Paquillo Fernández: «Esta situación la vamos a revertir»

Unicaja Costa de Almería está «jugando finales» y uno de los capitanes le pide a la afición «que haga un esfuerzo», llene el Moisés Ruiz les dé «un pequeño voto de confianza»

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:24

Comenta

«Sabemos perfectamente lo que se nos viene, la situación en la que nos encontramos, que es bastante compleja, y lo único que nos queda ... es venir, meternos en el pabellón, en la sala de pesas, y trabajar, trabajar, trabajar, porque los resultados tienen que llegar». Paquillo Fernández, uno de los capitanes de Unicaja Costa de Almería, lo dejaba claro ante la situación por la que atraviesa el equipo, que no pisaba la zona de descenso desde la rimera temporada en Superliga, en la temporada 1989/90. «No sabemos (–a la pregunta sobre qué está sucediendo–; obviamente, si lo supiéramos, ya se habría cambiado la situación». Es el momento de estar unidos y de avanzar, confiando en el talento y en el esfuerzo, dos cualidades que definen a esta plantilla.

