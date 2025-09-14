Unicaja Costa de Almería aprovecha la unidad B

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:43 Comenta Compartir

En voleibol se habla a menudo de la unidad B como si fuera un grupo secundario -Unicaja Costa de Almería lo ha sufrido muchas veces por la disparidad de nivel con los seis titulares-, pero la realidad demuestra lo contrario: ningún equipo competitivo puede sostenerse sólo con seis titulares. El equipo blanquiverde lo sabe bien, porque cada encuentro exige profundidad, variantes y respuestas inmediatas desde el banquillo. En una liga tan exigente como la Superliga, disponer de jugadores preparados para entrar en cualquier momento marca la diferencia entre resistir o doblegar al rival.

Los que esperan su turno no lo hacen como meros espectadores. Son piezas estratégicas que pueden romper una dinámica negativa, darle un giro al partido con un saque directo, reforzar la recepción en un momento crítico o asegurar puntos decisivos desde la red. El voleibol es un deporte de detalles, y ahí la unidad B se convierte en una garantía para mantener la intensidad en cada set, sin que el nivel del equipo decaiga. En la Copa de Andalucía, un torneo 'menor', el equipo almeriense hizo lo de siempre -o casi siempre- ganarla, con ese 'recurso' tan necesario como 'arma de destrucción'.

Un paseo

Unicaja Costa de Almería comenzó sin titubeos. Es cierto que Costa Voley anotó por dos veces consecutivas (2-3), pero que el equipo almeriense aprovechó el saque de Jorge Fernández para hacer daño y obligar al equipo marbellí a jugar por la única vía posible, mientras el equipo almeriense trabajaba con contundencia por punta (3-5), con la aportación de Pepe Villalba, sobre todo. Ángel Rodríguez continuó golpeando con el saque con dos puntos directos seguidos (4-8). Fue clave en la lectura el servicio de Villalba (5-10).

Ampliar Arriba, Joaquín Cañadas supera el bloqueo de Raúl Muñoz y de Zaer. Abajo, plantilla blanquiverde que gana su vigésima Copa de Andalucía. Paco Alonso

Unicaja Costa de Almería, con lectura en bloqueo y un buen trabajo en defensa, fue construyendo con solidez la ventaja (7-13), construyendo el brasileño tanto por punta como por el centro para no sufrir. Pepe Villalba puso el 8-15, tras saque de Fran Iribarne. La vuelta de Jorge a zona de nueve metros volvió a crear problemas para Costa del Voley y Mónica Mancha pidió tiempo con 9-17. Tras él, el saque del exahorrador Raúl Muñoz se enquistó un poco para, con un saque directo, acortar mínimamente la diferencia (11-17).

'Con el saque de Fran Iribarne, Unicaja creció en lectura (11-19) y aumentó la 'tranquilidad' con exhibición de buen juego (12-20), tras una 'pipe' de Fran Iribarne que desencadenó en tiempo muerto de Costa del Voley, sin demasiado remedio para alargar el duelo (13-22). Bernardo Westermann seguía construyendo el ataque con diversidad y el remate de Ángel Rodríguez. Un error de Anane al saque puso bola de set (15-24). Tras un bloqueo que se quedó en la red, un error de saque de Costa del Voley se cerró la primera manga.

Caras nuevas

Pablo Ruiz modificó el sexteto para ir rotando jugadores. Con el saque de Anane, Costa del Voley sacó renta (1-3), con Joaquín Cañadas, Mario García, Aleix Tarrazo, Mikko Rässänen o Moya. Con el saque de Cañadas, el equipo almeriense 'creció' en el marcador para darle la vuelta al mismo (5-6), mientras Costa del Voley reaccionó con el saque de Raúl Muñoz que hizo dos puntos directos (8-6). El equipo almeriense fue presa de la precipitación y se enquistó la remontada (11-8). Hubo intercambio de 'golpes', con la ventaja controlada por el equipo marbellí, con la ventaja en 1-2 puntos.

Westermann utilizó a Rässänen para crecer con la 'pipe' y un remate fuera de Raúl Muñoz, que siempre se la jugaba, entabló el duelo (14-14). Costa del Voley ya mandaba sin opción de triunfo, pero sólido a la hora de anotar (20-19). Un bloqueo de Raúl Muñoz dio ventaja por dos (21-19), con la ventaja yéndose a más como consecuencia de un punto directo de saque de Raúl (23-20), con tiempo muerto de Pablo Ruiz. Muñoz siguió haciendo daño con el saque, con otro punto directo que puso bola de set (24-20), cerrada de ese modo por Muñoz.

Sólido

Más sólido estuvo el equipo almeriense en la tercera manga, poniéndose las pilas y siendo mejor en defensa y más contundente en acciones de ataque, con buen rendimiento tanto por punta como por el centro (2-5). También aparecía Mikko Rässänen y Ángel Rodríguez al saque, con punto directo (3-7). El nórdico 'calentó' el partido con su saque contundente sin dar pie a la respuesta marbellí (4-9). El saque almeriense siguió haciendo estragos con Aleix Tarrazo al saque (5-11).

El equipo blanquiverde se comportó con solidez, con variedad en el ataque, mucho ataque por seis y por punta ante un Costa del Voley que tenía en Raúl Muñoz a su más sólida referencia (7-16). Un punto directo de Mario García dio pie a que Mónica Mancha parara el juego. Rässänen, por punta, hizo crecer la diferencia (7-18), todo en base a un gran rendimiento en defensa y la exhibición en el saque de Mario García, con saque directo y 'viciando' a Costa del Voley a fallar (7-21) porque Zambrano no encontraba salida. Tarrazo puso el 10-24 y Bernardo Westermann, al segundo toque, aprovechó la tercera ocasión para ganar.

Crecimiento

Unicaja Costa de Almería tuvo 'prisa' por ganar y no permitió demasiadas alegrías a Costa del Voley. Dominó el juego desde el inicio, con dos puntos de ventaja tras un punto directo de Cañadas (2-4). Rässänen puntuaba por punta y su saque creaba problemas en la construcción (5-8). Además, la entrada de Tarrazo en zona de saque profundizó en la herida del cuadro marbellí, con una desventaja de seis puntos (6-12), que expuso a Mónica Mancha a parar el partido de inmediato.

No arregló nada para beneficio blanquiverde, pese a estar jugando con la 'unidad B', que creció en el juego y fue haciendo virtud para ampliar la ventaja (6-16). Costa del Voley se dedicaba sólo a pasar las bolas y Unicaja Costa de Almería a finalizarlas con punto. Tras un error en ataque, la técnica del equipo marbellí paró el set (8-19). 'Date' también apareció para hacer crecer en el marcador al equipo (9-23). Joaquín Cañadas, con un primer tiempo, puso la bola de partido (10-24). Como antes, a la tercera ocasión llegó la solución con un error al saque de Raúl Muñoz.