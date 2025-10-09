Padules organiza una carrera solidaria para luchar contra la ataxia La prueba, que tiene una inscripción de 15 euros, se celebra el sábado y tiene el objetivo de recaudar fondos para la investigación de la enfermedad rara

La Diputación de Almería ha presentado una nueva edición de la Carrera Solidaria de Padules, organizada por la Asociación Kailash Experience, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de la Ataxia de Friedreich, una enfermedad rara que necesita del apoyo de toda la sociedad.

La cita, que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Padules, reunirá a corredores y caminantes en un recorrido de 9,8 kilómetros por el entorno natural del municipio. Tras cruzar la meta, los participantes disfrutarán de una gran paella solidaria, música, sorteos y un ambiente de convivencia.

Con una inscripción de 15 euros, que incluye camiseta, mochila con obsequios y plato de paella, el evento se consolida como una fiesta de la solidaridad y el deporte en la Alpujarra almeriense. Además, quienes no puedan asistir podrán colaborar mediante donaciones en la cuenta habilitada por la organización.

Así lo han detallado el vicepresidente y diputado de Deportes, Vida Saludable y Juventud, José Antonio García; el alcalde de Padules y diputado provincial, Antonio Gutiérrez; y el presidente de Kailash Experience Cultura y Salud, José Lledó; durante la presentación de esta quinta edición.

El diputado provincial de Deportes ha subrayado el doble valor de esta cita con la que «Padules se viste de fiesta, de una fiesta del deporte y de la solidaridad. Una carrera que discurre por un entorno privilegiado, por las canales de Padules, un municipio referente en turismo activo y deportivo. Invito a todos a disfrutar de este recorrido, ya sea corriendo o participando en la ruta de senderismo».

El diputado ha destacado además el carácter solidario del evento, recordando que «todo lo recaudado se destinará a la investigación de la Ataxia de Friedreich, una enfermedad rara que afecta a un vecino del municipio. Desde la Diputación vamos a seguir apostando por el deporte, por la solidaridad y por todas aquellas iniciativas que unen a los almerienses en torno a causas justas. Agradecemos al Ayuntamiento de Padules su implicación y a la Asociación Kailash Experience por su compromiso y esfuerzo para que esta carrera siga creciendo año tras año», ha añadido José Antonio García.

Por su parte, el alcalde de Padules ha mostrado su orgullo por celebrar una nueva edición de esta cita solidaria que ya forma parte del calendario del municipio: «Un año más, ya el quinto, organizamos esta carrera solidaria para recaudar fondos destinados a la investigación de la Ataxia de Friedreich, una enfermedad muy traicionera que va agotando el cuerpo poco a poco».

«Desde hace cinco años estamos luchando contra esta enfermedad, especialmente por un vecino nuestro, Juanjo, que la padece. Con él vamos a seguir unidos, con fuerza y esperanza, para ayudar a revertir esta situación. Agradezco el apoyo de la Diputación, de la Asociación Kailash Experience y de todos los que colaboran para que esta carrera siga creciendo y manteniendo su espíritu solidario», ha concluido Gutiérrez.

Por último, el presidente de Kailash Experience ha animado a toda la ciudadanía a sumarse a esta cita solidaria que combina deporte, naturaleza y compromiso social: «Queremos invitaros a todos a participar nuevamente este año. La carrera será un poco diferente, pero muy bonita, porque recorrerá los alrededores de Padules y, después, compartiremos una comida solidaria llena de buen ambiente».

El responsable de la entidad ha puesto en valor la implicación y la solidaridad de los almerienses: «Sabemos que Almería siempre ha sido muy colaboradora y participativa. Por eso queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Padules, que nos apoya cada año, y a la Diputación de Almería, que siempre está detrás ayudándonos. Este sábado, a partir de las 10 de la mañana, os esperamos para disfrutar juntos de un día muy especial».