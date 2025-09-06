El 'nuevo' Pulpileño abre Liga en San Miguel recibiendo al UCAM B

José Gabriel Gutiérrez Almería Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:50 Comenta Compartir

El único equipo masculino almeriense que militará en el próximo campeonato en la categoría, será el At. Pulpileño, que comienza hoy su andadura con el reto del ascenso, que llegó a 'acariciar' en la última jornada del playoff de la pasada temporada. A partir de las 18. 30 horas, recibe en San Miguel al UCAM B, con arbitraje del lorquino Pedro Segura Castro, que le pitó en casa la pasada campaña ante el Muleño CF (1-0). Ambos equipos comparecen con novedades en sus filas, ambiente entre su afición, venta de abonos antes del partido en las taquillas y ayer, presentación de la nueva equipación. En la pasada temporada, el At. Pulpileño ganó (1-0) al filial universitario, siendo Ochoaizpur el autor del gol en el minuto 89.

La jornada inaugural en el Grupo XIII se pone hoy en marcha, además del partido en San Miguel, con los que juegan FC Cartagena B y Molinense FC, y el que disputan Yeclano B y El Palmar CF. Para mañana, los envites entre Real Murcia B y Dvo. Maritimo; CD Cieza y UD Caravaca; SFC Minerva y Mazarrón FC; Olímpico de Totana y EF Santa Cruz; CD Bala Azul y CF Santomera y el que jugarán Muleño CF y Águilas FC B.

Inicio para distintos retos

El At. Pulpileño tiene 'estreno' liguero con la visita del equipo murciano del UCAM CF B, al que reciben los rojinegros, tras haber finalizado la pretemporada en la que -informa Antonio Cáceres- ofrecieron en los cinco amistosos jugados, el registro de tres victorias y dos empates. Para el partido de hoy, su entrenador Paco Jurado tiene varias dudas en la plantilla a causa de lesiones, que quedarán despejadas poco antes del partido ante el filial universitario, resaltando de la primera comparecencia pulpileña, el posible debut oficial de buena parte de sus trece nuevos jugadores, sobre lo que se ha venido informando, junto a siete componentes de la plantilla, que figuran como renovados.

Por otra parte y en relación al UCAM CF B, dirigido por Sergio Sánchez, la pasada temporada en el Lorca Deportiva B, tiene el objetivo de la permanencia y presenta siete fichajes. Son el guardameta Sergio de Cea, procedente del Lleida CF; los defensas Pol Pla, del CD Castellón B, Héctor Fernández, del CF Andraix y Sergio Sánchez, de El Palmar CF, además de los delanteros Gabriel Jimeno, la pasada temporada en el Sevilla FC C; Unak Rezola, del Touring KC, así como la de Sergio Cantó, que militaba en las filas del FC La Nucía.

Cambios en los banquillos

En el grupo, además de la renovación de Paco Jurado en el At. Pulpileño y el alta de Sergio Sánchez en el UCAM CF B, en el primer apartado, la continuidad de Ranko Despotovic (CD Cieza), Juanvi López (Molinense FC), Antonio 'Calata' (El Palmar CF), David Cano (CD Bala Azul), Juan Molina (Dvo. Marítimo), Pablo Santis-Mandiola (FC Cartagena B), Chencho Ortega (Muleño CF), Sergio Bautista 'Giorgio' (Yeclano Dvo. B), Paco Lorca (Olímpico de Totana), Jesús Zapata (At. Santa Cruz) y Roberto Carlos 'Keny', en el Mazarrón FC.

Son novedades, junto al citado Sergio Sánchez, los entrenadores Jorge Zaragoza, en el CF Santomera, procedente del CD Bullense; Juan Andreo, en el Águilas FC B, al que llega desde la UD Los Garres; Adrián Colunga, en el Real Murcia B, tras una etapa en el FAC DAC eslovaco, y Javi Muñoz, que es el nuevo entrenador de la UD Caravaca, después de haber dirigido al al equipo gibraltareño del Lincol Red.