Paquillo Fernández: «Esta situación la vamos a revertir»

«Sabemos perfectamente lo que se nos viene, la situación en la que nos encontramos, que es bastante compleja, y lo único que nos queda ... es venir, meternos en el pabellón, en la sala de pesas, y trabajar, trabajar, trabajar, porque los resultados tienen que llegar». Paquillo Fernández, uno de los capitanes de Unicaja Costa de Almería, lo dejaba claro ante la situación por la que atraviesa el equipo, que no pisaba la zona de descenso desde la rimera temporada en Superliga, en la temporada 1989/90. «No sabemos (–a la pregunta sobre qué está sucediendo–; obviamente, si lo supiéramos, ya se habría cambiado la situación». Es el momento de estar unidos y de avanzar, confiando en el talento y en el esfuerzo, dos cualidades que definen a esta plantilla.

Paquillo insistía en que «no sabemos exactamente lo que está pasando» y en que «lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando». La mejor estrategia es centrarse en el horizonte cercano. «Son tres partidos para acabar la primera vuelta y yo estoy pensando en uno, este fin de semana contra Manacor; no hay más ahora mismo». Sin más, «hay que sacarlo como sea, primer set, segundo set, tercer set contra Manacor y ya después nos iremos centrando en los siguientes, pero, ahora mismo, es ir pensando en el presente». Tampoco sirve mirar atrás más allá de que se tiene perfectamente focalizado el problema de «no cerrar».

Gran primer set

El último ejemplo está frente a Guaguas «un 'pedazo' de primer set hasta el punto 20 o 22, como ha pasado en muchos partidos». Tal cual, «nos falta cerrar, nos falta cerrar –repitia– el saber jugar con esa soltura con la que jugamos los inicios de set, porque llega el 20 y algo para y todo cambia». El murciano asumia en primera persona que «deberíamos centrarnos a lo mejor ya no tanto en el trabajo físico, sino un poquito más en el mental para poder sacar esos momentos clave, porque al final es donde se resuelven los set y los partidos». Así, «si nos ponemos a pensar en los puntos que dejamos escapar, la situación sería otra».

Evidentemente, con otra gestión de esos momentos determinantes «sí, tendríamos muchos más sets, podríamos estar más arriba en la clasificación, todo cambiaría…, pero la realidad es la situación en la que estamos», reflexionaba el líbero blanquiverde.

Dicho esto y olvidando lamentaciones, Paquillo marcaba el camino. «Tenemos que centrarnos en el partido de este fin de semana porque podemos competirle a cualquiera, ya se ha visto, pero hay que cerrar lo que tenemos que cerrar para empezar a subir». Eso se llama «punto a punto» y la afición es clave. «Para mí ya saben lo importante que son, sobre todo en este pabellón tan bonito como es», recordaba el jugador de Unicaja Costa de Almería.

Petición

El líbero del conjunto almeriense pedía «llenar el Moisés Ruiz, espectacular, y más como se está quedando ahora con todo el cambio de grada, de luces y demás; creo que es súper importante para nosotros». Lo es «más en estos momentos, porque no es lo mismo estar jugando un punto y mirar para arriba y que nadie te esté tirando, a que tengas 300 o 400 personas contigo». El ambiente influye «tanto para nosotros como para los rivales», así que lanzaba un contundente mensaje. «Les pediría que hagan un esfuerzo, porque la situación la vamos a revertir, estoy segurísimo, igual que pensaba desde el principio que íbamos a estar arriba», reconocía.

La receta a ejecutar es «seguir trabajando para darle alegrías a la afición, pero también les pido un pequeño voto de confianza, que venga aquí al Moisés Ruiz; nosotros nos vamos a dejar la piel por ella». Además, el sábado habrá espectáculo. «Manacor es un equipo muy completo, sabemos con lo que vienen y el trabajo que hace Alexis, el entrenador, porque ya llevan un par de años compitiendo muy bien, jugando un juego muy bonito». Las bases ha sabido mantenerlas. «Sale Calvo, pero traen al receptor argentino –Díaz–, muy completo, también tienen a Carlos –Nieves–, que está haciendo una pedazo de temporada», analizaba.

De opuesto, «al zurdo 'Coco' Linares», toda una institución en la Superliga, y sobre los centrales, «sabemos lo que son». Tanto que Ribas llega al Moisés Ruiz como MVP de la pasada jornada. «Ha estado a un nivelazo y sabemos que Romaní también, al igual que cuando entra Vitali, también cumple como se debe hacer». Pero Unicaja Costa de Almería tiene sus propias armas. «En Teruel caemos en el primer set, ganamos el segundo, pasa lo de Fran, que aporta muchísimo al equipo, pero entra Mikko y hace un gran trabajo». No es cuestión de nombres. «El equipo decae, eso sí es cierto, ¿por qué?, pues no sabría decirte, pero no por el cambio».

Paquillo Fernández recordaba que «llevamos ya unas cuantas finales y este fin de semana obviamente tenemos otra; es que no hay que pensar más adelante». Hay que «pensar en Manacor, centrarnos en Manacor, empezar ya a trabajar desde el primer día de la semana». Va a más, «pero ya no es sólo trabajar aquí en la pista, es 24 horas al día, tanto el descanso, como la alimentación, una mente fresca, olvidarnos de todo tipo de estrés». Y es que «en la situación compleja que tenemos, podemos trabajar desde la positividad o la negatividad y creo que desde la negatividad va a ser mucho más difícil», explicaba. El camino, según su experiencia, es «centrarnos en sacar victorias, partido a partido, punto a punto, pero tenemos que sacar cosas como sea ya». En el camino está el objetivo de la Copa del Rey, a tres jornadas de 'clausurar' el pase o no.