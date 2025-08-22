Wildcats se proclama campeón de la III Copa de Feria de Baloncesto El Pabellón Jairo Ruiz acogió la competición con seis equipos y donde se pudo disfrutar del talento de los jugadores en un ambiente de convivencia

Bernardo Abril Almería Viernes, 22 de agosto 2025, 19:53

El Pabellón Jairo Ruiz acogió el pasado sábado, 16 de agosto, la disputa de la III Copa Feria de Baloncesto Masculino 5x5, un torneo enmarcado dentro de las actividades deportivas de la Feria de Almería 2025 y organizado por la Federación Andaluza de Baloncesto – Delegación Almeriense, en colaboración con el Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería.

La jornada se inició con la fase de grupos, en la que los seis equipos participantes ofrecieron un espectáculo de intensidad y competitividad.

Los resultados del grupo A fueron: Los Cuñaos Pub La Abadía 30 – 52 PaketenaiKos / Tuyitos Baloncesto Urofortis 38 – 50 Los Cuñaos Pub La Abadía / PaketenaiKos 52 – 16 Tuyitos Baloncesto Urofortis. El primer clasificado del Grupo A fue PaketenaiKos.

En el grupo B, se produjeron estos resultados: Estudiantes Veteranos 37 – 77 Wildcats / La Madre del Topo 46 – 38 Estudiantes Veteranos / Wildcats 57 – 47 La Madre del Topo. El primer clasificado del Grupo B fue Wildcats.

La gran final enfrentó en el Pabellón Jairo Ruiz a los dos mejores equipos del torneo. Con un juego sólido y un ritmo muy superior al rival, Wildcats se impuso a PaketenaiKos por 68 a 38, proclamándose campeones de esta tercera edición de la Copa Feria.

Con este triunfo, Wildcats recoge el testigo de las anteriores ediciones y se alza con un título que ya se ha convertido en una de las actividades deportivas más destacadas dentro de la programación de la Feria de Almería. El público pudo disfrutar de una tarde de deporte, ambiente festivo y competición al más alto nivel local.

Ésta es una de las 40 actividades que se desarrollarán previamente y durante la Feria de Almería, un 15% más que en 2024 y que reflejan que el deporte también es uno de los protagonistas de las Fiestas Patronales.