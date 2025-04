El sabor «agridulce» de Ruiz no oculta su buen trabajo

Bernardo Abril Almería Jueves, 3 de abril 2025, 23:10 Comenta Compartir

En ese punto intermedio entre lo bueno y lo malo está la lectura reflexiva de la temporada hecha por Pablo Ruiz, almeriense de 33 años que si por algo se caracteriza es por tener un carácter inconformista. Ante todo, «tanto a nivel deportivo como a nivel de resultados, no puedo estar contento con el rendimiento del equipo, al menos, no al 100%», asegura: «Creo que la gran mayoría de jugadores ha hecho un esfuerzo extraordinario, sobre todo en algunos momentos de la temporada; el equipo ha intentado pelear desde el 'día uno' hasta el último contra un montón de situaciones negativas, lesiones, procesos gripales, cancelaciones de vuelos en algunos desplazamientos…».

En resumen, vivido en el día a día, «en general, ha sido un año extraño», aunque hay que reconocer que «el equipo ha plasmado en pista el trabajo realizado durante la temporada y en estos últimos partidos el nivel demostrado es muy alto y se ha jugado muy bien por momentos, pero nos han fallado detalles en los partidos claves», reconoce. Por eso este balance es prematuro respecto a lo que debería, ya que «si hubiéramos sabido rendir bien en determinados momentos, probablemente aún no lo estaríamos haciendo». Es evidente que eso lleva a que en lo personal Ruiz termine con «un sabor agridulce» y también con «un aprendizaje enorme», porque procede estar «satisfecho con el trabajo realizado».

El técnico ahorrador lo agradece «a la gente que tengo alrededor y a los jugadores», algo que ha suplido una situación de partida que adelantaba las dificultades: «En el momento en el que paso a ser el primer entrenador, me encuentro un trabajo previo que no estaba hecho y empezamos a construir con falta de tiempo, sabiendo que iba a ser un año con momentos difíciles por lo corta que es la plantilla, pero con toda la ilusión del mundo». El «aprendizaje» sobre el que insiste para «mejorar» es «siempre parte de un camino que, con momentos malos, me ha hecho inmensamente feliz y me reafirma que soy un privilegiado por el trabajo que tengo y me llena de ganas de mirar al futuro de Unicaja en lo más alto».

«Trabajo incansable»

Hablado de momentos, se queda con «el cuarto de final de la Copa por el juego que hace el equipo, la clasificación a semifinales y la ilusión después de ese momento de ver que el equipo realmente tiene capacidad para estar arriba y pelear contra todos los rivales», o «los partidos contra Melilla, Teruel, Soria, la capacidad para darle la vuelta a situaciones realmente malas, al igual que contra Valencia en casa de los playoffs y ante Guaguas en el Moisés Ruiz, donde creo que el equipo encontró su mejor versión». Fuera de la pista, «lo que me llevo tiene que ver con personas, con mi cuerpo técnico y su trabajo incansable y con el apoyo de Alfredo y su capacidad de trasmitir confianza en los peores momentos».

De entre lo bueno, no se olvida del «cariño de la prensa, de los aficionados y de la gente de vóley en general». Es el cariño con el que se dirige a su plantilla: «Tengo que agradecer el esfuerzo y la dedicación a todos los jugadores, especialmente a los tres capitanes y a Juanmi, que creo que han dado un plus durante toda la temporada, demostrando que para ellos este club es más que un simple club de voleibol». Además, Pablo Ruiz es consciente de que «todos han pasado situaciones malas, momentos de dudas y de estar con el agua al cuello y han sabido dar siempre un poco más y rendir en los momentos más difíciles, cuando estaba en juego la clasificación para Copa y playoff, dando un paso adelante».

Una mención aparte del técnico del Unicaja Costa de Almería es para la grada del Moisés Ruiz: «Hablar de la afición es un punto especial y no hay palabras de agradecimiento suficientes para reconocer lo que hace por nosotros cada vez que jugamos en casa». Es más, apunta a que, «mucha gente no es consciente de que tenemos el mejor lugar de España para practicar este deporte, que el Moisés es ese lugar especial, que nos da medio partido cada vez que jugamos». Su mensaje es de futuro, «entre todos se consigue que nuestro deporte tenga, cada vez, más repercusión en nuestra ciudad», por lo que la tarea es «captar a aficionados jóvenes que se identifiquen con el nuevo proyecto del club y la masa social vaya creciendo».

Llamamiento

En ese sentido, «nadie es consciente de lo que supone para mí poder ser el entrenador de este club y tratar de llevar el nombre de mi ciudad a lo más alto», añade un emocionado Ruiz: «Estoy muy agradecido al club por su confianza y tremendamente orgulloso de ir de verde; espero poder hacerlo durante muchos años y ayudar a hacer crecer este club, que todas las noches sin dormir se traduzcan en alegrías en el futuro y que el apoyo que tanta gente nos brinda, podamos devolverlo en la pista». Sobre apoyos, eso sí, ha querido realizar un llamamiento a las instituciones y al tejido productivo de Almería, porque «hay muchos motivos para que el apoyo al club sea contundente, como un valor patrimonial de toda la provincia».

Así, Pablo Ruiz verbaliza su deseo: «Ojalá que en un futuro lo más próximo posible, todas las instituciones de la provincia de Almería, entes públicos y sector privado se den cuenta de la importancia que tiene el nombre de este club en otras partes de España, y también en distintas partes del mundo, y que lo apoyen para seguir creciendo a sus cuarenta años de vida». Eso es algo vital para el gran reto que se plantea y que es parte de todos: «Que podamos volver a competir por ganar todos los títulos posibles y representar a la provincia en Europa, algo que a nivel deportivo supondría muchísimo para poder hacer un proyecto realmente competitivo». Unicaja Costa de Almería «es más y se merece más».