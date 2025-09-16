Pablo Ruiz: «Vamos incluso superando las expectativas»

Juanjo Aguilera Almería Martes, 16 de septiembre 2025, 23:00 Comenta Compartir

Evidentemente, Pablo Ruiz tiene un plan. El suyo es realista, tal y como deben ser los planes para que sean efectivos, pero, comprobando cómo va marchando, se le pinta una sonrisa 'cómplice' en la cara. «Vamos incluso superando las expectativas». Esa complicidad es la que tiene con su equipo, el que él mismo ha formado pieza a pieza y el que le está devolviendo la confianza. «La verdad es que este año es una 'pasada', es súper profesional este grupo, con la competitividad que hay en el entrenamiento, con las ganas que le pone todo el mundo, cómo trabajan, y estoy muy contento por eso, por poder contar con catorce jugadores con este nivel y, sobre todo, con las ganas que tienen de jugar».

De hecho, el primer partido ya ha confirmado lo más importante de cara a la temporada que se avecina: «Es fundamental que en un momento en el que tengamos bajas o que el equipo no funcione por cualquier motivo, que haya gente que pueda entrar y que además 'quiera' entrar, porque es distinto tener catorce jugadores en el equipo a tener catorce personas que quieran pelear por un puesto, mejorar y, durante el año, tener oportunidades». Ponía acento, en los que vienen apretando desde atrás. «Los chicos jóvenes son una maravilla porque se nota algo especial, se nota que tienen muchas ganas, que vienen de ser terceros del mundo y que tienen ganas de comerse el mundo y al resto de jóvenes los meten en esa dinámica».

Demostración

Evidentemente, «para el equipo es importante eso» y Pablo Ruiz no dudó en darles espacio en la Copa de Andalucía. «Los chicos jóvenes entran en el segundo set y es difícil hacerlo en un partido ya rodado, con el rival metido; empiezan con dudas, dejan un poco de ventaja y al final pierden el set, que puede pasar, eso no es algo importante, pero es extraordinario que luego, en el tercero, entran con muchísimas ganas, con mucha actitud y haciendo las cosas muy bien, aprendiendo del set perdido, que es lo realmente importante». Por lo tanto, el torneo andaluz fue justo lo que Ruiz necesitaba en ese momento, utilizado precisamente para conseguir una serie de objetivos de consolidación y una idea, la de que esto es un equipo.

La historia que dejó el enfrentamiento contra Grupo Alfil Marbella Costa del Voley empezó con «el teórico equipo titular» y pasó lo esperado. «La verdad es que muy bien, con mucho orden, aunque siempre hay cosas a mejorar de cara a las próximas semanas, por el poco tiempo trabajando que llevamos y hay mucho por ensamblar dentro del equipo, pero sí que estoy contento con el primer set». Luego explicó que «también muy contento con el trabajo del resto del equipo, que lucha, que pierde un set peleado desde el principio hasta el final, pero estoy satisfecho sobre todo por la actitud, por el trabajo hecho y por las ganas que demuestran todos tanto en el entrenamiento diario como en el partido del domingo».

Creciendo

Desde ya, se eleva la dificultad de modo considerable, puesto que la cuarta semana para los blanquiverdes está protagonizada por el stage en Lisboa. «Para nosotros es una actividad que llevamos muchos años haciendo y que es muy importante, porque supone el tener relación con una entidad que es mucho más grande de lo que nosotros podemos considerar aquí en España como voleibol». Lo matizaba Ruiz. «Sólo ir allí y ver la instalación, el cuerpo técnico que tienen, todo lo que rodea al equipo…, es súper profesional, algo que en España todavía no alcanza ningún equipo y que ni se acerca tan sólo y creo que es un modelo a seguir». De ahí que Unicaja Costa de Almería aproveche al máximo esta oportunidad.

Insistía el almeriense en «lo que tiene Benfica dentro de las instalaciones, la estructura del club también, que le permite contar con profesionales en todas las facetas de trabajo, como nutricionista, psicólogo… todo eso que permite tener una estructura como la que tiene un club tan grande». Se llegará mañana jueves y directamente se entrará en pista para entrenar de manera conjunta con las 'Águilas Rojas', se disputará su partido de presentación el viernes y se cerrará ese bloque el sábado, pero para el domingo restará medirse a Sporting también antes de emprender la vuelta. «Poder ir allí, ver lo que hacen, cómo trabajan es importante y, a nivel deportivo, jugar contra equipos de Champions y que tienen jugadores importantes».

El Mundial

Cuenta Pablo Ruiz con «la mala suerte de que no van a tener a todos los jugadores, porque hay parte de ellos que están en el Mundial y no van a volver hasta después de que nosotros juguemos contra ellos, pero son clubes con equipos de catorce jugadores de muy alto nivel todos y para nosotros como prueba es fundamental, y para acumular trabajo y competición de calidad». Se tomará buena medida de la capacidad de progresión de este Unicaja Costa de Almería, dispuesto a luchar por todo esta temporada en un contexto de dificultad. «Todo el mundo sabe que esta Superliga seguirá como los años anteriores y que meterá a más equipos luchando entrar en playoff y peleando por jugar las finales».

Es socorrido, pero es la verdad, que la competición española «va subiendo de nivel» y no lo es menos que los blanquiverdes pueden estar ilusionados. «La verdad también es que yo estoy contento con el proyecto, creo que el equipo tiene ganas de trabajar y ganas de demostrar y eso es algo que nos hace mucho más fuertes y creo que tenemos la materia prima para hacer cosas importantes». A partir de ahí, responsabilidad del cuerpo técnico, «ahora falta que nosotros demos las herramientas de mejora en lo que el equipo pueda necesitar», con un Pablo Ruiz optimista. «Creo además viéndolo competir, aunque teóricamente este era un 'torneo menor' y puede ser difícil por la concentración, que este grupo va a competir y a querer ganar siempre».