Unicaja Costa de Almería cae con honor entre las brasas de Guaguas

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 4 de octubre 2025, 21:50

El paso por Las Palmas dejó al Unicaja Costa de Almería un marcador adverso, pero también una certeza: la estructura empieza a tomar forma. En el fortín del Guaguas, un rival acostumbrado a marcar territorio desde el saque, el conjunto almeriense plantó cara con orden y temple, demostrando que el trabajo del verano empieza a cuajar. No hubo premio en el resultado (3-0), pero sí en las sensaciones de un equipo que supo resistir los envites del vigente campeón y responder con oficio a la presión constante desde la línea de fondo.

El duelo, vibrante desde el inicio, ofreció momentos de control y lectura para los de Pablo Ruiz, que pelearon cada punto con una defensa coordinada y un bloqueo cada vez más sólido. Räsänen, en ataque, y Westermann, en la distribución, sostuvieron el pulso en los tramos más duros, mientras la recepción crecía con el paso de los sets. Guaguas impuso su ritmo y su saque, pero Unicaja no se descompuso: cayó, sí, aunque con la dignidad de quien entiende que la derrota también puede ser un paso hacia adelante.

El tramo final

Juantorena abrió el marcador del partido y Nico Bruno entró al saque. Jugar ante Guaguas es estar en peligro permanente y desde el inicio se vio claro –4-0 con ace incorporado–. Sin poder desplegar juego, los blanquiverdes cortaron la racha con punto de Ángel Rodríguez y poco a poco entraron en el partido (6-4). Juantorena hizo otro ace para su equipo, con la respuesta de Räsänen, poderoso en ataque por partida doble (8-6). Rodríguez al saque, a su vez, también respondió con ace (8-7), más bloqueo de Räsänen para seguir en la brecha. Hubo reparto de errores de saque entre ambos bandos en una fase de set de igualdad que quiso romper Bruno, como al principio, desde el fondo de cancha (12-9).

Una pipe del finlandés y un error amarillo otra vez tensaron el tanteo (12-11), pero faltaba un último paso que igualara la contienda y después diera la delantera (15-14). Jugaban con orden los de Pablo Ruiz, leyendo bien el bloqueo –16-15 de Jorge Fernández– y con Westermann sumando de finta (17-16), y un error de ataque de Spencer, revisado por el Challenge, por fin dio la igualada (17-17). A la recta final del set se entró con Bruno arriesgando menos al servicio, con Borja Ruiz sumando por el centro y con pista para Almansa al saque táctico y con una interrupción por jugada controvertida, igualando Rodríguez (19-19). Juantorena dio en contraataque el 21-19 y Pablo Ruiz paró el partido.

Villalba se lució en recepción y anotó Rodríguez para mantener las opciones, pero llegó el 23-20 en un desajuste con otro tiempo almeriense. Räsänen siguió con su facilidad para el punto, aunque un error de saque puso tres bolas de 0-1 para los canarios. El finlandés borró la primera, pero él mismo erró el servicio y la manga finalizó en 25-22, aunque con buenas sensaciones ahorradoras, a falta de más ajustes por el momento de la pretemporada.

Los errores

Para el segundo set Unicaja Costa de Almería encontró el ataque de Villalba y se siguió en lectura de bloqueo, pero con control del marcador por parte de Guaguas (5-3), y de hecho llegó la ruptura con ace de Walla hasta el 8-3. Fue de nuevo Ángel Rodríguez el que cortó.

Iba a ser más complicado restablecer la igualdad, pero el equipo remó (9-5) contracorriente y buscando mejorar la recepción, sin poder tener ataque claro. Saltó a pista entonces Mario García, juvenil de bronce mundial, recibiendo el saque de Ío de Amo para habilitar el centro como opción de hacer daño, lo que aprovechó Westermann con Borja (12-7). En todo caso, encontraba el rival con facilidad la salida de ataque, viéndose que el servicio debía ser más incipiente. Para esa altura de set Guaguas ya volaba, inalcanzable (17-8), todo desde su poderoso saque. Lo que quedaba era un ejercicio mental, de intentar volver, aunque quedó mucho trabajo en la principal diferencia entre ambos: el servicio.

Justo Räsänen quiso apretar más y firmó un ace más un contraataque hasta el 19-13, con lo que revivió al equipo (20-15) y mostró el carácter de Camarero de conceder nada. Pidió tiempo el técnico, y respondieron Westermann y Tarrazo con un bloqueo tras mucho trabajo del equipo (20-16). Ángel Rodríguez apretó y las sensaciones volvieron a ser buenas, pulso en pista, aunque se concedieron dos errores para perder las opciones de poner emoción (24-17), y, como en el primero, un fallo de saque puso el fin con 25-18.

Todo o nada

Ya tocaba el todo o nada, y empezó cuesta arriba. No se aprovechó el saque inicial y en rotación entró de nuevo el primero Bruno en el otro lado, calcándose el principio del partido (5-0).

Fue entonces Borja el que anotó, aunque Walla desde el saque y en ataque, por encima de bloqueo, no daba opciones. Pablo Ruiz frenó con un 9-2 y llegó un bloqueo de Villalba para dar aire y, sobre todo, quitar al brasileño del fondo de pista. El murciano atacó el 9-4 y Ángel provocó el 9-5, si bien Walla cargó de nuevo desde el ataque para contener la reacción de los verdes. Con todo, Unicaja Almería siguió poco a poco –12-9, con primer punto de Mario en penalti y tiempo de Camarero–. El saque de Jorge Fernández llevó hasta el 12-10 y ya faltaba lo más difícil, mantener el nivel. Guaguas se marchó otra vez (14-10) y Ángel Rodríguez asumió la responsabilidad de echar el resto (16-13). La mala noticia fue la llegada de Walla de nuevo al saque, haciendo volar el marcador insular (25-18).