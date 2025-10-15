«En Unicaja Costa de Almería aseguramos espectáculo»

Juanjo Aguilera Almería Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:30 Comenta Compartir

Es uno de lo más 'esperados' por la afición blanquiverde, sin la menor duda, máxime al haber sido, pese a su juventud en aquel momento, un emblema para el conjunto ahorrador. Tiene 27 años cumplidos el pasado verano, un Fran Iribarne consolidado como una estrella europea y que vuelve a casa. donde dio sus primeros pasos, para poner al servicio del nuevo Unicaja Costa de Almería su crecimiento en lo profesional y lo personal. «Me veo con mucha más experiencia dentro de la mochila que cuando era más joven, que podía gestionar de peor manera ciertas situaciones y ahora las gestionaré mejor, y hablo dentro de la pista, jugando, y fuera de ella». Fichaje top, sin lugar a dudas para esta temporada, porque el almeriense es puro compromiso, como siempre, y ahora más maduro.

Este viernes, frente a Servigroup Benidorm, podrá vivir el momento de reencontrarse con su gente portando la blanquiverde, puesto que habrá partido a puertas abiertas, penúltimo de la pretemporada y primero en el que se podrá ver al equipo. Fran Iribarne aguarda el momento «con muchísimas ganas ya de empezar, porque han sido dos meses muy buenos de trabajo, pero también que se han hecho un poquito largos, imagino que como a todos los equipos de Europa y del mundo». La 'rutina' de esta nueva temporada en la Superliga Masculina de Voleibol está ya en su cabeza «personalmente porque llevo unos años fuera –ha jugado en Guaguas, así como en el Helios Grizzlys Gesen alemán y en un histórico del voleibol belga como el VCGreenard Maaseik de Bélgica– y tengo muchas ganas de volver y demostrar a los verdes que estamos aquí para la guerra», aseguraba el receptor almeriense.

Argumentos

El jugador ahorrador dice tener argumentos para asegurarlo. «Desde los primeros días se notó que la calidad estaba, así que ya sólo faltaba meter el buen trabajo que ha hecho el grupo técnico, tanto de fuerza como técnico». Lo puesto en escena «en Soria y en Lisboa» ha sido de máxima utilidad. «Nos ha servido mucho para darnos cuenta del nivel en el que está la gente y mirar hacia dónde queremos llegar nosotros, porque podemos jugar muy bien, hay que demostrarlo todavía y no tenemos ninguno ninguna duda de que llegaremos a ese nivel e incluso más», comentaba Iribarne. A su juicio, el de Unicaja Costa de Almería de esta temporada es «un proyecto grande, con el que se quiere competir y llegar a objetivos muy altos», apuntaba.

Ante la pregunta de si se puede soñar, su respuesta es muy rotunda. «Sí» por su parte: porque «Unicaja Costa de Almería y su proyecto, con la gente que ha podido traer, seguro que va a intentarlo; nosotros estamos trabajando todos los días en que todo encaje perfecto para que cuando llegue el inicio de Superliga que esté todo preparado y darles alegrías a la gente». Y afirmaba saber que será complicado por la igualdad que emana de la competición. «Los años que he estado fuera, he estado siguiendo todos los partidos, sobre todo de Unicaja Costa de Almería, y he visto cómo año tras año ha ido creciendo mucho la Superliga, algo que me gustaba y que ahora que he vuelto he sentido de cerca, que los equipos se han reforzado más todavía y ahora tienen jugadores de mucha calidad y, sobre todo, también a nivel de estructura».

Confianza

A su lado, tiene claro que Pablo Ruiz tendrá entre manos un equipazo. «Con mucho de ellos ya he compartido equipo en años anteriores, como Borja o Ángel Rodríguez, y había estado en la selección con Pepe –Villalba– , Paquillo –Fernández– o Jorge –Fernández–, si bien con ellos nunca había estado en un mismo equipo; ahora vamos a pasar más horas juntos, que me apetecía mucho, sobre todo con las muy buenas referencias de ellos que ya tenía», recordaba el almeriense. No se ha olvidado de los jóvenes, «que tienen mucha calidad, un grupo muy bueno para trabajarlo, que viene de ser tercero del mundo, y el día a día aquí con ellos lo hacen muy fácil, porque se ofrecen a ayudar, entrenan al cien por cien cada día y es una suerte el tenerlos en el equipo y poder entrenar con ellos, por supuesto».

Además, esta vuelta a casa suponer el encuentro con Pablo Ruiz, primer entrenador con el que tenía pendiente coincidir y que está cumpliendo sus expectativas. Iribarne lo ha dejado claro. «Me gusta mucho cómo intenta gestionar todo, la relación con los jugadores también, porque al final la comunicación es bastante fácil con él; el trabajo que hemos estado haciendo me ha gustado y el equipo lo está encajando bastante bien», relataba el receptor del conjunto blanquiverde. Para Fran es básico e insiste en ello, «la manera que tiene de comunicarse», porque «se hace fácil hablar con él, cualquier cosa que pienses o necesites, siempre está abierto a hablarlo y para mí eso es muy importante». Son dos almerienses en un grupo plagado de gente de la tierra, algo que espera que sea un reclamo. «Espero que la gente se enganche, que nos anime y aseguramos espectáculo», concluía el que debe ser uno de los líderes del conjunto ahorrador, tanto dentro como fuera de la cancha del Moisés Ruiz.