duelo como la despedida del curso en casa y también al de José Carlos Romero 'Checa', su entrenador, que ya ha dicho que no continuará al frente del equipo.

«Hemos hecho una temporada fantástica, pero se ha visto un poco empañada por estos últimos resultados, que no fueron los que esperábamos. Tuvimos un final ante dos rivales que se estaban jugando la vida, competimos, los partidos pudieron caer de cualquier lado y la moneda cayó del otro lado», dijo Checa.

Lo que le ha pasado al Xerez CD bien se puede extrapolar a Linarejos, y es que estos banquillos de equipos históricos con tanta presión por conseguir resultados para volver alguna vez a la LFP es algo que no se va con los años, incluso se acrecienta, se queda como parte del ADN del club y eso genera un desgaste extra, respecto a otros banquillos donde hay menos exigencia.

De hecho, Checa ha sido el primer entrenador en los últimos 40 años que ha completado dos campañas seguidas en Chapín. «No lo sabía, pero demuestra que este banquillo es una silla eléctrica. Estamos en un club con mucha responsabilidad y muy ambicioso, me encanta. Si ganamos 2-0, quieren que ganemos 3-0».

Sabe que tendrá en frente a un Linares que viene a cumplir el expediente y a tirar de orgullo, pero sin la tensión que tendría si realmente hubiese algo en juego para los mineros. El club espera una buena entrada y un bonito ambiente en Chapín para hoy, olvidando el chasco de haberse quedado fuera del ascenso.

«La afición del Xerez CD es muy lista, es de fútbol, y sabe que sus jugadores lo han dado todo, han dado todo lo que tenían y más por esta camiseta, ella siempre nos ha apoyado y esta jornada no va a ser menos. Espero a una afición entregada con su equipo, que sepa reconocer el trabajo de estos jugadores y que esto no quede aquí, queda mucho, hay mucho Xerez», concluyó Checa en la previa del duelo.