El Polideportivo El Ejido 1969 se encuentra en un callejón sin salida. La Federación Andaluza de Fútbol ha decidido excluir al club de la División de Honor Senior y aplicar una multa de 300 euros por incumplimiento de obligaciones fundamentales de inscripción en la competición. Una sanción que lo coloca automáticamente en el último puesto de la clasificación y con descenso a la categoría inferior, marcando lo que parece ser el principio del fin para la entidad celeste, que no ha podido disputar ninguno de los dos primeros partidos de la competición al que ahora se añade el previsto a disputar mañana.

La gravedad de la situación se agrava por la gestión interna del club. Durante semanas, algunos miembros de la directiva y del cuerpo técnico han dado por cierto ante padres y jugadores que existían negociaciones con compradores interesados, generando expectativas que nunca se correspondieron con la realidad. Según fuentes cercanas, no hubo ofertas serias detrás de esas promesas y la supuesta entrada de un grupo inversor se reducía, en realidad, a planteamientos aislados sin fundamento financiero, incluyendo incluso un prestamista extranjero que jamás formalizó nada. Estas falsas promesas han alimentado la ilusión de familias y jóvenes futbolistas, sólo para dejarles en la incertidumbre más absoluta.

La crisis alcanza a todos los niveles del club. Los equipos juveniles y las categorías inferiores han recibido comunicaciones que liberan a los jugadores para fichar por otras entidades, un gesto que refleja la gravedad de la situación y la falta de un proyecto sólido. La deuda acumulada por el club y la ausencia de inversores fiables han convertido al Polideportivo El Ejido en un ejemplo de cómo la combinación de sanciones federativas y gestiones irresponsables puede acercar a una entidad histórica a su desaparición.

Mientras la directiva promete un comunicado oficial en los próximos días, la sensación que impera entre padres, jugadores y aficionados es la de un final anunciado. No hay capítulos de salvación ni negociaciones que aparenten esperanza, la historia del Poli El Ejido 1969 se perfila como una crónica de fracaso, marcada por la desinformación, las falsas expectativas y la fragilidad administrativa que, al final, podría borrar del mapa al club celeste.