Paquillo Fernández, la pieza clave que lo sostiene todo

Al hacerse reformas en una casa se tiene en cuenta ese muro de carga que no puede tocarse, porque la estructura se viene abajo. Ese es Paquillo Fernández en el remodelado Unicaja Costa de Almería, una pieza clave desde la que surge el juego verde y que está brillando a un nivel excepcional de manera continuada, hasta hacerse el mejor líbero de la Superliga. Obviamente, se ha tenido en cuenta por parte de Pablo Ruiz, que no ha dudado en sostener sobre el murciano su ilusionante proyecto. El entendimiento ha sido sencillo: «Cuando llegué aquí lo dije y vuelvo a decirlo, que Unicaja era el club de mis sueños y ese sueño se hizo realidad, así que ¿por qué bajarse del sueño, con lo que cuesta llegar?».

Como Jorge Fernández, en su corazón late el respeto que recibe: «Me siento muy valorado por el club y quiero aportar mi grano de arena para buscar títulos». Y no lo puede decir más claro: «Unicaja Costa de Almería es mi club, me encanta la ciudad, la costa de la provincia, la gente que nos rodea…». En ese continente, ahora un extraordinario contenido: «Creo que el nuevo proyecto es muy bonito y ambicioso, todas las posiciones se han completado con mucha calidad y talento y, lo más importante, trabajo». Lo dice con conocimiento de causa: «Personalmente conozco a muchos de los que vienen esta temporada y me da mucha alegría compartir vestuario con ellos, jugadores top y sobre todo grandes personas».

Empujando también, «el cuerpo técnico y la directiva saben de qué va esto y saben a lo que venimos: queremos trabajo y victorias». Sensatez como una de sus características dentro y fuera de pista, recuerda que «cada año es totalmente diferente; es muy fácil decir «el objetivo es ganar, pero todo eso lleva mucho detrás, es mucho más complejo de lo que nos creemos y no se puede olvidar». Como receta, «lo que tenemos que hacer es confiar en nosotros, es a su vez trabajar desde el 'minuto 1' y es también disfrutar de lo que hacemos, porque en realidad somos unos privilegiados». Así lo siente y así lo transmite a la grada, que tiene en Paquillo a uno de sus jugadores favoritos.

Al lado del de Caravaca de la Cruz hay un almeriense: «Tanto yo como también gran parte del voleibol sabemos quién es y cómo es Alejandro Moya, una persona '10' a la que siempre quieres tener en tu equipo». El joven canterano es uno más de los admiradores de Paquillo, y viceversa, porque respeta mucho el nivel de su compañero: «Él sabe que me tiene aquí para lo que necesite e intentaré ayudarle en todo lo que pueda y él quiera, pero en la pista nos vamos a dar mucha guerra, porque los dos queremos jugar». De hecho, es necesaria la mejor versión de los dos y del resto del plantel frente a la confianza de los rivales: «Parece que muchos se están asentando en sus proyectos y cambiando pocas cosas de la plantilla».

Es cierto que «si se va algún jugador, el que viene lo sustituye sin ningún problema», valora, y pasa a confesar que «el que más me ha sorprendido ha sido Leganés, con el gran equipo, sobre todo completo, que está formando, pero al igual que me sorprende también me alegra muchísimo que un recién ascendido consiga jugadores de gran nivel: eso es bueno para el voleibol español y para nuestra liga». De hecho, «parece ser que va para arriba, ya se ve en competiciones europeas que hay más equipos españoles y en cada jornada suele haber más 'sorpresas', así que lo más importante de esto es que no está bajando el nivel, es más, puede ser que vaya subiendo, pero con solo estabilizarse, ya es bueno».

Tajante, «no quiero hablar de resultados, solo quiero hablar de trabajo, de un buen día a día y de compromiso, respecto y disciplina, y así los resultados llegarán». Por su parte, más y más de esa excelencia que define sus temporadas: «Quiero aportar todo lo que pueda al grupo; creo que la campaña pasada fue buena a nivel personal y quiero volver a estar a la altura; sé el club en el que estoy, el nombre que tiene y toda su historia». También conoce el Moisés Ruiz: «Lo queremos lleno todos los fines de semana; la afición es parte nuestra, sin ella el equipo no es el mismo».

El mensaje a la afición pasa antes por un deseo: «Me encantaría ver una esquina con 30 personas como mínimo con bombos, las mismas camisetas y sin parar de gritar en todo el partido; yo les ayudo a crear canciones si hace falta -risas-». Va quedando menos, y así es como empieza su llamamiento: «Sé que la espera es larga, pero por un buen motivo, porque va a ser una temporada apasionante, con un Unicaja Costa de Almería lleno de garra y de sacrificio, cosa que quiero también de vuestra parte, que los equipos se vayan y digan que no podían hablar dentro del campo por el ruido».