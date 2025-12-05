Unicaja Costa de Almería, a levantarse de la lona y tumbar al campeón

La expedición ahorradora pasó la mañana del viernes en Teruel entre una actividad física moderada y la reflexión. Tras la comida, carretera hasta Valencia, hacia ... su aeropuerto. El horario del avión con destino Gran Canaria, el de primera hora de la tarde. En la mente, la misión es sólo una, la de levantarse de la lona y tumbar nada más y nada menso que al vigente campeón. Se fue una oportunidad de oro en Los Planos y ahora, con muy poco margen de error, el calendario se empina más que nunca. Primero hay que medirse a Guaguas en el Gran Canaria Arena, una pista inexpugnable no sólo en Superliga, sino también en la Champions, y después viene a Almería Conectabalear CV Manacor. Entre ambos partidos hay que sumar lo máximo que se pueda.

Después de esto quedarán dos jornadas más por jugarse, otra vez en casa y entresemana ante Instercap ASISA Tarragona SPiSP, y se cerrará la primera vuelta visitando a Conqueridor Valencia. Eso sí, la situación a día de hoy sigue siendo similar a la que quedó después del pasado fin de semana, a un punto de la octava plaza y a dos de la séptima… sólo que con un partido menos por jugar. También pesa en el ánimo que haber vencido en Los Planos habría supuesto dar un salto gigante en la clasificación de cuatro puestos, de la décima actual a la sexta. Además, quien sí lo dio fue Pamesa Teruel, rival directísimo de los ahorradores. Mirando otras pistas, muy interesantes son el duelo a muerte entre Cisneros y Leganés y entre Teruel y San Roque.

¿Contratiempo?

Hay, eso sí, una pega en la octava jornada porque Benidorm recibe a Tarragona y en caso de victoria alicantina y de derrota almeriense en Canarias se pisará el descenso y se sumará otro rival directo por entrar en la Copa del Rey. Lo de delante es mayúsculo, pero se puede. A pesar de que también anímicamene ha supuesto un mazazo que Fran Iribarne cayera lesionado al inicio del tercer set, sólo cabe mirar al frente. Se está a la espera, 'tensa', de conocer el estado del almeriense, que ha resultado pieza clave para el equipo hasta ahora. No sólo ha aportado acciones de juego, sino carácter dentro de la pista, y fue muy visible en Teruel. Con su salida del partido se produjo un cambio de escenario radical y no se discutió la victoria al equipo turolense.

Guaguas ha ganado todo y todo es todo, incluidas dos eliminatorias de Champions hasta llegar a la fase de grupos de la máxima competición continental. En Superliga tiene un 7 de 7, con los 21puntos posibles. Sólo ha encajado dos sets, uno en Benidorm y otro en Teruel. En su casa todo ha sido 3-0 y por ahí han pasado Cisneros La Laguna y Conectabalear CV Manacor. Ha jugado cinco fuera y sólo dos dentro, faciltando sus desplazamientos a Europa en representación del voley español. Unicaja Costa de Almería, con sólo seis puntos de los 21 posibles, con dos victorias y cinco derrotas, no ha logrado sacar nada positivo este año siendo visitante. Convergen muchas circunstancias 'en contra', así que toca dar la sorpresa.

Dos equipos en uno

Si otras temporadas se ha insistido en que Guaguas tiene dos equipos, en la presente debe decirse incluso con más razón. Además, Camarero, que sigue sin hacer demasiado cambio durante los partidos, sí que ha rotado a su formación inicial a lo largo de las siete jornadas precedentes. Su equipo de 'gala' tiene a Ío de Amo como cerebro, sirviendo balones para da igual dónde, porque siempre tiene a un 'caballo' dispuesto. El artillero mayor sigue siendo el opuesto brasileño 'Walla', posiblemente uno de los jugadores más en forma de todas las ligas europeas en la actualidad. Por cuatro, junto a Nico Bruno y su estabilidad ha sumado a una de las más grandes estrellas mundiales, el italiano, cubano de origne, Osmany Juantorena.

Por el centro el protagonismo lo tienen dos hombres, uno que repite y ogtro que llega. El que estaba ya es el argentino Emiliano Ramos. El que se ha incorporado a este proyecto es el portugués Spencer. Como líbero sigue una temporada más el internacional Unai Larrañaga. A ese 'primer equipo' apenas hace variaciones el técnico canario una vez en juego, con la entrada puntual de Colito, un segundo opuesto de lujo que terminó de explotar su carrera precisamente en Almería. Aquí se sabe de su calidad y de su peligro al saque. Eso sí, como se ha apuntado ya, de inicio en partidos de Superliga, entre eliminatorias europeas, ha puesto otras formaciones diferentes. Eso hace que todos estén muy enchufados.

Con lo que quiera

Así, han sido titulares en alguna ocasión el segundo colocador para esta temporada, otro fichaje como el búlgaro Dimitrov. También ha tenido oportunidades Jean Pascal Diedhiou, casi siempre con Ramos como pareja de centrales. Por cuatro, juntos han jugado Almansa y el belga Tomas Rousseaux, que era un fijo el curso pasado y que ahora tiene por delante a Juantorena. En esas ocasiones igualmente ha sido titular Colito. El que no sale de pista es Larrañaga, como piedra angular desde la que se levanta el juego amarillo, no sólo por su labor en recepción, sino por su trabajo defensivo, que da más ocasiones de ataque. Menos ocasiones han tenido el líbero Ezequiel Pérez, un clásico pese a su juventud, y el central Elio Montesdeoca, este en su segunda temporada.

El partido dará comienzo a las 19.30 horas de la península y estará dirigido por una pareja de las islas. Desde Tenerife, la provincia limítrofe, actuarán María de las Olas Rodríguez, con una gran experiencia, y Herminio Mendoza, también con buena trayectoria. Dada la situación de Unicaja Costa de Almería en la clasificación, es de esperar que Camarero insista en su 'equipo B', por llamarlo de alguna manera sabiendo la obviedad de que sería 'A' en cualquier otro club. Podría darse, eso sí, la coincidencia sobre la pista, en el otro lado de la red, de hasta cuatro jugadores que antes han sido blanquiverdes, que son Jorge Almansa, De Amo, Colito y Jean Pascal. Como antecedente entre ambos, sin la menor incidencia, un 3-0 de Guaguas a los ahorradores en el Torneo de Presentación.