En Unicaja Costa de Almería todos quieren

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 19 de octubre 2025, 22:29 Comenta Compartir

Pablo Ruiz tiene un problema, si bien es de esos que todo entrenador quisiera afrontar. Lo sabía, pero en este duelo quedó confirmado. Sí que el rendimiento colectivo es lo más importante, y frente a Servigroup Playas de Benidorm fue excelente con todas las combinaciones de jugadores en pista. Pero el individual fue también de sobresaliente, algo que trasladado al técnico supone dificultad para elegir. Salió con su supuesto equipo fuerte, pero cuando coincidió el 'junior' en pista no bajó el nivel, como tampoco cuando mezcló a los 'veteranos' con los jóvenes. En todo momento la afición –jornada de puertas abiertas a modo de 'presentación' del nuevo proyecto ahorrador– disfrutó.

No sólo se fue un rodillo en muchas fases, sino que también se tuvo calma y se remontaron cuatro puntos de desventaja ya muy avanzado el tercero. Tirando de carácter y apoyados en el empuje de la grada y desde el banquillo, porque este grupo es una piña, se dio la vuelta a un marcador adverso fruto del buen hacer de Benidorm durante ese tercer set. Finalizado el recorrido habitual de un encuentro al mejor de cinco, los técnicos pactaron jugar un cuarto, buscando un mayor rodaje para sus plantillas. Así, tuvieron protagonismo los 28 jugadores de uno y otro lado de la red, sabiendo aplicar la oportunidad para un mayor provecho de ensayo.

Bernardo coloca para un primer tiempo de Borja o una pipe de Villalba. Paco Alonso Ataque por 2 de Ángel Rodríguez. Paco Alonso Mario García, savia nueva para Unicaja, ataque por 4. Paco Alonso Bernardo busca a Jorge Fernández. Paco Alonso Fran Iribarne está disponible y lo demuestra. Paco Alonso 1 /

El máximo anotador hasta el tercer set fue Ángel Rodríguez, con 13 puntos, seguido muy de cerca por Miguel Ángel Martínez, estrella del rival, con 12 en su cuenta. Distancia marcó Unicaja Costa de Almería en bloqueo, con 9 puntos frente a 3 del rival, los mismos que firmó él solo Jorge Fernández. Hubo dos saques directos blanquiverdes, ambos de Rodríguez, por ninguno de Benidorm, que además erró más, con 15 fallos. También funcionó mejor la recepción ahorradora, con un 65% colectivo, un 88% de Pepe Villalba. Gran porcentaje de acierto atacante, con un 57%, ante el 49% del adversario, manejándose muy buen la recepción negativa y el contraataque. Queda por rebajar el error, con 20 en los tres primeros sets.

Solidez

El partido comenzó en igualdad, por delante, turnándose, los dos equipos, pero desde que Unicaja Costa de Almería retomó el mando con bloqueo de Pepe Villalba (4-3), no lo soltó más. Con Borja Ruiz haciendo daño por el centro, el cartagenero se fue al saque y se abrió una brecha que ya no se cerró -8-4 con ataque de Villalba y tiempo de Adriano Elías Lamb-. A la vuelta, la respuesta fue una espectacular pipe de Fran Iribarne y un penalti a cargo de Bernardo Westermann a saque de Ángel Rodríguez (10-5). Con 16-9 el técnico visitante de nuevo paró el partido, pero la distancia de siete fue de ocho (20-12) y de nueve al final (25-14 cerrado por Fran Iribarne).

En el segundo set no hubo discusión por el inicio fortísimo de Unicaja Costa de Almería a través del saque de Pepe Villalba (4-0). Fueron tres bloqueos consecutivos y un penalti y la marcha a partir de ahí fue tranquila, con dominio del juego (8-3), pese a que Benidorm sí reaccionó para al menos poder entrar en el partido otra vez. El 10-5 fue el primer saque del partido, de Ángel Rodríguez, y con 13-7 pidió tiempo Lamb. De nuevo su equipo retomó pulso y en un error de saque ahorrador se situó a cuatro (15-11). No le permitió más avance Unicaja Costa de Almería, que con Jorge Fernández firmó el 19-14 y que a través de Jesús Ríos al bloqueo elevó el 21-14. Pese a la distancia, la lucha colectiva llevó a que el mejor punto del partido, posiblemente, fuese el 22-15, y se finalizó con 25-19.

Continuidad

Se comenzó dando continuidad a la firmeza en el tercer set (3-1), pero Servigroup tuvo claro el guion de juego y se apoyó en Miguel Ángel Martínez. El colombiano tiró del carro y, tras muchos minutos, su equipo se puso por delante con el 6-7, en error de ataque ahorrador. El error precisamente apretó a un Unicaja Costa de Almería en el que, pese a que Pepe Villalba tomó la responsabilidad (10-10), llevó a verse cuatro abajo (14-18), con tiempo para Pablo Ruiz. Los mejores momentos de Benidorm hacían que no soltaran su renta, cómoda, marchando con seguridad hacia el 2-1, pero, a partir del 16-19 de Aleix Tarrazo, llegó un 17-20 con pipe de Mario García y se entró en el cuerpo a cuerpo. El rival notó la presión, Aleix anotó el 21-22 de penalti a saque de Borja, Mario el 22-22 y sentenció Ángel Rodríguez.

El 25-23 había servido para ver otra faceta del equipo, la del carácter, con sentimiento fuerte de grupo visto el apoyo desde el banquillo. Cerrado el encuentro, se aprovechó la ocasión de tener frente a frente a dos equipos de Superliga para disputar en cuarto set. Benidorm ya tiró de todos sus hombres y Unicaja Costa de Almería tuvo en pista a sus juniors junto a Mikko Räsänen. El inicio fue un 5-0 con aportación anotadora de todos, incluido un bloqueo más de Jesús Ríos, y cayó el 7-1 con punto directo de Joaquín Cañadas. Aleix bloqueó el 9-3 e hizo otro punto directo de sala en el 13-4. Cañadas de nuevo, esta vez de ataque, firmó el 16-6 y Mario el 20-10, un marcador que maquilló el rival en la medida que pudo. De 'Dato' fue el 23-15 y se acabó con un 25-17 y la constatación de que los jóvenes han venido a pedir paso a pista.