Hugo Díaz cierra su segundo campus y se centra en el que puede ser su último baile en Linarejos

Ángel Mendoza Linares Martes, 15 de julio 2025, 21:56 Comenta Compartir

Apurando los últimos días libres, a Hugo Díaz ya le pica el gusanillo de volver a vestirse de corto en la que, quizá, pueda ser su última temporada como profesional. Eso no quiere decir que esté siendo un verano de relax porque le viene un último curso de trámite, todo lo contrario, se está cuidando al máximo porque quiere convencerse a sí mismo de que los 37 años que marca su carnet de identidad no es más que un número y que, quizá, este no sea su último baile.

«Igual que el año pasado no hice nada porque necesité desconectar después del descenso, este verano sí que he estado muy activo haciendo deportes, pádel, natación, saliendo a correr y haciendo ejercicios con balón. Me he metido muchas horas en el gimnasio porque tengo que empezar la pretemporada en una condición óptima, para poco a poco ir cogiendo el ritmo de competición», explicó el capitán del Linares Deportivo.

Su renovación fue una gran noticia para la afición. Tuvo un papel clave en la segunda vuelta de la liga, donde el Linares hizo números de 'play off' y el cordobés recuperó su mejor versión. Acabó siendo el máximo goleador del equipo con 11 dianas. Hugo Díaz, que no es un 9 nato, no terminaba una campaña con esos números goleadores desde que estaba con 26 años en el UCAM Murcia (11) y con 27 en el Real Jaén (13), ya ha pasado una década de aquello.

Cuando el club le propuso seguir y cumplir su sexta temporada como azulillo, reconoce que «al igual que el verano pasado me costó más tomar la decisión, este año la renovación ha sido muy rápida. Me lo tomo con la ilusión especial de saber que puede ser mi última temporada, aunque eso lo dirá el tiempo y el resultado final que haya dado con mi juego individual».

Ampliar

Deja entrever que podría haber un séptimo año en Linares, aunque eso dependerá de «si me siento una persona importante en el equipo. No lo digo en lo personal, hablo de poder ayudar a mis compañeros, tener minutos y que las cosas me salgan bien. Sé que, por mi edad, lo normal es cada vez jugar menos, pero si siento que puedo seguir otro año, quizá no le ponga punto y final. El día que lo haga, no será un punto y aparte. Por eso digo que hablaremos de las notas al final del curso. Ahora quiero disfrutar de lo que viene».

Cierre del campus

Hugo Díaz viene de concluir la segunda edición del campus que lleva su nombre y fueron días de relax, porque estar rodeado de niños y verles disfrutar es algo que alegra a cualquiera.

«Estoy muy contento de cómo ha salido todo y de ver a los niños divertirse, olvidando un poco lo que ha sido la temporada en la que muchos compiten en sus equipos con exigencia máxima. Aquí vinieron a divertirse, evadirse y hacer amigos», valoró.

Desde el primer día recibiendo a los participantes uno a uno en la puerta de San José, hasta enseñarles algunos trucos de profesional a los «60 niños de cuatro a 15 años que hemos tenido en San José durante cuatro días, con jornada final en La Garza. Hicimos grupos por edades y tuvieron fútbol, pero también otros deportes y juegos».

«Es una satisfacción personal de todo el equipo técnico y de los padres. Hay cosas que debemos ir mejorando, las críticas han sido buenas y constructivas para el futuro. El año pasado se llenaron muy pronto las plazas, este año las subimos y para la tercera edición estaremos en 70 niños. No me gustaría hacer mucho más grande el campus, sí extenderlo a dos semanas si vemos que hay mucha demanda», añadió Hugo Díaz en su valoración de la actividad.

Fichajes

Terminado el campus, toca volver a mirar a Segunda Federación y, como buen veterano, hacer de Cicerone con los recién llegados al vestuario minero.

El delantero comentó entre risas que «estoy haciendo de agente inmobiliario con los nuevos compañeros que vienen y necesitan un piso en Linares. Al final, yo estoy perenne aquí. He hablado con muchos de los nuevos, Diego Barrios fue el primero que me llamó porque ya nos conocíamos, tenemos una relación estrecha. También hablé con Menudo, con João Pablo, para que estén instalados desde el primer día y no tengan que estar buscando vivienda en pretemporada».

La plantilla del Linares está casi configurada y lo que está viniendo le gusta a Hugo Díaz. «He estado hablando mucho con Cristian Sanz y algunos jugadores me llaman para preguntarme qué tal es jugar en el Linares Deportivo. Ya saben que no soy de callarme las cosas, las digo como las siento. Lo que veo es una plantilla competitiva que va a dar la cara. No podemos luchar económicamente con otros clubes, pero sí podemos traer a gente que tiene hambre, que quiera lucirse en Linarejos y dar un salto en su carrera», comentó sobre los nuevos compañeros.

La plantilla está citada para el próximo miércoles 23 pasar reconocimiento médico y comenzar los entrenamientos el jueves. Faltan por confirmar la continuidad de los defensas Óscar Sánchez y Rubén del Valle, también debe llegar un delantero centro más que tenga perfil de 9 puro y se complemente con Hugo Díaz, además de algún atacante más Sub 23 que pueda aportar algo diferente a lo que ya tiene Pedro Díaz a su disposición.