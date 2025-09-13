Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Viator propone un 'pacto' con la naturaleza con las Jornadas de Turismo de Montaña. IDEAL

Viator se estrenacon sus primeras Jornadas deTurismo en Montaña

Los días 3 y 4 de octubre se desarrollan una jornadas que combinan deporte, naturaleza y formación, organizadas por el ayuntamiento

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:24

El municipio de Viator vivirá, los próximos 3 y 4 de octubre ,una cita inédita con la celebración de las I Jornadas de Turismo en Montaña, un evento que combina deporte, naturaleza y formación. La citada iniciativa, que se encuentra impulsada por el ayuntamiento viatoreño en colaboración con el Centro de Formación Iundenia y la Asociación Española de Guías de Montaña (AEGM), reunirá a entidades, empresas, clubes y vecinos interesados en el turismo activo y sostenible.

La presentación oficial de la citada actividad, celebrada en la Casa de Cultural del citado municipio, estuvo presidida por el alcalde, Manuel Jesús Flores, junto a la concejala de Actividad Física y Deportes, Rocío García, representantes de Iundenia y la propia AEGM.

El programa

Durante la primera jornada, el 3 de octubre, la Casa de Cultura de Viator acogerá ponencias y charlas centradas en temas de actualidad como la seguridad en montaña, la sostenibilidad de los entornos naturales, la promoción de rutas por la provincia de Almería y experiencias de turismo deportivo que sirven de ejemplo en otras regiones.

Las actividades que se han preparado culminarán el sábado, día 4 de octubre, con una ruta circular de senderismo en el Paraje Natural del Desierto de Tabernas, un espacio singular en Europa por su riqueza geológica y paisajística. La marcha, bajo el título 'Cola de Dragón/Triásico-Cerro Alfaro', estará guiada por especialistas de la AEGM y ofrecerá a los participantes un recorrido de 11,4 kilómetros de distancia con dificultad moderada, que se completará en unas cuatro horas y tres cuartos.

La salida se efectuará a las 09:00 horas desde un punto de inicio en la N-340, tras el encuentro previo fijado a las 08:20 en el Recinto Ferial de Viator. A lo largo del itinerario se podrán contemplar enclaves de gran valor como la formación rocosa conocida como la 'Cola de Dragón', la Cascada de Sal y el ascenso al Cerro Alfaro, que con sus 744 metros de altitud permitirá disfrutar de panorámicas únicas sobre las ramblas y crestas del citado desierto almeriense.

La organización recomienda a los inscritos acudir con botas de montaña, ropa adecuada, bastones de trekking, mochila, agua y alimentos energéticos, ya que el recorrido carece de fuentes. Está previsto un descanso con tentempié en la cima del Cerro Alfaro alrededor de las 12:15 horas, antes de regresar al punto de partida sobre las 13:45. La actividad está pensada para senderistas con cierta experiencia, dada la pendiente del 30% en algunos tramos.

Las inscripciones para ponder participar se realizan a través de la aplicación Sporttia y la confirmación de asistencia puede gestionarse también en el correo electrónico mapadeportes@ayuntamientoviator.es o en el teléfono 650 681 428. Con esta propuesta, Viator da un paso decidido hacia la consolidación de un modelo de turismo deportivo sostenible, que convierte al municipio en puerta de entrada a uno de los paisajes más sorprendentes de la provincia de Almería.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido tras atrincherarse en Purchena el presunto autor de un robo de más de 70.000 euros
  2. 2 El Ejido renueva su acuerdo con Telpark para fomentar el comercio de proximidad
  3. 3 La Escuela de Formación Profesional oferta 6 nuevos certificados de profesionalidad
  4. 4 Un tratamiento permite mejorar la autonomía de un joven con tetraplejia diez años después de su lesión
  5. 5 Absuelven a dos acusados de apuñalar a un hombre envuelto en una reyerta en Las Norias
  6. 6 El Ejido aprueba la adjudicación para la limpieza de parcelas municipales
  7. 7 Andalucía dará a conocer en Almería los retos demográficos la región
  8. 8 En directo | Valladolid-UD Almería
  9. 9 Baba y Soko no viajan con el Almería a Valladolid
  10. 10 Los barracones de Bayyana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Viator se estrenacon sus primeras Jornadas deTurismo en Montaña

Viator se estrenacon sus primeras Jornadas deTurismo en Montaña