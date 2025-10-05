Unicaja Costa de Almería, saque de fuego, reacción de hielo

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 5 de octubre 2025, 19:03 Comenta Compartir

Unicaja Costa de Almería no transformó sus momentos de buen juego en dominio real del marcador ante un Melilla que supo explotar sus fortalezas, especialmente desde el saque y el bloqueo. El equipo de Pablo Ruiz tuvo fases de reacción muy prometedoras, con apariciones destacadas como las de Ángel Rodríguez, Mario García o Pepe Villalba, pero se encontró siempre con un rival sólido en defensa y con más consistencia en las transiciones. La falta de daño desde el saque y las dificultades para sostener el ritmo en los momentos clave volvieron a pasar factura a los blanquiverdes.

Voleibol Melilla: Arquez, Aurelio Rodríguez, Malaber, Dani Macarro, Martina y Víctor Méndez –sexteto inicial–. También jugó Dani Ruiz (líbero). 3 - 0 Unicaja Costa de Almería: Jorge Fernández, Westermann, Villalba, Borja Ruiz, Ángel Rodríguez y Mario García –sexteto inicial–. También jugó Paquillo Fernández (líbero). Parciales: 25-22, 25-23 y 25-21.

Árbotros: Celia Barceló (Logroño) y Diego Correa (Bilbao).

Incidencias: Tercer y cuarto puesto del Torneo de Presentación de la Superliga 2025/2026 disputado en Los Pajaritos.

El partido dejó la sensación de que Unicaja Costa de Almería fue capaz de competir durante amplios tramos, especialmente en el segundo set, donde incluso llegó a ir por delante con una propuesta más fluida. Sin embargo, pequeños desajustes en recepción, errores no forzados y la falta de continuidad ofensiva terminaron por inclinar la balanza hacia el lado melillense. Las buenas intenciones no bastaron para contrarrestar a un Melilla que hizo de la regularidad su principal arma para quedarse con los tres puntos.

Intensidad

Comenzó Melilla haciendo daño con el saque y con una buena lectura ¡(2-0), aprovechando el trabajo por el centro, donde Unicaja Costa de Almería sumó con Jorge Fernández. El conjunto almeriense entró en ritmo puntuando por las alas, pero un error de Ángel Rodríguez amplió la diferencia a 5-2. Melilla ajustó bien en el bloqueo y continuó generando distancia (7-3), mientras Martina se encargaba de mantener la presión con su saque. La diferencia se consolidó gracias a la efectividad del intercambio por punta, y a los blanquiverdes les costaba superar el muro defensivo del equipo melillense, con un gran trabajo en segunda línea. Pablo Ruiz detuvo el set con 12-8 ante las dificultades para construir juego ofensivo.

Unicaja Costa de Almería no lograba hacer daño con su servicio, lo que le dificultaba mantenerse dentro del set. No obstante, con el saque de Pepe Villalba, el equipo ahorrador se metió en partido (13-11), tras un saque directo del murciano. Desde los nueve metros, creció también en defensa y forzó errores del rival, como el de Martina (13-12), lo que obligó al tiempo muerto de Abdelkader. Melilla respondió con una nueva lectura defensiva, y tras un fallo más de Ángel Rodríguez, Pablo Ruiz tuvo que volver a detener el juego (17-13). A Unicaja le costaba cerrar puntos en primer intento (19-13), y Martina seguía anotando por punta sin encontrar resistencia. Con el saque de Ángel Rodríguez, el equipo blanquiverde mejoró y se acercó a tres puntos tras un penalti de Borja Ruiz (20-17). A pesar de un último esfuerzo (24-22), Martina resolvió por zona 2 para cerrar el primer set (25-22).

Reacción inacabada

El arranque del segundo set tuvo un guion similar, con Melilla anotando con facilidad tras un saque cómodo y el remate de Malaber (2-1). Sin embargo, Unicaja Costa de Almería respondió bien con el saque de Pepe Villalba y dio la vuelta al marcador (2-4). El duelo se centró entonces en los opuestos: Martina por Melilla y Ángel Rodríguez por Unicaja. El conjunto almeriense encontró continuidad ofensiva, creciendo en el marcador con puntos del opuesto, buenas acciones de Mario García por punta y las aportaciones de Jorge Fernández por el centro (4-8), obligando al tiempo muerto melillense. A la salida, el saque de Ángel Rodríguez hizo daño y Melilla no supo reaccionar de inmediato.

Unicaja Costa de Almería estaba jugando sus mejores minutos, puntuando por todas las zonas y con mejor lectura en el bloqueo. Melilla se mantenía por debajo sin encontrar soluciones. Con 11-14, Abdelkader pidió un nuevo tiempo muerto. A pesar del crecimiento almeriense, el saque no permitía a ninguno de los dos equipos mantener un ritmo sostenido y el partido se volvió de ida y vuelta. Martina modificó su saque a flotante, provocando una recepción pasada que desencadenó la remontada melillense (18-15) con un bloqueo de Víctor Méndez sobre Rodríguez. Los almerienses trataron de mantenerse firmes con los ataques de Mario García y el saque de Villalba, que puso el 20-18. La presión desde el servicio aceleró el marcador (23-20) y, aunque la reacción blanquiverde llegó tras un error melillense (23-22), el ataque final de Martina y la resolución de Macarro pusieron el 25-23 que cerró también el segundo set.

Competir

El tercer parcial comenzó con más problemas para Unicaja, superado en defensa por un Melilla que no bajó la intensidad. El saque de Martina y el trabajo en la red de Macarro generaron un parcial demoledor (10-3), que marcó el desarrollo del set. El juego al cambio favoreció a Melilla, que anotaban con mayor facilidad mientras los blanquiverdes debían insistir en segundas opciones. Arquez conectaba bien con Malaber, sumando a Martina como principal arma ofensiva. Unicaja Costa de Almería, sin mejora evidente en defensa, se vio cada vez más lejos en el marcador (16-8), tras otro bloqueo sobre Ángel Rodríguez.

El ataque por punta mantenía cierta estabilidad en la anotación visitante, pero sin daño desde el saque, Melilla supo administrar la ventaja de cinco puntos (19-14). Martina siguió efectivo por zona 2, y el colocador supo variar su distribución para evitar que el equipo almeriense creciera. Mario García se sostuvo como una de las mejores noticias del partido para los andaluces, y su saque permitió acercarse en el marcador cuando Melilla se atascó en ataque (23-21). No obstante, Martina volvió a aparecer en el momento justo para forzar la bola de partido y Zeus Paris puso el definitivo 25-21, cerrando el encuentro con victoria para Melilla por 3-0.