Westermann: «Me sorprende el potencial del equipo»

Es un hombre feliz, no lo puede ocultar. Ha encajado en la ciudad muy rápido, asiduo de la playa, pero incluso mejor ha encajado en el grupo que se ha formado en torno a Pablo Ruiz para esta temporada. «Me sorprendió el equipo, lo vi muy bien, bueno y muy sólido, y esta Copa de Andalucía fue muy importante para conocer un poco mejor a todos». Su nombre es Bernardo Westermann y su felicidad es mayor incluso esta semana por dos motivos. el primero, por las sensaciones positivas una vez en juego y, el segundo, por el viaje a Lisboa que Unicaja Costa de Almería ha efectuado hasta el próximo domingo. «He sido muy feliz en Benfica durante cuatro temporadas y tengo muchos amigos».

Sí, una sonrisa se dibuja en su rostro ante lo que se avecina, lo cercano, el stage compartido con las 'Águilas Rojas' y, lo próximo, una temporada que ya espera ansioso. «Estoy contento y tengo muchas expectativas, así que estoy deseando de que empiece el campeonato». Se trabaja mientras tanto y se trabaja bien, incluyendo la final andaluza. La muestra es que en el punto 11 del primer set ya habían anotado todos los jugadores blanquiverdes con posibilidad de hacerlo. «Fue un partido importante, porque mi objetivo estos días es que todos ataquen y conocerlos bien ya en juego real, en partido, y no solo en los entrenamientos, así que tuve claro que tenía que aprovechar esa final para lo que quería, que era que todos atacasen».

Satisfecho

Se da por satisfecho con «el trabajo que sacamos adelante con los puntas, con el opuesto y con los centrales, todos fueron protagonistas», porque está en una fase en la que todavía se encuentra «conociendo a los compañeros» y no sólo ajustando qué balón prefiere cada uno de ellos. De hecho, una química básica que debe existir y que, de hecho existe, es la que espera de la recepción. «He empezado a confiar mucho en los receptores y los líberos desde el principio, porque me gusta mucho lo que he visto en los entrenamientos y en este partido, y eso es muy importante para mí, generar esa confianza con ellos, así que lo repito, tengo muy buenas expectativas de cara a la temporada».

Lo decía con rotundidad, «estoy seguro de que será muy buena», entre otras cosas por justo eso último. «Sé que no tendré que preocuparme mucho por nuestra línea de recepción». En cuanto a los demás, «ya conocía a Borja y también conocía a Jorge, que son dos centrales increíbles contra los que había jugado antes y ahora he conocido a los puntas y estoy más encantado aun con el bloque que se ha formado para esta temporada». El grupo, además, funciona. «Tenemos mucha comunicación, me dan confianza y hablamos sobre las cosas que hay que cambiar, siempre dispuestos a ayudar, a mejorar y a arreglar cualquier detalle que esté mal, así que confío en que haremos un gran papel».

Todo estudiado

Llevaba en la cabeza lo que quería hacer en la Copa de Andalucía, pero también «Pablo me aconsejó jugar con los centrales y buscar otras opciones también, no me pidió nada que fuese demasiado importante, solo hacer alguna jugada específica, probando cosas, trabajar la 'pipe' también, ajustando cosas concretas para mejorar mi conexión con los atacantes». Ya visto que todo rueda, será cuestión de ir acelerando paulatinamente, sobre todo teniendo delante lo que se va a jugar en la visita a Lisboa. «Espero mucho de estos partidos, y desde que supe que íbamos, estoy muy contento, porque voy a ver a los amigos y además, estos encuentros van a ser buenísimos».

Su cambio de lado de la red, del rojo al blanquiverde, le motivaba. «Antes estaba en el otro equipo, en Benfica, jugando contra Unicaja Costa de Almería; ahora soy blanquiverde y tengo muy buenas expectativas sobre lo que pueda pasar». Sobre las personas con las que tiene más vínculo, «tengo dos amigos muy, muy cercanos, el central Lucas França y el líbero Bernardo Cabral, pero la mayoría del equipo también, con quienes pasé cuatro años, con los que fui campeón muchas veces, así que son personas muy importantes para mí y estoy feliz de poder volver a verlos y abrazarlos, pero también de jugar contra ellos en un partido de alto nivel». Así es, «me encanta visitar Lisboa y jugar contra mi ex equipo, donde fui muy feliz».

Encantado

Por supuesto, «espero serlo aquí ahora», teniendo la certeza de que lo conseguirá porque, de hecho, ya lo es. «Estoy encantado con la ciudad, hace mucho calor –risas–, pero se puede soportar; disfruto de sus rincones, he ido a la playa muchas veces para disfrutarla…, así que la ciudad es increíble para mí, es muy hermosa, y la gente me recibió muy bien, la de Almería y la del equipo también y no tengo ninguna duda de que seré muy feliz aquí». Este mes de septiembre está siendo intenso para Bernardo y para todos sus compañeros, siendo lo que manda la puesta a punto de la maquinaria física y del sistema de juego. Todo marcha, todo fluye, y el colocador brasileño está resultando una pieza clave para que así sea.

Unicaja Costa de Almería pasará cuatro días en la capital lusa, aprovechando su estancia para medirse a un rival más, y es que a los duelos con SL Benfica sumará el domingo, antes de emprender la vuelta, un choque contra el máximo rival de las 'Águilas Rojas', el Sporting de Portugal. Lo previsto, por lo tanto, es acumular muchos sets exigentes que impulsen de modo definitivo el crecimiento del equipo, y por eso se han programado cuatro encuentros, tres de ellos frente a Benfica. El comienzo es este jueves, con un partido/entrenamiento, se seguirá el viernes con el partido oficial de presentación de las 'Águilas Rojas' y cerrará este sábado con otro choque más, este a puerta cerrada. Tras verse con los de Marcel Matz, se disputará el referido duelo con Sporting, el punto y final de la experiencia en Portugal.