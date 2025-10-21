Jaén celebrará el Día de la Bicicleta el 26 de octubre Cadena 100 organiza esta cita que prevé reunir a más de 1.000 participantes con el respaldo del Ayuntamiento

C. C. Jaén Martes, 21 de octubre 2025, 19:38 Comenta Compartir

La quinta edición del Día de la Bicicleta de Cadena 100 se celebrará este domingo, 26 de octubre, a partir de las 12:30 horas. La cita organizada por la emisora con la colaboración del Ayuntamiento de Jaén y el Patronato Municipal de Deportes reunirá a mil ciclistas de todas las edades y niveles.

El circuito, sencillo y accesible, es ideal tanto para ciclistas novatos como experimentados. Con salida y meta en la plaza Empresario Diego Torres, donde además se instalará un escenario para amenizar la jornada y en el que habrá muchas sorpresas, recorrerá algunas de las principales calles y avenidas de la ciudad (cinco kilómetros en total).

El recorrido será plaza empresario Diego Torres, explanada de El Corte Inglés, Virgen de la Cabeza, avenida de Madrid (sentido descendente), Doctor Eduardo García-Treviño, Plaza Jaén por la Paz, Paseo De la Estación (ascendente), Hermanos Pinzón, avenida Eduardo García Maroto, Goya, avenida de Barcelona, avenida de Arjona (descendente), Paco Manzaneda, Ronda Juez Juan Ruiz Rico, Fuente del Serbo, Fuente de Buenora, Avenida Arjona (ascendente), avenida Andalucía (descendente), avenida Eduardo García Maroto, Paseo de la Estación, Virgen de la Cabeza y meta en la misma ubicación que la salida.

La entrega de dorsales se realizará el 24 de octubre en la sala de yoga de las instalaciones deportivas municipales de La Salobreja, en horario de 9:30 a 20:00 horas. Un año más la maestra de ceremonias será Almudena Navarro, de la Cadena 100.

Participación

«En estos cinco años hemos visto cómo la actividad ha crecido en participación y en ilusión, convirtiéndose en un símbolo de cómo Jaén apuesta por la movilidad activa, por una vida saludable y por el deporte como convivencia», señaló la concejala de Deportes, Beatriz López, en la presentación junto con la directora del grupo Ábside Media en Jaén, Ángela Árgueda.

Árgueda, por su parte, agradeció al Ayuntamiento de Jaén su apoyo y animó a los más rezagados a inscribirse el mismo día de la prueba, desde las once de la mañana, junto a la línea de salida y llegada. «La celebración de la quinta edición conlleva una serie de acciones de manera complementaria porque vamos a tener sorpresas o premios y nadie puede perderse este día porque vamos a pedalear y a pasarlo fenomenal», zanjó.