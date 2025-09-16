La X Reunión Medicina y Deporte convierte a Almería en un foro de conocimiento y superación

Juanjo Aguilera Almería Martes, 16 de septiembre 2025, 23:00 Comenta Compartir

La X Reunión Medicina y Deporte se presenta como una cita ineludible en Almería, un espacio donde la ciencia, el deporte y la experiencia vital se entrelazan para ofrecer un programa que, más allá de lo académico, busca emocionar, inspirar y conectar a profesionales y público en general con historias de superación y conocimiento aplicado. La jornada será el próximo viernes, día 19, y dará comienzo con la apertura de la secretaría y la recogida de documentación, un momento que anticipa la intensidad del día y en el que los asistentes podrán familiarizarse con el entorno y los materiales que acompañarán cada intervención.

Para añadir un toque de calidez y sensibilidad artística, la pianista Susana Gómez amenizará los primeros minutos de la jornada, estableciendo un ambiente acogedor que invita a la reflexión y al disfrute estético desde el inicio.

Las ponencias

La primera mesa se centrará en la intersección entre la neurocirugía y el deporte, revisando diez años de trayectoria de un grupo de trabajo pionero que ha dejado huella tanto en el Hospital Universitario Torrecárdenas como en otros centros de referencia. Bajo la moderación de especialistas con amplia experiencia en distintas ramas médicas, se desarrollará un debate enriquecedor que contará con la participación de profesionales procedentes de Lugo, Córdoba y Melilla, así como destacados nombres de la sanidad almeriense. Esta primera reflexión dará paso a una ponencia singular dedicada a la medicina del espacio, un área que combina ciencia, resistencia física y aventura humana. Médicos de urgencias, ingenieros aeroespaciales, biólogos y hasta un exfutbolista compartirán escenario para explorar los desafíos de la salud en condiciones extremas, con la presencia de Ricardo Marín, para-triatleta y campeón del mundo, como símbolo de la superación y la resiliencia personal frente a lo extraordinario.

La inauguración oficial del evento marcará un momento solemne, en el que se subrayará la importancia de este encuentro como punto de confluencia entre conocimiento científico y vivencias inspiradoras. A continuación, se dará paso a un apartado titulado 'La excelencia de lo imposible', que reunirá a deportistas, entrenadores, escritores y profesionales de distintas disciplinas. Entre ellos se encontrarán el exciclista y comunicador Pello Ruiz Cabestany y el ultrafondista Daniel Domínguez, quienes ofrecerán testimonios sobre lo que implica desafiar los límites del cuerpo y la mente, compartiendo experiencias que reflejan tanto la disciplina como la pasión necesarias para alcanzar logros que parecen inalcanzables.

Uno de los momentos más singulares de la jornada será la mesa dedicada a la tauromaquia, bajo el lema 'La esencia de un sentimiento'. Este bloque propondrá un diálogo interdisciplinar en el que cirujanos, neurólogos, economistas y periodistas se unirán a toreros y banderilleros para analizar, desde perspectivas complementarias, la relación entre el toreo, la medicina y la cultura. Se explorarán tanto los aspectos físicos y psicológicos como su dimensión simbólica y social, ofreciendo al público una visión integral de un arte arraigado en la tradición española.

Música y arte

La tarde continuará con un bloque centrado en la música y el poder del arte como vehículo de inspiración, motivación y resiliencia, destacando ponentes como el pianista y esquiador de alto rendimiento Pepe García, quien compartirá cómo la disciplina artística y deportiva puede integrarse para fortalecer el espíritu humano y la capacidad de superación.

La sesión vespertina alcanzará momentos de gran intensidad con la conferencia 'Sobrevivir a lo imposible', protagonizada por el surfista y empresario Álvaro Vizcaíno, reconocido por sus experiencias límite en el mar, que se presentan como un ejemplo de resistencia vital y determinación. El cierre no será menos impactante. El bloque 'Tocando el cielo con estrellas que humanizan' contará con la presencia del campeón mundial de judo Fran Garrigós, recientemente coronado tricampeón de Europa y bronce en París 2024, quien compartirá su visión sobre la excelencia deportiva y la disciplina necesaria para alcanzar el más alto nivel competitivo, mostrando cómo los logros individuales pueden convertirse en fuente de inspiración colectiva.

Finalmente, la reunión culminará con la mesa 'La excelencia en el deporte', que reunirá a figuras como Jacobo Parages, nadador de ultradistancia, y Fermín Aguilera, policía local y deportista solidario, cuya dedicación al compromiso social y al deporte refleja la integración de valores humanos y esfuerzo físico. La entrega de premios pondrá el broche a una jornada que no se limita a la medicina ni al deporte, sino que se erige como un homenaje a la capacidad humana de resistir, superarse y dejar huella en quienes los rodean.

La X Reunión Medicina y Deporte se consolida como un foro plural y abierto, donde la ciencia se vincula con la vida cotidiana y el deporte se reconoce como herramienta de salud, integración y esperanza. En Almería, durante una jornada intensa, los límites entre lo médico, lo deportivo y lo humano se desdibujarán, recordando a todos que la verdadera excelencia no se mide en resultados, sino en la capacidad de inspirar, transformar y motivar a los demás, dejando un legado que perdura más allá del tiempo y de las disciplinas.