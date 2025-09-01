Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Red Shark conquista la XVIII Ruta del Coral Costa de Almería

Organizada por el Club de Mar de Almería, ha finalizado este domingo tras tres intensas jornadas en la bahía almeriense

Bernardo Abril

Almería

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:47

La XVIII Ruta del Coral Costa de Almería, organizada por el Club de Mar de Almería, ha finalizado este domingo tras tres intensas jornadas en la bahía almeriense. Pese a las dificultades meteorológicas, con ausencia de viento en la segunda jornada, la cita ha podido completar tres pruebas válidas y proclamar a sus nuevos campeones.

En ORC 0-3 y en la general absoluta, el triunfo ha sido para el Red Shark, de Mariano Sarmiento (CM Almería), que se mostró sólido desde la primera jornada y confirmó su liderato final. En ORC 4, el ganador ha sido el Olivita, de Luis Cobreros (RCM Melilla), mientras que en ORC 5 la victoria correspondió al Yiyi, de José Cagiao (CM Benalmádena).

La competición arrancó el viernes con unas excelentes condiciones de viento (14 nudos estables del 220º), que permitieron disputar dos mangas. El sábado, sin embargo, el viento no hizo acto de presencia y no se pudieron completar pruebas. El domingo, con algo de retraso, se celebró la tercera y última manga, en la que el Floc Pro (José Miguel Camacho) logró su primer triunfo parcial, aunque sin alterar el desenlace final.

En la clasificación general absoluta, tras el Red Shark se situaron el Floc Pro y el Albana II, completando el top-5 el Olivita y el Yiyi.

La Ruta del Coral Costa de Almería 2025 ha sido además puntuable para el Campeonato de España de Crucero ORC – Zona Andalucía y para el Circuito de Cruceros de la Federación Andaluza de Vela.

La ceremonia de entrega de trofeos se celebró en el Club de Mar de Almería con la presencia de su presidente, Manuel Sarmiento, acompañado por el director deportivo, Diego Pérez.

