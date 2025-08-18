Roquetas se mueve al ritmo de las 100 Horas de Deporte La ciudad celebra un fin de semana de deporte, emoción y convivencia con miles de participantes y espectadores

R. I. Almería Lunes, 18 de agosto 2025, 13:58 | Actualizado 14:16h.

Cuando llega el verano, Roquetas de Mar se convierte en un latido constante de movimiento. Las 100 Horas no son sólo un evento deportivo, sino un pulso que recorre calles, playas y pabellones, uniendo a miles de personas en una celebración donde cada gesto, cada salto y cada pase se sienten como parte de un mismo ritmo. La ciudad respira deporte y entusiasmo en cada esquina.

Durante cuatro días, el asfalto, la arena y los pabellones se llenan de historias de esfuerzo y superación. Deportes de equipo e individuales, competiciones de playa y disciplinas urbanas se mezclan en un mosaico de energía que hace vibrar a participantes y espectadores. Cada disciplina, cada prueba, se convierte en un instante que trasciende lo físico y se transforma en pura emoción compartida.

El evento trasciende la competición. Familias, amigos y visitantes se encuentran en un espacio donde la pasión por el movimiento se convierte en comunidad. Cada grito, cada aplauso, cada sonrisa refuerza la sensación de estar formando parte de algo más grande, de una celebración colectiva que no entiende de edades ni niveles, solo de intensidad y disfrute.

Con décadas de historia a sus espaldas, las 100 Horas han logrado consolidarse como un símbolo del verano almeriense. No importa si se trata de un primer año o de un veterano; cada edición renueva la magia de la ciudad llena de deporte, esfuerzo y compañerismo. La organización impecable y la diversidad de actividades convierten a cada jornada en un recuerdo imborrable.

Al final, las 100 Horas son más que deporte: son el alma de Roquetas en movimiento, un tiempo que se suspende y se comparte, donde cada participante se convierte en narrador de su propia aventura. La ciudad se transforma en un escenario donde la pasión, la energía y la comunidad se entrelazan en una experiencia que deja huella en todos los que la viven y la observan.

La Gala de Clausura

El evento puso el broche de oro, en la noche del domingo, a una edición espectacular con más de 12.000 participantes y reafirmó el compromiso municipal con el deporte base. Roquetas de Mar volvió a vibrar con el deporte este fin de semana en la Gala de Clausura de Las 100 Horas de Deporte, que congregó a alrededor de 1.500 personas en la Plaza de Toros del municipio. El acto supuso el colofón de una edición espectacular, poniendo de manifiesto el arraigo y la consolidación de este evento como una auténtica fiesta deportiva y social.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, acompañado por la diputada provincial María del Mar López Asensio y miembros del equipo de Gobierno, subrayó el compromiso municipal con el fomento del deporte base y la mejora continua de instalaciones deportivas. «El deporte en Roquetas de Mar es mucho más que competición, es convivencia, salud y futuro para nuestros jóvenes. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para ofrecer nuevas infraestructuras que estén a la altura de lo que merece nuestra ciudad y para que todos los vecinos tengan la oportunidad de disfrutar del deporte en las mejores condiciones», declaró el primer edil.

La diputada provincial María del Mar López Asensio felicitó al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por la celebración de una nueva exitosa edición de Las 100 Horas de Deporte y mostró el firme compromiso de la Diputación Provincial con «aquellas iniciativas que difunden todos los valores positivos asociados al deporte como el esfuerzo, superación o trabajo en equipo». Asimismo, destacó el importante papel que esta iniciativa supone para el municipio y el resto de la provincia como dinamizadora deportiva y social.