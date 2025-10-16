Las XCM series almería se citan un año más con la Ruta del Jamón de María La prueba de BTT Media Maratón, que alcanza en 2025 su decimosexta edición, se celebrará el sábado 25 de octubre en pleno Parque Natural Sierra de María-Los Vélez.

Bernardo Abril Almería Jueves, 16 de octubre 2025, 18:29 Comenta Compartir

Llega el momento más decisivo dentro de las XCM Series Almería 2025. A esta competición provincial de BTT formada por pruebas de Media Maratón y Maratón el resto únicamente dos pruebas. La primera de ellas se disputará en la localidad de María el próximo sábado 25 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Esta 'XVI Ruta BTT del Jamón de María' lleva el sello del ayuntamiento local en forma de prueba de Media Maratón, una de las citas clásicas del calendario almeriense. Tras ella vendrá la carrera de Adra, ya en noviembre.

En el caso de la cita de María, de nuevo el Área Recreativa La Piza será el lugar de encuentro para los bikers que se atrevan con este reto de 49,2 kilómetros y unos 1410 metros de desnivel positivo acumulado. En este punto de la cara norte de Sierra María, en un entorno de pinares y encinas seculares en la masa boscosa más grande la provincia, dará comienzo una prueba vertiginosa por el Parque Natural Sierra de María-Los Vélez.

La Alfahuara será protagonista de la primera parte de carrera, pasando por lugares como Casablanca, Hoya de Las Vigas, Aduana Alta, Cerro Redondo o Vereda Alta, cota máxima del día con sus 1414 metros sobre el nivel del mar. De aquí a meta un nuevo par de tachuelas se incorporan al exigente perfil de la carrera. En todo momento los ciclistas estarán por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, lo que añadirá exigencia a la carrera.

Además de este exigente trazado, existe una ruta corta no competitiva de 39,63 kilómetros que comparte los primeros 30 con la ruta larga, desviándose a meta desde ese punto, la zona del Refugio Los Alamicos, que además sirve de cierre de control a las 12 horas.

Las inscripciones para este evento se pueden confirmar en este formulario web hasta el jueves 23 de octubre a las 15 horas o agotarse antes los 250 dorsales que el Ayuntamiento de María ha ofertado. El precio es de 20 euros federados y 32 euros no federados. Se permiten las inscripciones el día de la prueba, siempre y cuando queden plazas libres. Política de devolución de inscripciones: ver Normativa del Circuito.

Esta carrera está abierta a la categoría no competitiva de cicloturistas y a las categorías competitivas de: cadete, júnior, sub 23, élite, máster 30, máster 40, máster 50 y máster 60. En todos los casos anteriores, masculinas y femeninas.

La organización entregará trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría competitiva convocada, todas masculinas y femeninas.

Como siguiente prueba y definitiva del circuito provincial tendremos la 'IV BTT La Fundición' prevista para el domingo 9 de noviembre en Adra.