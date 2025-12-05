Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Unicaja Costa de Almería, pese a la fortaleza del rival, busca ganar en Las Palmas. Francis Cazorla
Voleibol

Unicaja Costa de Almería, a levantarse de la lona y tumbar al campeón

El conjunto almeriense apenas 45 horas después de haber caído en Teruel, se mide a Guaguas en el Gran Canaria Arena teniendo que sacar algo positivo de una pista que ha sido inexpugnable en tanto Superliga como en Champions

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:58

La expedición ahorradora pasó la mañana del viernes en Teruel entre una actividad física moderada y la reflexión. Tras la comida, carretera hasta Valencia, hacia ... su aeropuerto. El horario del avión con destino Gran Canaria, el de primera hora de la tarde. En la mente, la misión es sólo una, la de levantarse de la lona y tumbar nada más y nada menso que al vigente campeón. Se fue una oportunidad de oro en Los Planos y ahora, con muy poco margen de error, el calendario se empina más que nunca. Primero hay que medirse a Guaguas en el Gran Canaria Arena, una pista inexpugnable no sólo en Superliga, sino también en la Champions, y después viene a Almería Conectabalear CV Manacor. Entre ambos partidos hay que sumar lo máximo que se pueda.

