Almería se convierte en epicentro del debate para la mejora de la conectividad aérea

El Salón de Actos del Museo del Realismo Español Contemporáneo de Almería, MUREC, ha acogido la celebración del foro sobre conectividad aérea 'Fly Andalucía Summit ... 2025'. Impulsado por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, con el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de Almería y la colaboración de Hosteltur, es un encuentro de debate para la reactivación de la conectividad aérea para conseguir que Andalucía y sus aeropuertos sean el gran centro de conexión del sur de Europa.

El foro ha contado con diferentes ponencias y mesas redondas con importantes agentes del sector como CEOS y representantes de aerolíneas, expertos en conectividad aérea, Aena o Turespaña. En la presentación intervinieron el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; la secretaria general para el Turismo de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta, Yolanda de Aguilar, y el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado todas las obras de transformación de la ciudad, las cuales «harán que mejore, sin lugar a dudas, el turismo y, con ello, la conectividad a nuestra ciudad».

Así, el edil se ha referido a «las obras de Plaza Vieja, la transformación del Paseo, las obras del Puerto-Ciudad o las obras del Soterramiento; todas ellas harán que nuestra provincia se abra al turismo y, sin duda alguna, las administraciones debemos apoyar para mejorar tanto los destinos aéreos como los destinos por tren y por carretera». Para Almería «es fundamental que mejore la conectividad aérea y también que concluyan las obras del AVE, uniendo sinergias entre el sector público y el sector privado».

El presidente de Diputación, por su parte, ha dado la bienvenida a los participantes y ha puesto como ejemplo la recuperación patrimonial llevada a cabo por Diputación del antiguo Hospital Provincial como muestra de cómo «la apuesta por el patrimonio, nuestras raíces e historia a través de grandes proyectos tiene una incidencia directa en el sector turístico ya que ofrecemos nuevos alicientes para visitarnos». Del mismo modo, ha recordado el inminente inicio de las obras de consolidación del Cortijo del Fraile como el otro gran proyecto clave para el sector turístico.

En este sentido, García Alcaina ha subrayado que «la recuperación patrimonial, junto a una continua promoción del destino 'Costa de Almería' a nivel nacional e internacional para consolidarnos, crecer y conquistar nuevos mercados o con el patrocinio de grandes eventos culturales o deportivos, como Roland Garros o el Tour de Francia, constituye la principal labor de la Diputación de Almería en materia turística. Y todas estas acciones las hacemos siempre de la mano de quienes más saben: los agentes del sector turístico de la provincia que se agrupan en el Consejo Provincial de Turismo, compuesto por más de 300 empresas y representantes institucionales».

Por último, el presidente provincial ha recordado algunos de los últimos logros en conectividad aérea impulsados por Diputación como la conexión directa con Hungría o el refuerzo con Islandia y Luxemburgo, así como la estrategia «en nuestra operativa con el mercado británico con más conexiones que nos permitan estar cada vez más cerca de nuestro mercado más fiel que se verá reforzada en 2026», o que en la actualidad la provincia mantenga más conexiones que nunca con ocho aeropuertos del Reino Unido. «Apostamos por un turismo sostenible convencidos de que nuestro destino es el enclave perfecto para cualquier visitante», ha concluido el presidente.

Por último, la secretaria general de Turismo, Yolanda de Aguilar, ha compartido la estrategia de conectividad aérea de la Junta de Andalucía que se establece «a petición de nuestros empresarios para unir a diferentes expertos sectoriales en busca del objetivo común de mejorar a medio plazo. En Andalucía hemos pasado de 36 a 44 millones de asientos en vuelos. Además de desplazar turistas, motorizamos el sector y la comunidad en su conjunto».

Además, la secretaria ha añadido que para un eficaz y fluido crecimiento de la conectividad es indispensable «colaboración, consenso, trabajo en equipo y compromiso entre las inversiones público-privado. La competencia es importante, pero debemos convencer a las compañías de que Andalucía es el mejor destino del mundo».