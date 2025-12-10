Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Almería se convierte en epicentro del debate para la mejora de la conectividad aérea

El Salón de Actos del MUREC ha acogido la jornada 'Fly Andalucía Summit' donde expertos del sector han analizado el potencial de 'Costa de Almería' como destino para todos los públicos

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 13:58

El Salón de Actos del Museo del Realismo Español Contemporáneo de Almería, MUREC, ha acogido la celebración del foro sobre conectividad aérea 'Fly Andalucía Summit ... 2025'. Impulsado por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, con el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de Almería y la colaboración de Hosteltur, es un encuentro de debate para la reactivación de la conectividad aérea para conseguir que Andalucía y sus aeropuertos sean el gran centro de conexión del sur de Europa.

