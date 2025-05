La Carrera Ruta 091 regresa el 29 de junio a favor de la Fundación Somos Instantes

Jesús Jiménez Jaén Lunes, 19 de mayo 2025, 20:58 Comenta Compartir

Regresa la Carrera Solidaria Ruta 091 de la Policía Nacional, esta vez en su quinta edición, que tendrá lugar en la ciudad de Jaén el próximo 29 de junio con un recorrido superior a los seis kilómetros y a favor de la Fundación Somos Instantes.

La prueba ha sido presentada este lunes en un acto que ha contado con el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández; la jefa de la Comisaría Provincial, Layla Dris Hach-Mohamed; la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, y la concejala de Deportes, Beatriz López, además del director de la Fundación Somos Instantes, Evaristo Rocha, y representantes del Banco de Santander y Mupol.

Fernández explicó que este evento deportivo se organiza con fines solidarios y, en esta ocasión, los beneficios se destinarán a la la citada entidad sin ánimo de lucro de ámbito deportivo, cultural y cívico. La prueba principal empezará a las 10:30 horas en la calle Catalina Mir Rea y tendrá una duración aproximada de 60 minutos, con un recorrido superior a los 6.091 metros.

Además, habrá una categoría infantil, cuyo circuito comenzará a las 9:30 horas, con una duración de 30 minutos y la distancia a recorrer se adaptará según la edad de los participantes. La inscripción para este evento puede realizarse en la web www.ruta091.es hasta las 23:59 horas del 25 de junio o hasta que se agoten los 1.600 dorsales disponibles en total.

El precio es de 13 euros en la categoría de adultos (a partir de 14 años) y de diez euros en la juvenil y en la infantil. Además, la organización ha habilitado un dorsal 0 para quienes quieran colaborar, pero no puedan o no quieran participar. Esta opción no da derecho a camiseta, pues se trata de una donación voluntaria.

«Hablamos de eventos deportivos que tienen como objetivo recaudar fondos para organizaciones o asociaciones que prestan un servicio humanitario a la sociedad, al mismo tiempo que permiten a la ciudadanía acercarse a la Policía Nacional a través del deporte», ha indicado el subdelegado.

En esta ocasión, la prueba deportiva se celebrará en Jaén con motivo del 1.200 aniversario de su capitalidad. «Se ha elegido los Baños Árabes, como lugar de la presentación de la Ruta 091, ya que se trata un lugar emblemático que simboliza la riqueza histórica y cultural de Jaén», ha comentado.

Durante esta jornada, además, habrá una exhibición de medios policiales en distintos estands situados en la calle Catalina Mir Real para acercar la labor que realizan los agentes de la Policía Nacional a la ciudadanía.

Por su parte, la concejala ha señalado que desde el Patronato Municipal de Deportes se está «intentado exprimir al máximo el enorme potencial del deporte para ayudar a personas desfavorecidas o para favorecer la inclusión social».

«Por eso es un auténtico placer poder estar aquí en la presentación de una nueva cita deportiva con fines solidarios y, además, de la mano de otras administraciones y de la propia Policía Nacional, que no solo vela por nuestra seguridad, sino que también se implica con la sociedad con este tipo de iniciativas», ha afirmado, al igual que la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, que ha mostrado su satisfacción «por la participación de Diputación un año más».

La comisaria provincial ha subrayado que no se «trata de una carrera profesional, sino que el objetivo es contribuir». Ha apuntado que han querido colaborar con Somos Instantes «porque son una organización muy joven, de Jaén y con un proyecto muy bonito orientado a la juventud, la inclusión, inculcar valores a la sociedad e, incluso, con la Agenda 2030».

El responsable de la Fundación ha mostrado su agradecimiento. «La ayuda nos servirá para impulsar proyectos como Supera tus límites, dirigido a personas mayores con actividades de coordinación y equilibrio, y otros ya en marcha como Goles de cambio, destinado a personas en riesgo de exclusión social», ha manifestado Rocha.

En la anterior carrera, que se celebró en Jaén, a favor de Aspace, la Policía Nacional recaudó 10.770 euros. De esta manera, se continua en esta línea de colaboración con organizaciones dedicadas a finalidades tan diversas como la atención a personas con discapacidad intelectual, con bajos recursos económicos, con esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica, personas con autismo, con síndrome de Down o a la protección y cuidado de niños que padecen diferentes enfermedades, entre otras muchas.