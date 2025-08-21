Räsänen viste de verde a la generación de oro finlandesa El potente receptor, buen representante del gran momento del voleibol en Finlandia, llega a las filas de Unicaja Costa de Almería conociendo ya la Superliga tras su entrada a través de Melilla Ciudad del Deporte

No había salido de su país hasta el curso pasado, en el que su potencial llamó la atención de Salim Abdelkader. Su primera aparición, contundente, tuvo lugar en el Torneo Alberto Ramos Cormenzana, celebrado cada verano en Huétor Vega. De apellido… Räsänen, y de nombre… Mikko, nacido en Finlandia hace exactamente este viernes, 22 de agosto, 25 años. Receptor físicamente muy fuerte, con varios trofeos individuales de mejor sacador, es uno de los representantes de la 'generación de oro' del voleibol finlandés, como bien demuestran los excelentes resultados de sus selecciones. Conoce la Superliga gracias a su paso por CV Melilla Ciudad del Deporte, y ahora es de Unicaja Costa de Almería.

En el club norteafricano coincidió esta pasada temporada con Andrés Portero, quien se lo trajo consigo a la 'otra orilla' del Mediterráneo: «Es un gran jugador y una magnífica persona». El segundo entrenador ahorrador confía en su aportación al primer proyecto que afrontará en su nueva faceta de técnico, y Mikko no ha dudado en seguirle y en intentar hacer valer las posibilidades del nuevo Unicaja Costa de Almería: «Creo que tenemos gran equipo, con experiencia, con chicos jóvenes también, y ese equilibrio es muy importante». Ambición para unos buenos resultados, «el entrenamiento y las condiciones del grupo nos darán una muy buena oportunidad de competir y de tener el éxito que queremos».

Sobre su elección de continuar en la Superliga, lo ha tenido claro: «Después de estar este año en Melilla me gustó mucho España y su competición, así que quería continuar jugando aquí; había escuchado cosas muy buenas de Almería, así que fue una decisión fácil para mí elegir a Unicaja». La ciudad, el club, el proyecto… todo suma para un Räsänen al que le motiva que Pablo Ruiz disponga de hasta cinco receptores peleando por dos puestos en el equipo titular: «Siempre he pensado que es muy importante tener mucho competencia; hace que los entrenamientos y el entorno sean mucho mejores, así que tengo muchas ganas de practicar y de competir con ellos para hacernos mejores entre todos».

El finlandés es un perfil diferente al de los otros cuatro, definiéndose a sí mismo como «un jugador fuerte, con gran ambición, que aportará potencia en el servicio y en el ataque». Algo muy positivo es que ya conoce la competición y la cultura españolas, un rodaje que le va a venir muy bien: «Mi experiencia en Melilla estuvo bien, me gustaron mucho los jugadores, el staff, la ciudad… así que considero que fue acertado ir allí, porque fue un buen lugar en el que pasar mi primer año en otro país». Hasta entonces había militado en cinco clubes de Finlandia, siendo su máximo logro la tercera posición en la Challenge Cup de la temporada 2023/2024 con el Akaa-Volley, además de una copa de su país con el Savo Volley.

Vivida la experiencia española, conocido cómo funciona la competición tanto en liga como en Copa, e interesado por cómo se han montado las plantillas, Mikko Räsänen ha valorado que «esta Superliga va a ser más fuerte que la anterior, porque los nuevos equipos se han reforzado bien y los equipos habitualmente potentes simplemente se vuelven más fuertes». Por lo tanto, «se va a subir más todavía el nivel», apreciando que «la Superliga Española va en la dirección correcta» para ofrecer un mayor espectáculo. Eso sí, entre las cábalas que se puedan hacer, recomienda que se tenga en cuanta a Unicaja Costa de Almería, porque «tenemos una gran oportunidad de sorprender a todos».

Reflexivo y cauto, aboga por el partido a partido: «Vamos a salir a ganar todos los partidos, y luego veremos el resultado». En esa misión se dejará la piel en «ayudar al equipo tanto como pueda para que pueda llegar lejos en los playoffs y en la Copa del Rey». Para Mikko es algo fundamental un grupo unido y sólido, como en las selecciones nacionales de Finlandia, en las que «teníamos un muy bien grupo de amigos y jugamos juntos todos los años, pasando por la categoría junior hasta que, de ese grupo, cuatro jugadores nos fuimos a otros países de Europa». Ha explicado que «ahora el voleibol está bien en Finlandia, ganando por ejemplo la Golden League este verano en la final frente a República Checa (3-1)».

En el reciente Mundial U-19, en el que España, con tres de sus nuevos compañeros en este Unicaja Costa de Almería, ha sido bronce, «Finlandia ha acabado en el top 8». Este deporte se abre paso firmemente en el país del Báltico, en el que es una tradición muy arraigada la práctica de hockey hielo. Tierra de bosques, naturaleza, auroras boreales, saunas y alto consumo de café, Finlandia, a ser también la 'casa' de Papá Noel por contar en su territorio con Laponia, añade una fuerte conciencia cívica que, sin duda, marca la personalidad de un Mikko Räsänen que se dirige a la afición ahorradora para citar en la aventura de llevar de nuevo a Unicaja Costa de Almería a lo más alto: «Nos vemos en el Moisés Ruiz y vamos a tener una gran temporada».