Viator se estrenacon sus primeras Jornadas deTurismo en Montaña Los días 3 y 4 de octubre se desarrollan una jornadas que combinan deporte, naturaleza y formación, organizadas por el ayuntamiento

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:24

El municipio de Viator vivirá, los próximos 3 y 4 de octubre ,una cita inédita con la celebración de las I Jornadas de Turismo en Montaña, un evento que combina deporte, naturaleza y formación. La citada iniciativa, que se encuentra impulsada por el ayuntamiento viatoreño en colaboración con el Centro de Formación Iundenia y la Asociación Española de Guías de Montaña (AEGM), reunirá a entidades, empresas, clubes y vecinos interesados en el turismo activo y sostenible.

La presentación oficial de la citada actividad, celebrada en la Casa de Cultural del citado municipio, estuvo presidida por el alcalde, Manuel Jesús Flores, junto a la concejala de Actividad Física y Deportes, Rocío García, representantes de Iundenia y la propia AEGM.

El programa

Durante la primera jornada, el 3 de octubre, la Casa de Cultura de Viator acogerá ponencias y charlas centradas en temas de actualidad como la seguridad en montaña, la sostenibilidad de los entornos naturales, la promoción de rutas por la provincia de Almería y experiencias de turismo deportivo que sirven de ejemplo en otras regiones.

Las actividades que se han preparado culminarán el sábado, día 4 de octubre, con una ruta circular de senderismo en el Paraje Natural del Desierto de Tabernas, un espacio singular en Europa por su riqueza geológica y paisajística. La marcha, bajo el título 'Cola de Dragón/Triásico-Cerro Alfaro', estará guiada por especialistas de la AEGM y ofrecerá a los participantes un recorrido de 11,4 kilómetros de distancia con dificultad moderada, que se completará en unas cuatro horas y tres cuartos.

La salida se efectuará a las 09:00 horas desde un punto de inicio en la N-340, tras el encuentro previo fijado a las 08:20 en el Recinto Ferial de Viator. A lo largo del itinerario se podrán contemplar enclaves de gran valor como la formación rocosa conocida como la 'Cola de Dragón', la Cascada de Sal y el ascenso al Cerro Alfaro, que con sus 744 metros de altitud permitirá disfrutar de panorámicas únicas sobre las ramblas y crestas del citado desierto almeriense.

La organización recomienda a los inscritos acudir con botas de montaña, ropa adecuada, bastones de trekking, mochila, agua y alimentos energéticos, ya que el recorrido carece de fuentes. Está previsto un descanso con tentempié en la cima del Cerro Alfaro alrededor de las 12:15 horas, antes de regresar al punto de partida sobre las 13:45. La actividad está pensada para senderistas con cierta experiencia, dada la pendiente del 30% en algunos tramos.

Las inscripciones para ponder participar se realizan a través de la aplicación Sporttia y la confirmación de asistencia puede gestionarse también en el correo electrónico mapadeportes@ayuntamientoviator.es o en el teléfono 650 681 428. Con esta propuesta, Viator da un paso decidido hacia la consolidación de un modelo de turismo deportivo sostenible, que convierte al municipio en puerta de entrada a uno de los paisajes más sorprendentes de la provincia de Almería.